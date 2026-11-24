Елену Рыбакину признали "Самым красивым лицом" WTA
Как пишет Sports.kz, в социальной сети X казахстанке посвятили отдельную публикацию, в которой отметили ее внешность, элегантность и поведение на корте и за его пределами.
✨ THE MOST BEAUTIFUL FACES IN WTA 🇰🇿 ELENA RYBAKINA Elegance, natural beauty and a quiet confidence that make her stand out both on and off the tennis court. Elena Rybakina has a distinctive presence in women's tennis. Her graceful features, captivating eyes and effortless style give her an understated elegance that is difficult to overlook. Away from the spotlight, she carries herself with a calm and composed personality. On court, that same composure becomes one of her greatest trademarks. A Wimbledon champion, a Grand Slam winner and one of the most recognizable personalities in the modern WTA Tour, Rybakina combines sporting excellence with an unmistakable elegance. There is something special about her understated charm. She doesn't need to be loud to command attention. A different kind of elegance. A champion's presence. 🇰🇿 #ElenaRybakina #WTA #TennisBeauty #TheTopspinAcademy— The Topspin Academy (@eidyey) November 23, 2026
"Элегантность, естественная красота и тихая уверенность, которые выделяют ее как на теннисном корте, так и за его пределами. Елена Рыбакина занимает особое место в женском теннисе. Утонченные черты лица, выразительные глаза и непринужденный стиль придают ей сдержанную элегантность, которую невозможно не заметить. Вне света софитов она ведет себя спокойно и сдержанно. На корте это же хладнокровие становится одной из ее главных визитных карточек. Чемпионка Уимблдона, победительница турниров Большого шлема и одна из самых узнаваемых личностей современного WTA-тура – Рыбакина сочетает спортивное совершенство с безошибочной элегантностью. В ее сдержанном обаянии есть нечто особенное. Ей не нужно быть громкой, чтобы приковывать к себе внимание. Особый вид элегантности. Аура чемпионки", – говорится в публикации.
Сезон-2026 стал одним из самых успешных в карьере 27-летней Рыбакиной. Казахстанская теннисистка выиграла два турнира "Большого шлема" – Australian Open и US Open, а также впервые в истории казахстанского тенниса завершила год на первой строчке мирового рейтинга.
Ранее WTA номинировала Елену Рыбакину на звание лучшей теннисистки года.