"Становлюсь сильнее": Шавкат Рахмонов сделал заявление после травмы

Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов рассказал о своем восстановлении после травмы и поделился новостями о тренировках. Спортсмен отметил, что с каждым днем чувствует себя сильнее, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Рахмонов опубликовал сообщение о прогрессе в восстановлении.

"Еще одна неделя тяжелых тренировок позади. Становлюсь сильнее с каждым днем", – написал боец 8 ноября 2026 года.

Another week of hard training done. Getting stronger every single day 💪🏼 — Shavkat "Nomad" Rakhmonov (@Rakhmonov1994) November 8, 2026

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, где победил единогласным решением судей Иэна Гэрри из Ирландии. Из рейтинга полусреднего дивизиона UFC казахстанец был исключен в начале 2026 года.

1 мая 2026 года сообщалось, что Шавкат Рахмонов после рецидива травмы колена выбыл из соревнований на 6-8 месяцев. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации в Германии и делает первые шаги для возвращения к тренировкам.