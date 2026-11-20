Асаубаева после битвы с Карлсеном не смогла устоять перед Хонгом
Оппонентом казахстанки на данном этапе стал американский гроссмейстер Эндрю Хонг. Итоги результатов первого игрового дня не особо утешительны для нашей шахматистки, которая уступила со счетом 5:15.
Асаубаевой удалось неплохо начать, выиграв первую блиц-партию, но потом она уступила три последующие партии в блице и первую схватку – в рапиде.
Небольшой успех в быстрых шахматах позволил Бибисаре сократить отставание от Эндрю до счета 5:7.
Однако в "классике" у казахстанки не было никаких шансов, и она проиграла там окончательно. В итоге Хонг закрывает первый день в свою пользу – 15:5.
Противостояние за 19-е место Total Chess World Championship Tour Pilot-2026 продолжится уже сегодня вечером.
Днем ранее Асаубаева не смогла одолеть короля современных шахмат Магнуса Карлсена.