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#Спецпроекты
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444.3
490.91
5.41
Спорт

Казахстанская дзюдоистка стала серебряным призером международного турнира в Хорватии

Казахстанская дзюдоистка стала серебряным призером международного турнира в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 22:08 Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева выступила в финале турнира серии Гран-при, который проходит в Загребе (Хорватия). Казахстанская спортсменка защищала честь страны в весовой категории до 48 кг.

В финальной схватке Галия встретилась с серебряным призером чемпионата мира 2026 года, представительницей Италии Ассунтой Скутто. По итогам поединка победу одержала итальянская дзюдоистка.

Таким образом, Галия Тынбаева завершила выступление на турнире с серебряной медалью. На пути к финалу она одержала победы над Азией Аванзато (Италия), Евой Перес Солер (Испания), Наташей Феррейрой (Бразилия) и Жаклин Шпрингер (Австрия).

Ранее сообщалось, что три казахстанских дзюдоиста поборются за "золото" Гран-при в Хорватии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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