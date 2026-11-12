#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
444.76
495.37
5.37
Спорт

Брата Хабиба Нурмагомедова арестовали в Абу-Даби за избиение экс-чемпиона UFC

UFC Драка Отель, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 11:55 Фото: Instagram/merab.dvalishvili
Минувшей ночью в Абу-Даби (ОАЭ) был задержан российский файтер ММА Усман Нурмагомедов, которого подозревают в избиении грузинского бойца и бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, сообщает Zakon.kz.

Данный серьезный инцидент произошел накануне вечером в лобби одного из отелей Абу-Даби, когда грузинский файтер давал интервью.

Мераб Двалишвили приехал в ОАЭ, чтобы выступить на турнире Real American Freestyle (RAF), – выступление было запланировано на ближайшие выходные.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе уже опубликовал в соцсетях видеообращение, где показал свое окровавленное лицо и заявил, что непобежденный чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов напал на него вместе со своим старшим братом Умаром и другими друзьями.

К данной минуте в Сети уже появилось видео самой драки, где видны все детали этого происшествия. Что касается зачинщика скандала, то ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Как закончится эта история, будет известно уже в ближайшее время, но звезды ММА единогласно поддержали Двалишвили и назвали действия Усмана Нурмагомедова некорректными.

А на днях бразильский форвард Эндрик намекнул на уход из "Реала" в январе 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
UFC
06:30, 09 января 2025
Чемпион UFC намерен победить брата Хабиба Нурмагомедова в новом бою
Конфликт
02:15, 08 декабря 2024
Брат Хабиба Нурмагомедова едва не подрался с соперником
Брат Хабиба
02:40, 16 сентября 2024
Брат Хабиба проведет бой с чемпионом UFC
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ербол Хамитов на пьедестале
13:01, Сегодня
Победитель зимних Паралимпийских игр Хамитов стал чемпионом мира по пара-джиу-джитсу
Александр Шевченко поднимает кулак
12:48, Сегодня
Шанс на выход в полуфинал: превью и прогноз на матч Шевченко с Тиранте на ATP 250 в Швеции
Константин Генич оценил шансы сборных Узбекистана и России перед товарищеским матчем
12:34, Сегодня
Константин Генич оценил шансы сборных Узбекистана и России перед товарищеским матчем
Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили
12:18, Сегодня
"Самое трусливое - нападать толпой": реакция мира MMA на атаку Нурмагомедова на Двалишвили
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: