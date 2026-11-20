Минувшей ночью лидер казахстанских женских шахмат Бибисара Асаубаева завершила матчи первого игрового дня утешительного раунда за 19-е место супертурнира Total Chess World Championship Tour Pilot-2026 в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Оппонентом казахстанки на данном этапе стал американский гроссмейстер Эндрю Хонг. Итоги результатов первого игрового дня не особо утешительны для нашей шахматистки, которая уступила со счетом 5:15.

Асаубаевой удалось неплохо начать, выиграв первую блиц-партию, но потом она уступила три последующие партии в блице и первую схватку – в рапиде.

Небольшой успех в быстрых шахматах позволил Бибисаре сократить отставание от Эндрю до счета 5:7.

Однако в "классике" у казахстанки не было никаких шансов, и она проиграла там окончательно. В итоге Хонг закрывает первый день в свою пользу – 15:5.

Противостояние за 19-е место Total Chess World Championship Tour Pilot-2026 продолжится уже сегодня вечером.

Днем ранее Асаубаева не смогла одолеть короля современных шахмат Магнуса Карлсена.