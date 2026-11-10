Асаубаева начинает битву с лучшими шахматистами мира на Total Chess Pilot
Главными отличительными чертами Total Chess Pilot 2026, который пройдет с 10 по 20 ноября, является инновационный формат турнира, его звездный состав и три разных контроля времени (блиц, рапид и быстрая классика).
Соревнования включают несколько этапов, предшествующих финальным матчам.
- 10 ноября: церемония открытия и 9-раундовый блиц-турнир по швейцарской системе.
- 11-15 ноября: групповой этап. 24 игрока будут разделены на четыре группы по шесть человек. Каждая группа будет играть по круговой системе в два круга, то есть каждый игрок встретится со всеми пятью соперниками дважды.
- 17-18 ноября: полуфиналы.
- 19-20 ноября: финал и матчи за третье место.
В числе участников пилотного турнира Total Chesst – самые известные шахматисты мира, в том числе первый номер FIDE Магнус Карлсен, американская звезда Фабиано Каруана, представители Индии Арджун Эригаиси и Праггнанандху, венгр Рихард Раппорт и многие другие.
Ну а также принимают участие две сильнейшие шахматистки планеты – Бибисара Асаубаева и Вайшали Рамешбабу (Индия).
В системе подсчета очков на этом турнире есть интересная особенность. За победу начисляется три очка, а за ничью – по одному. Эта система придает большое значение победам и может побудить игроков к максимальному риску в игре.
После завершения группового этапа игроки перейдут к стадии плей-офф. В зависимости от результатов предварительной стадии они будут распределены по шести различным группам, и именно по итогам личных встреч будет определено, кто пройдет дальше.
Каждый матч плей-офф будет проходить в течение двух дней и будет включать все три варианта контроля времени.
Именно здесь концепция Total Chess по-настоящему раскрывается. Игрокам предстоит продемонстрировать свои навыки во всех трех форматах, переключаясь между быстрыми тактическими сражениями и более продолжительными партиями, требующими более глубоких расчетов.
Если после запланированных игр счет останется ничейным, победитель будет определен в ходе дополнительной игры (армагеддона) на второй день.
Все эти этапы в конечном итоге приведут к решающим матчам на выбывание 19 и 20 ноября, когда будут определены победители различных сеток. Победитель самой верхней сетки (Knockout 1) и получит титул чемпиона Budapest Pilot.
Кстати, шахматисты также будут бороться за внушительную сумму денег. Общий призовой фонд турнира составил 650 000 долларов, и что интересно, все участники получат определенный размер финансирования.
За первое место выдадут 80 000 долларов, за "серебро" – 50 000 долларов, за "бронзу" – 45 000 долларов. Последующие позиции, вплоть до 24-й строчки, будут вознаграждены суммами в размере от 40 000 до 10 000 долларов.
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