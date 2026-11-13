Казахстанская дзюдоистка стала серебряным призером международного турнира в Хорватии

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева выступила в финале турнира серии Гран-при, который проходит в Загребе (Хорватия). Казахстанская спортсменка защищала честь страны в весовой категории до 48 кг.

В финальной схватке Галия встретилась с серебряным призером чемпионата мира 2026 года, представительницей Италии Ассунтой Скутто. По итогам поединка победу одержала итальянская дзюдоистка.

Таким образом, Галия Тынбаева завершила выступление на турнире с серебряной медалью. На пути к финалу она одержала победы над Азией Аванзато (Италия), Евой Перес Солер (Испания), Наташей Феррейрой (Бразилия) и Жаклин Шпрингер (Австрия).

Ранее сообщалось, что три казахстанских дзюдоиста поборются за "золото" Гран-при в Хорватии.