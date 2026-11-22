После завершения Total Chess Pilot-2026 Международная шахматная федерация (FIDE) выразила серьезную обеспокоенность из-за нескольких случаев отказа игроков от участия в запланированных партиях во время турнира, сообщает Zakon.kz.

Турнир проходил в Будапеште (Венгрия). В FIDE отметили, что некоторые шахматисты пропускали партии в матчах, исход которых уже был математически предрешен. Однако Магнус Карлсен не сыграл три партии за два дня против Владислава Артемьева, когда результат противостояния еще оставался открытым.

В федерации заявили, что такие действия подрывают принципы честной игры и справедливости соревнований. По оценке FIDE, пропущенные партии серьезно повлияли на расстановку сил в рейтинге.

"FIDE считает такое поведение неприемлемым и не соответствующим стандартам профессионального поведения, ожидаемым от участников официальных соревнований. Учитывая статус гроссмейстера Карлсена и его важную роль в популяризации шахмат, подобные действия вызывают особую обеспокоенность, поскольку они могут нанести ущерб репутации соревнований и продемонстрировать неуважение к соперникам, зрителям и партнерам по турниру", – отметили в организации 21 ноября 2026 года.

Организация передаст соответствующие материалы в Комиссию по этике и дисциплинарным вопросам FIDE (EDC) для независимой оценки возможных нарушений этического и дисциплинарного кодекса организации.

Магнус Карлсен во время этих соревнований также отказался играть против казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой. Соперники встретились в полуфинале пятой сетки плей-офф. Карлсен выиграл три партии в блиц при одной ничьей, а затем победил в обеих встречах в рапид, досрочно обеспечив себе преимущество по итогам дня.

После этого норвежец решил не выходить на партию в быструю классику против казахстанки, за что получил техническое поражение – все восемь баллов автоматически перешли Асаубаевой.

По итогам соревнований Асаубаева заняла 20-ю позицию из 24-х возможных.

