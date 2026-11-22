Пропустил три партии и отказался играть с Асаубаевой: FIDE взялась за Карлсена
Турнир проходил в Будапеште (Венгрия). В FIDE отметили, что некоторые шахматисты пропускали партии в матчах, исход которых уже был математически предрешен. Однако Магнус Карлсен не сыграл три партии за два дня против Владислава Артемьева, когда результат противостояния еще оставался открытым.
В федерации заявили, что такие действия подрывают принципы честной игры и справедливости соревнований. По оценке FIDE, пропущенные партии серьезно повлияли на расстановку сил в рейтинге.
"FIDE считает такое поведение неприемлемым и не соответствующим стандартам профессионального поведения, ожидаемым от участников официальных соревнований. Учитывая статус гроссмейстера Карлсена и его важную роль в популяризации шахмат, подобные действия вызывают особую обеспокоенность, поскольку они могут нанести ущерб репутации соревнований и продемонстрировать неуважение к соперникам, зрителям и партнерам по турниру", – отметили в организации 21 ноября 2026 года.
Организация передаст соответствующие материалы в Комиссию по этике и дисциплинарным вопросам FIDE (EDC) для независимой оценки возможных нарушений этического и дисциплинарного кодекса организации.
Магнус Карлсен во время этих соревнований также отказался играть против казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой. Соперники встретились в полуфинале пятой сетки плей-офф. Карлсен выиграл три партии в блиц при одной ничьей, а затем победил в обеих встречах в рапид, досрочно обеспечив себе преимущество по итогам дня.
После этого норвежец решил не выходить на партию в быструю классику против казахстанки, за что получил техническое поражение – все восемь баллов автоматически перешли Асаубаевой.
По итогам соревнований Асаубаева заняла 20-ю позицию из 24-х возможных.