Три казахстанских дзюдоиста поборются за "золото" Гран-при в Хорватии

Представители сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева и Нурканат Серикбаев одержали победы в полуфинальных схватках Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

Галия Тынбаева в полуфинале весовой категории до 48 кг оказалась сильнее представительницы Австрии Жаклин Спрингер. В финале казахстанка встретится с итальянкой Ассунтой Скутто.

Нурканат Серикбаев в 1/2 весовой категории до 66 кг одолел итальянца Валерио Акколи. В решающей схватке наш соотечественник встретится с бразильцем Рональдом Лимой.

Как отмечает пресс-служба НОК РК, в финал также вышел Аман Бакытжан (до 60 кг). Таким образом, сразу три представителя сборной Казахстана поборются за "золото" Гран-при.

Ранее сообщалось, что Казахстан завершил юношескую Олимпиаду в Дакаре с восемью медалями.