Соболенко сенсационно вылетает с WTA Finals и теряет статус второй ракетки мира

Прошедшей ночью прошли заключительные две игры группового раунда Итогового турнира года WTA, в центральном поединке которого украинка Элина Свитолина преподнесла небольшой сюрприз и обыграла Арину Соболенко из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился почти два часа и завершился успехом Свитолиной – 3:6, 6:3, 1:6. Эта победа позволила украинке пробиться в полуфинал Итогового турнира WTA, заняв второе место в группе №2.

А вот Соболенко закончила групповой этап на третьей строчке и не пробилась в плей-офф. И плюс к этому, Арина с 16 ноября спустится на третью позицию мирового женского рейтинга, пропустив выше себя Мирру Андрееву.

В свою очередь 19-летняя россиянка во втором матче игрового дня данного квартета разгромила свою соотечественницу Диану Шнайдер (6:2, 6:1), которая в последний момент заменила приболевшую Каролин Мухову из Чехии.

Таким образом, предстоящей ночью в полуфиналах Итогового турнира года Мирра Андреева сыграет с американкой Джессикой Пегула, а Линда Носкова (Чехия) встретится со Свитолиной.

Возвращаясь к Арине Соболенко, нужно отметить, что она впервые за пять лет не смогла выйти из группы на WTA Finals.

Экс-первая ракетка мира недавно отдала статус лучшей теннисистки мира казахстанке Елене Рыбакиной, а в понедельник ее обгонит Андреева.

Но еще возможен вариант, что белорусскую спортсменку через два дня может подвинуть и Пегула, если удачно выступит на текущем турнире.

А уже завтра в Турине (Италия) стартует Итоговый турнир года среди мужчин – ATP Finals.

