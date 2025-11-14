#АЭС в Казахстане
Спорт

На Итоговом турнире года по теннису определились два новых полуфиналиста

Теннис Победа Турин, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 11:55 Фото. Instagram/atptour
В итальянском Турине продолжаются матчи Итогового чемпионата ATP. Накануне состоялись матчи заключительного тура в группе Джимми Коннорса, сообщает Zakon.kz.

В дневной программе выступили финалист US Open-2024 года американец Тейлор Фриц и Алекс де Минор (Австралия).

Успех в этом матче оказался на стороне австралийца – 7:6 (7:3), 6:3, который впервые в карьере выиграл матч на Итоговом турнире после прошлогоднего провала.

Вечером прошел центральный матч дня, где шестикратный чемпион турниров "Большого шлема" Карлос Алькарас обыграл местного теннисиста Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 6:1.

В итоге Алькарас своей победой прихватил с собой в полуфинал Алекса де Минора, который далее сразится с Янником Синнером, досрочным победителем группы Бьорна Борга.

Австралиец пробился в 1/2 финала по дополнительным показателям из-за процента выигранных сетов.

Соперником Алькараса в другом полуфинала Итогового турнира будет победитель встречи Александр Зверев (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада), запланированный на вечер 14 ноября.

Испанский теннисист за третью победу в Турине записал в свой актив еще 200 очков, а всего на его счету их 11 650, и он уже гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP, независимо от исхода текущего турнира.

Полуфиналы ATP Finals-2025 пройдут 15 ноября, а финал запланирован на 16 ноября.

В качестве запасного на этом турнире выступает казахстанец Александр Бублик, однако ему не дали еще шанса выйти на итальянские корты.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
