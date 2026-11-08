"Становлюсь сильнее": Шавкат Рахмонов сделал заявление после травмы
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Рахмонов опубликовал сообщение о прогрессе в восстановлении.
"Еще одна неделя тяжелых тренировок позади. Становлюсь сильнее с каждым днем", – написал боец 8 ноября 2026 года.
Another week of hard training done. Getting stronger every single day 💪🏼— Shavkat "Nomad" Rakhmonov (@Rakhmonov1994) November 8, 2026
В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, где победил единогласным решением судей Иэна Гэрри из Ирландии. Из рейтинга полусреднего дивизиона UFC казахстанец был исключен в начале 2026 года.
1 мая 2026 года сообщалось, что Шавкат Рахмонов после рецидива травмы колена выбыл из соревнований на 6-8 месяцев. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации в Германии и делает первые шаги для возвращения к тренировкам.