#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
444.3
490.91
5.41
Спорт

Соболенко сенсационно вылетает с WTA Finals и теряет статус второй ракетки мира

Теннис Поражение Итоговый турнир, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 09:52 Фото: Instagram/arynasabalenka
Прошедшей ночью прошли заключительные две игры группового раунда Итогового турнира года WTA, в центральном поединке которого украинка Элина Свитолина преподнесла небольшой сюрприз и обыграла Арину Соболенко из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился почти два часа и завершился успехом Свитолиной – 3:6, 6:3, 1:6. Эта победа позволила украинке пробиться в полуфинал Итогового турнира WTA, заняв второе место в группе №2.

А вот Соболенко закончила групповой этап на третьей строчке и не пробилась в плей-офф. И плюс к этому, Арина с 16 ноября спустится на третью позицию мирового женского рейтинга, пропустив выше себя Мирру Андрееву.

В свою очередь 19-летняя россиянка во втором матче игрового дня данного квартета разгромила свою соотечественницу Диану Шнайдер (6:2, 6:1), которая в последний момент заменила приболевшую Каролин Мухову из Чехии.

Таким образом, предстоящей ночью в полуфиналах Итогового турнира года Мирра Андреева сыграет с американкой Джессикой Пегула, а Линда Носкова (Чехия) встретится со Свитолиной.

Возвращаясь к Арине Соболенко, нужно отметить, что она впервые за пять лет не смогла выйти из группы на WTA Finals.

Экс-первая ракетка мира недавно отдала статус лучшей теннисистки мира казахстанке Елене Рыбакиной, а в понедельник ее обгонит Андреева.

Но еще возможен вариант, что белорусскую спортсменку через два дня может подвинуть и Пегула, если удачно выступит на текущем турнире.

А уже завтра в Турине (Италия) стартует Итоговый турнир года среди мужчин – ATP Finals.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Теннисистка Арина Соболенко
05:12, 10 ноября 2026
Соболенко начала Итоговый турнир WTA с победы
Первая ракетка мира
08:55, 10 августа 2025
Соболенко удивила соперницу на турнире WTA в Цинциннати
Арина Соболенко, теннис
02:30, 15 октября 2026
Соболенко неожиданно сдалась на турнире WTA-1000 в Ухане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сирил Ган
11:04, Сегодня
Аспиналл поставил на досрочную победу Гана в бою с Хокитом за титул
Мирра Андреева
10:25, Сегодня
Ближе к Рыбакиной: как Пегула может "отобрать" второе место в рейтинге WTA у Андреевой
Саба Лазишвили
09:40, Сегодня
Герой драки с Нурмагомедовым Саба Лазишвили заменит Умара Нурмагомедова в схватке на RAF
Майк Перри
09:02, Сегодня
Майк Перри возвращается в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: