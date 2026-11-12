Брата Хабиба Нурмагомедова арестовали в Абу-Даби за избиение экс-чемпиона UFC

Минувшей ночью в Абу-Даби (ОАЭ) был задержан российский файтер ММА Усман Нурмагомедов, которого подозревают в избиении грузинского бойца и бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, сообщает Zakon.kz.

Данный серьезный инцидент произошел накануне вечером в лобби одного из отелей Абу-Даби, когда грузинский файтер давал интервью.

Мераб Двалишвили приехал в ОАЭ, чтобы выступить на турнире Real American Freestyle (RAF), – выступление было запланировано на ближайшие выходные.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе уже опубликовал в соцсетях видеообращение, где показал свое окровавленное лицо и заявил, что непобежденный чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов напал на него вместе со своим старшим братом Умаром и другими друзьями.

К данной минуте в Сети уже появилось видео самой драки, где видны все детали этого происшествия. Что касается зачинщика скандала, то ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Как закончится эта история, будет известно уже в ближайшее время, но звезды ММА единогласно поддержали Двалишвили и назвали действия Усмана Нурмагомедова некорректными.

А на днях бразильский форвард Эндрик намекнул на уход из "Реала" в январе 2027 года.