Алькарас стал вторым полуфиналистом Итогового турнира года в Турине
Фото: Instagram/atptour
В итальянском Турине завершились матчи второго тура группового раунда Итогового турнира 2026 года ATP, по итогам которых испанец Карлос Алькарас досрочно пробился в полуфинал текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.
Третья ракетка мира накануне обыграл россиянина Даниила Медведева (№3 ATP) в матче группового этапа со счетом 6:2, 6:4.
Эта победа гарантировала Карлито место в 1/2 финала данных состязаний.
А вот Медведеву еще предстоит побороться за выход из группы. 20 ноября в заключительном туре ему нужно обыгрывать американца Фрэнсиса Тиафо.
В этот же день Алькарас сыграет против итальянца Флавио Коболли.
В свою очередь Тиафо минувшей ночью оказался сильнее Коболли в рамках второго тура Итогового турнира ATP – 7:6 (8:6), 6:0.
А днем ранее первым полуфиналистом туринских баталий стал немец Александр Зверев.
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