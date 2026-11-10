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Спорт

Бразильская звезда Эндрик намекнул на уход из "Реала" в январе

Футбол Решение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 16:44 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Как стало заметно, наставник мадридского "Реала" Жозе Моуринью мало выпускает на поле бразильца Эндрика, так что тот не исключил возможности перехода в другую команду во время зимнего трансферного окна, стремясь получить больше игрового времени, сообщает Zakon.kz.

Из-за того, что молодой талант имеет мало игровой практики у "сливочных", его спокойно отпускают в состав сборной Бразилии.

С начала нового сезона Эндрик сыграл за "Реал" всего 136 минут – это полтора матча. А за три игры в форме "пентакампионов" он отыграл 139 минут, что показывает, насколько сильно ему нужно время на поле.

В эти дни Эндрик находится в составе своей сборной, которая во время международного перерыва сыграет товарищеские матчи против Японии и Сингапура.

С желанием получить как можно больше игрового времени молодой форвард хочет продемонстрировать свои способности как Моуринью, так и в перспективе и клубам, которые заинтересованы в его приобретении.

Однако португальский наставник мадридского коллектива не особо хочет отпускать талантливого бразильца.

"Это игрок, которого я обожаю и ценю. У него огромный потенциал – и он очень важен для нас. Любому, кто заинтересуется Эндриком, придется поспорить со мной. Я не думаю, что его нужно отдавать в аренду, здесь ему будет очень хорошо". Жозе Моуринью

Сам же Эндрик пока тонко намекнул о своей ближайшей карьере после прибытия в тренировочный лагерь сборной Бразилии.

"Не знаю, что произойдет в январе. Это в руках Божьих. Просто прошу того, что лучше для моей карьеры. Что будет, то будет, буду оставаться реалистом и делать все возможное. Мадрид великолепный город, я всегда буду делать все, что в моих силах, чтобы продвинуть свою карьеру". Эндрик

Нападающий уже уходил год назад в аренду во французский "Лион", где проявил себя прекрасно за пять месяцев игры.

"Я еще очень молод, мне не нужно бросаться в неизвестность. Мне всего 20, и посмотрим, что будет. Просто хочу играть, быть счастливым, помогать своим товарищам по команде. Забивать голы, отдавать голевые передачи, как я делал в "Лионе", что остается одним из лучших периодов в моей жизни и одним из самых счастливых времен". Эндрик

Покупатель на Эндрика всегда найдется – тот же "Лион", скорее всего, станет первым. Остается только ждать, получит ли бразилец к январю больше игрового времени в "Реале" или снова сменит команду.

Пока 20-летний талант сидит на скамейке запасных королевской дружины, другие звезды "Реала" накапливают победы для клуба в Ла Лиге и Лиге чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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