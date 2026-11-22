Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева накануне признана победителем турнира категории WTA 125 в парном разряде, который проходил в городе Колина (Чили), сообщает Zakon.kz.

Куламбаева стала лучшей на прошедшем турнире благодаря помощи своей напарницы из Словении Вероники Эрьявец.

В матче за титул казахстанско-словенский дуэт, который был посеян здесь под вторым номером, встретился с первой парой этих соревнований – Валерией Страховой (Украина) и Анастасией Тихоновой (Россия).

Жибек и Вероника не побоялись соперниц и дали им бой, что в итоге принесло свои плоды. Они выиграли эту схватку со счетом 6:4, 6:3 и стали победителями второго кряду турнира за неделю.

Неделю назад Куламбаева и Эрьявец завоевали титул на соревнованиях аналогичной категории в колумбийском Сопо.

Также надо отметить, что в 2025 году обе теннисистки в паре стали победительницами турнира WTA 125 в китайском Хучжоу.

Последние результаты третьей ракетки Казахстана существенно повлияли на ее результаты в парном рейтинге WTA, где она завтра поднимется с 86-го на 78-е место.

Примерно уже можно предположить, что с начала 2027 года мы сможем часто видеть Жибек на турнирах WTA 250 и 500.

28 октября Куламбаева впервые в карьере ворвалась в рейтинг топ-100 мира среди женщин парного разряда.