МЮ устроил еще один огненный вечер за неделю на "Олд Траффорд"

Легендарный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" второй раз за прошедшую неделю сумел избежать поражения. Если в первый раз это случилось на уровне Лиги чемпионов УЕФА, то во второй раз "манкунианцы" показали себя в матче АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Накануне поздно вечером "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" принимал "Астон Виллу" в рамках игр 10-го тура АПЛ.

Хозяева поля дважды проигрывали по ходу встречи, но в обоих случаях находили выходы из трудного положения и избежали домашней неудачи.

Игрок гостей Алиссон открыл счет уже на первой минуте матча. Спустя мгновение Николас Джексон удвоил преимущество "виллан".

Бруну Фернандеш на 16-й минуте отыграл один мяч с пенальти. Перед уходом на перерыв Юри Тилеманс восстановил равновесие.

На старте второго тайма Джон Макгинн снова вывел "Астон Виллу" вперед, отличившись с 11-метровой точки. Леон Горетцка спустя время довел счет до 2:4.

Но никогда не сдающийся МЮ сотворил невообразимое в дополнительное время матча. Сначала Джошуа Зиркзе сократил отставание до минимума. А Патрик Доргу на 96-й минуте поставил итоговый результат – 4:4.

Несмотря на этот яркий вечер, "красные дьяволы", набрав восемь очков, по-прежнему находятся в зоне вылета из АПЛ. Они расположились на 18-й строчке турнирной таблицы после 10 туров.

А впереди всех идет действующий чемпион Англии – "Арсенал" (27), на второе место сенсационно взобрался "Брайтон" (22) и призовую тройку замыкает "Ман Сити" (21).

В 11-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" 22 ноября сыграет на выезде с "Ливерпулем".

В ночь на 4 ноября "манкуниацы" подарили своим фанатам фантастический вечер в Лиге чемпионов УЕФА.