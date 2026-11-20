Шелтону досталась третья путевка в полуфинал Итогового турнира года
Для достижения подобного успеха американец за 2 часа и 7 минут обыграл в матче третьего тура группового раунда испанца Рафаэля Жодара со счетом 7:6 (10:8), 7:5.
Плюс ему надо было ждать успешного исхода в другом поединке данного квартета, где встречались немец Александр Зверев и француз Артур Фис.
Первая ракетка мира в заключительном матче групповой стадии Итогового турнира в очень нелегкой борьбе сумел переиграть своего оппонента – 6:4, 7:6 (8:6).
Таким образом, Зверев одержал три победы в трех матчах предварительной стадии и пробился с первого места в плей-офф текущего турнира.
С ним дальше идет и американец Шелтон, который, скорее всего, в полуфинале Итогового турнира встретится с Карлосом Алькарасом.
Испанец в свою очередь сегодня вечером закончит групповой этап, но он досрочно оправдал надежды фаворитов, одержав здесь уже две победы.
Четвертая и последняя путевка в плей-офф Итогового турнира года будет разыграна через несколько часов между россиянином Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо (США).