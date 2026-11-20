Прошедшей ночью в Турине (Италия) завершились все поединки группового этапа ATP Finals-2026 в квартете Джона Макинроя, по итогам которых канадец Бен Шелтон впервые завоевал путевку в полуфинал текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Для достижения подобного успеха американец за 2 часа и 7 минут обыграл в матче третьего тура группового раунда испанца Рафаэля Жодара со счетом 7:6 (10:8), 7:5.

Плюс ему надо было ждать успешного исхода в другом поединке данного квартета, где встречались немец Александр Зверев и француз Артур Фис.

Первая ракетка мира в заключительном матче групповой стадии Итогового турнира в очень нелегкой борьбе сумел переиграть своего оппонента – 6:4, 7:6 (8:6).

Таким образом, Зверев одержал три победы в трех матчах предварительной стадии и пробился с первого места в плей-офф текущего турнира.

С ним дальше идет и американец Шелтон, который, скорее всего, в полуфинале Итогового турнира встретится с Карлосом Алькарасом.

Испанец в свою очередь сегодня вечером закончит групповой этап, но он досрочно оправдал надежды фаворитов, одержав здесь уже две победы.

Четвертая и последняя путевка в плей-офф Итогового турнира года будет разыграна через несколько часов между россиянином Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо (США).