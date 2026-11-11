Неудачный старт в Будапеште: Асаубаева оказалась в конце турнирной таблицы

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева проиграла лидеру сборной Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову в рамках стартового блиц-этапа супертурнира Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, принципиальная партия между представителями Казахстана и Узбекистана состоялась в шестом туре соревнований, которые проходили по швейцарской системе.

Бибисара Асаубаева играла черными фигурами и уступила сопернику Нодирбеку Абдусатторову. По итогам девяти туров казахстанская шахматистка набрала 0,5 очка и замкнула турнирную таблицу, заняв 24-е место. Абдусатторов с 2,5 балла расположился на 22-й строчке.

Победителем стартового блиц-турнира стал норвежец Магнус Карлсен, набравший семь очков. Второе место занял француз Максим Вашье-Лаграв с 6,5 балла, а тройку лучших замкнул представитель США Левон Аронян, в активе которого шесть очков.

Супертурнир Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 проходит в Будапеште с 10 по 20 ноября. Программа соревнований включает три дисциплины: блиц, рапид и быструю классику.

В Дакаре продолжаются юношеские Олимпийские игры 2026 года. 10 ноября 2026 года Казахстан добыл второе "золото" на юношеской Олимпиаде.