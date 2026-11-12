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Спорт

В Турине прошла жеребьевка Итогового турнира года среди мужчин

Теннис Итоги Жерьебки , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 18:04 Фото: Instagram/atptour
12 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР в одиночном разряде с участием восьми лучших теннисистов планеты на данный момент. Соревнования пройдут на кортах итальянского Турина с 15 по 22 ноября, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ATP, в группу Джона Макинроя попали Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Артюр Фис (Франция) и Рафаэль Жодар (Испания).

Во вторую, так называемый квартет Ивана Лендла, попали Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Флавио Коболли (Италия) и Фрэнсис Тиафо (США).

Что касаемо парного разряда, то здесь расклад получился в следующем виде.

Действующим победителем Итогового турнира года является Янник Синнер, который в прошлом сезоне во второй раз в карьере выиграл эти соревнования.

К сожалению, на этот итальянец не приехал на родной турнир из-за травмы и раньше времени закончил сезон.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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