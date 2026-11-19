В итальянском Турине завершились матчи второго тура группового раунда Итогового турнира 2026 года ATP, по итогам которых испанец Карлос Алькарас досрочно пробился в полуфинал текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка мира накануне обыграл россиянина Даниила Медведева (№3 ATP) в матче группового этапа со счетом 6:2, 6:4.

Эта победа гарантировала Карлито место в 1/2 финала данных состязаний.

А вот Медведеву еще предстоит побороться за выход из группы. 20 ноября в заключительном туре ему нужно обыгрывать американца Фрэнсиса Тиафо.

В этот же день Алькарас сыграет против итальянца Флавио Коболли.

В свою очередь Тиафо минувшей ночью оказался сильнее Коболли в рамках второго тура Итогового турнира ATP – 7:6 (8:6), 6:0.

А днем ранее первым полуфиналистом туринских баталий стал немец Александр Зверев.