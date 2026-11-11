#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.52
502.21
5.41
Спорт

Неудачный старт в Будапеште: Асаубаева оказалась в конце турнирной таблицы

Шахматистка Бибисара Асаубаева , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 05:20 Фото: instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева проиграла лидеру сборной Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову в рамках стартового блиц-этапа супертурнира Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, принципиальная партия между представителями Казахстана и Узбекистана состоялась в шестом туре соревнований, которые проходили по швейцарской системе.

Бибисара Асаубаева играла черными фигурами и уступила сопернику Нодирбеку Абдусатторову. По итогам девяти туров казахстанская шахматистка набрала 0,5 очка и замкнула турнирную таблицу, заняв 24-е место. Абдусатторов с 2,5 балла расположился на 22-й строчке.

Победителем стартового блиц-турнира стал норвежец Магнус Карлсен, набравший семь очков. Второе место занял француз Максим Вашье-Лаграв с 6,5 балла, а тройку лучших замкнул представитель США Левон Аронян, в активе которого шесть очков.

Супертурнир Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 проходит в Будапеште с 10 по 20 ноября. Программа соревнований включает три дисциплины: блиц, рапид и быструю классику.

В Дакаре продолжаются юношеские Олимпийские игры 2026 года. 10 ноября 2026 года Казахстан добыл второе "золото" на юношеской Олимпиаде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Шахматы Старт Супертурнира
14:33, 10 ноября 2026
Асаубаева начинает битву с лучшими шахматистами мира на Total Chess Pilot
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
07:02, 26 августа 2026
"Было физически сложно": Асаубаева прокомментировала победу на турнире во Франции
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
02:30, 26 августа 2026
Бибисара Асаубаева лишила преимуществ соперниц на престижном турнире по рапиду во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Линда Носкова в матче против Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA
05:11, Сегодня
Носкова разгромила Гауфф и досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Айбол Абикен во время тренировочного сбора сборной Казахстана
04:50, 11 ноября 2026
"Мы готовы к двум матчам": Айбол Абикен высказался о настрое сборной Казахстана
Джон ван ’т Схип руководит тренировочным процессом сборной Казахстана
04:17, 11 ноября 2026
Джон ван ’т Схип оценил подготовку сборной Казахстана к решающим матчам Лиги наций
Бибисара Асаубаева на Всемирной шахматной Олимпиаде в Узбекистане
03:49, 11 ноября 2026
Асаубаева уступила Абдусатторову и заняла последнее место на старте турнира в Будапеште
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: