Асаубаева начинает битву с лучшими шахматистами мира на Total Chess Pilot

Считаные часы остаются до начала шахматного супертурнира Total Chess Pilot 2026. Звездных 24 игрока (22 мужчины + 2 женщины), среди которых и наша Бибисара Асаубаева, прибыли в Будапешт (Венгрия) для участия в совершенно новом шахматном соревновании, сообщает Zakon.kz.

Главными отличительными чертами Total Chess Pilot 2026, который пройдет с 10 по 20 ноября, является инновационный формат турнира, его звездный состав и три разных контроля времени (блиц, рапид и быстрая классика).

Соревнования включают несколько этапов, предшествующих финальным матчам.

10 ноября: церемония открытия и 9-раундовый блиц-турнир по швейцарской системе.

церемония открытия и 9-раундовый блиц-турнир по швейцарской системе. 11-15 ноября: групповой этап. 24 игрока будут разделены на четыре группы по шесть человек. Каждая группа будет играть по круговой системе в два круга, то есть каждый игрок встретится со всеми пятью соперниками дважды.

групповой этап. 24 игрока будут разделены на четыре группы по шесть человек. Каждая группа будет играть по круговой системе в два круга, то есть каждый игрок встретится со всеми пятью соперниками дважды. 17-18 ноября: полуфиналы.

полуфиналы. 19-20 ноября: финал и матчи за третье место.

В числе участников пилотного турнира Total Chesst – самые известные шахматисты мира, в том числе первый номер FIDE Магнус Карлсен, американская звезда Фабиано Каруана, представители Индии Арджун Эригаиси и Праггнанандху, венгр Рихард Раппорт и многие другие.

Ну а также принимают участие две сильнейшие шахматистки планеты – Бибисара Асаубаева и Вайшали Рамешбабу (Индия).

В системе подсчета очков на этом турнире есть интересная особенность. За победу начисляется три очка, а за ничью – по одному. Эта система придает большое значение победам и может побудить игроков к максимальному риску в игре.

После завершения группового этапа игроки перейдут к стадии плей-офф. В зависимости от результатов предварительной стадии они будут распределены по шести различным группам, и именно по итогам личных встреч будет определено, кто пройдет дальше.

Каждый матч плей-офф будет проходить в течение двух дней и будет включать все три варианта контроля времени.

Именно здесь концепция Total Chess по-настоящему раскрывается. Игрокам предстоит продемонстрировать свои навыки во всех трех форматах, переключаясь между быстрыми тактическими сражениями и более продолжительными партиями, требующими более глубоких расчетов.

Если после запланированных игр счет останется ничейным, победитель будет определен в ходе дополнительной игры (армагеддона) на второй день.

Все эти этапы в конечном итоге приведут к решающим матчам на выбывание 19 и 20 ноября, когда будут определены победители различных сеток. Победитель самой верхней сетки (Knockout 1) и получит титул чемпиона Budapest Pilot.

Кстати, шахматисты также будут бороться за внушительную сумму денег. Общий призовой фонд турнира составил 650 000 долларов, и что интересно, все участники получат определенный размер финансирования.

За первое место выдадут 80 000 долларов, за "серебро" – 50 000 долларов, за "бронзу" – 45 000 долларов. Последующие позиции, вплоть до 24-й строчки, будут вознаграждены суммами в размере от 40 000 до 10 000 долларов.

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