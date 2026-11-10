#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
448.98
502.45
5.45
Спорт

Асаубаева начинает битву с лучшими шахматистами мира на Total Chess Pilot

Шахматы Старт Супертурнира, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:33 Фото: Instagram/bibisarachess
Считаные часы остаются до начала шахматного супертурнира Total Chess Pilot 2026. Звездных 24 игрока (22 мужчины + 2 женщины), среди которых и наша Бибисара Асаубаева, прибыли в Будапешт (Венгрия) для участия в совершенно новом шахматном соревновании, сообщает Zakon.kz.

Главными отличительными чертами Total Chess Pilot 2026, который пройдет с 10 по 20 ноября, является инновационный формат турнира, его звездный состав и три разных контроля времени (блиц, рапид и быстрая классика).

Соревнования включают несколько этапов, предшествующих финальным матчам.

  • 10 ноября: церемония открытия и 9-раундовый блиц-турнир по швейцарской системе.
  • 11-15 ноября: групповой этап. 24 игрока будут разделены на четыре группы по шесть человек. Каждая группа будет играть по круговой системе в два круга, то есть каждый игрок встретится со всеми пятью соперниками дважды.
  • 17-18 ноября: полуфиналы.
  • 19-20 ноября: финал и матчи за третье место.

В числе участников пилотного турнира Total Chesst – самые известные шахматисты мира, в том числе первый номер FIDE Магнус Карлсен, американская звезда Фабиано Каруана, представители Индии Арджун Эригаиси и Праггнанандху, венгр Рихард Раппорт и многие другие.

Ну а также принимают участие две сильнейшие шахматистки планеты – Бибисара Асаубаева и Вайшали Рамешбабу (Индия).

В системе подсчета очков на этом турнире есть интересная особенность. За победу начисляется три очка, а за ничью – по одному. Эта система придает большое значение победам и может побудить игроков к максимальному риску в игре.

После завершения группового этапа игроки перейдут к стадии плей-офф. В зависимости от результатов предварительной стадии они будут распределены по шести различным группам, и именно по итогам личных встреч будет определено, кто пройдет дальше.

Каждый матч плей-офф будет проходить в течение двух дней и будет включать все три варианта контроля времени.

Именно здесь концепция Total Chess по-настоящему раскрывается. Игрокам предстоит продемонстрировать свои навыки во всех трех форматах, переключаясь между быстрыми тактическими сражениями и более продолжительными партиями, требующими более глубоких расчетов.

Если после запланированных игр счет останется ничейным, победитель будет определен в ходе дополнительной игры (армагеддона) на второй день.

Все эти этапы в конечном итоге приведут к решающим матчам на выбывание 19 и 20 ноября, когда будут определены победители различных сеток. Победитель самой верхней сетки (Knockout 1) и получит титул чемпиона Budapest Pilot.

Кстати, шахматисты также будут бороться за внушительную сумму денег. Общий призовой фонд турнира составил 650 000 долларов, и что интересно, все участники получат определенный размер финансирования.

За первое место выдадут 80 000 долларов, за "серебро" – 50 000 долларов, за "бронзу" – 45 000 долларов. Последующие позиции, вплоть до 24-й строчки, будут вознаграждены суммами в размере от 40 000 до 10 000 долларов.

Тем временем позавчера футболисты "Манчестер Юнайтед" устроили еще один огненный вечер за одну неделю на своей арене "Олд Траффорд".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Шахматистка, гросмейстер
02:30, 02 июня 2026
Асаубаева упрочила лидерство на Norway Chess Women-2026 перед решающей "битвой"
Шахматы Победа Дешмух
09:44, 03 июня 2026
Асаубаева разгромила Дешмух и близка к триумфу на Norway Chess-2026
Norway Chess 2026
05:30, 25 мая 2026
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам перед дебютом на Norway Chess 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Адильбек Кожахан (в синем) выходит на финальный бой чемпионата Казахстана-2026
16:03, Сегодня
"Кожахан - новый лидер в проблемном весе": тренер Едилов об итогах чемпионата РК по боксу
Пётр Ян
15:57, Сегодня
Пётр Ян считает Дмитрия Бивола лучшим боксёром в мире
Андрей Мартин на тренировке &quot;Ордабасы&quot;
15:48, Сегодня
Появилась информация о грядущем увольнении Мартина с поста главного тренера "Ордабасы"
Анель Ташбай
15:34, Сегодня
Второе "золото" юношеской Олимпиады для Казахстана: его принесла велогонщица Ташбай
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: