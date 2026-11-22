Куламбаева вторую неделю подряд выигрывает титул турнира WTA 125
Куламбаева стала лучшей на прошедшем турнире благодаря помощи своей напарницы из Словении Вероники Эрьявец.
В матче за титул казахстанско-словенский дуэт, который был посеян здесь под вторым номером, встретился с первой парой этих соревнований – Валерией Страховой (Украина) и Анастасией Тихоновой (Россия).
Жибек и Вероника не побоялись соперниц и дали им бой, что в итоге принесло свои плоды. Они выиграли эту схватку со счетом 6:4, 6:3 и стали победителями второго кряду турнира за неделю.
Неделю назад Куламбаева и Эрьявец завоевали титул на соревнованиях аналогичной категории в колумбийском Сопо.
Также надо отметить, что в 2025 году обе теннисистки в паре стали победительницами турнира WTA 125 в китайском Хучжоу.
Последние результаты третьей ракетки Казахстана существенно повлияли на ее результаты в парном рейтинге WTA, где она завтра поднимется с 86-го на 78-е место.
Примерно уже можно предположить, что с начала 2027 года мы сможем часто видеть Жибек на турнирах WTA 250 и 500.
28 октября Куламбаева впервые в карьере ворвалась в рейтинг топ-100 мира среди женщин парного разряда.