Чипирование домашних животных: сколько будет стоить и какие штрафы ожидают владельцев

В ЗКО в рамках обязательной процедуры обеспечения домашних питомцев чипами планируют идентифицировать до 20 тысяч животных. Что думают специалисты про процедуру чипирования, как она будет проходить на местах и какой эффект можно получить, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Согласно Закону "Об ответственном обращении с животными", с 1 сентября 2023 года все владельцы домашних животных должны поставить на учет своих кошек и собак.

В связи с этим уже сейчас необходимо чипировать своих домашних животных и поставить их на учет в единую Базу управления ветеринарии ЗКО. Последнее за владельцев животных сделают сами ветврачи, они же выдадут ветеринарный паспорт, где будет указан 15-значный идентификационный код на кошку или собаку, который вшит в чип.

Куда нужно обращаться?

Главный специалист управления ветеринарии ЗКО Куандык Хамитов рассказал корреспонденту Zakon.kz, что постановка домашних животных на учет по районам области проводится в ветеринарных станциях. В районах на сегодня 12 ветстанций и одна ветстанция – в городе Уральске.

Оказывать услуги чипирования на платной основе могут 11 из них, так как они имеют статус ГКП на ПХВ.

В Уральске и Аксае чипирование кошек и проводится только в частных ветеринарных клиниках. На данный момент задержка с поставкой чипов для идентификации бездомных животных возникла у Бурлинской районной ветстанции – там алматинский поставщик не привез чипы из-за возникших сложностей с доставкой из Китая. До конца июля поставщик обещает чипы доставить.

По другим районам проблем с установкой чипов, как сообщают в ветуправлении, нет. В районах ЗКО ветеринарные врачи, по словам Хамитова, уже начали подворовой обход населения с целью чипирования собак и кошек.

"Чипы животным ставят за счет владельцев. Через портал госзакупок районы уже закупили необходимое им количество чипов (данных в ветуправлении по их количеству нет – прим. ред.), ветклиники закупают чипы через своих поставщиков", – поясняет Куандык Хамитов.

Сколько стоит процедура чипирования домашних питомцев?

В ветсттанциях за услугу врачи берут 1000 тенге. В частных ветклиниках чипирование стоит 1,5-2,5 тысячи. Контролировать цену в частных кабинетах в ветуправлении не могут – на это у них нет полномочий.

Сколько животных должны чипировать в ЗКО?

Куандык Хамитов отмечает, что сейчас в базе данных ветеринарной инспекции по ЗКО значится 19 039 чипированных животных. Из них 13 800 – это бродячие животные и 5 200 – домашние питомцы.

По прогнозам ветуправления, не меньше 20 тысяч кошек и собак еще появится в базе данных после прохождения процедуры чипирования в ближайшие месяцы.

"Начать чипировать домашних животных нужно начинать прямо сейчас. Уже в сентябре за отсутствие чипа у собаки или кошки ее хозяев могут оштрафовать", – предупреждает главный специалист управления ветеринарии.

У кого есть полномочия налагать штрафы на владельцев не идентифицированных животных?

Это может делать полиция. За нахождение животного без чипа в общественных местах без хозяина предусмотрен штраф 10 МРП (34 500 тенге). Ходить по дворам и проверять наличие чипов у животных полицейские не будут. Проверка чипов у животных, привязанных во дворе или находящихся в доме, возможна только при добровольном согласии хозяев.

Штраф за домашнего питомца без чипа может "прилететь" хозяину, если, к примеру, его собака или кошка покусала соседа, а тот написал заявлению в полицию.

Для чего нужно чипирование?

"Это прежде всего нужно для повышения ответственности людей. Сейчас люди часто отпускают домашних собак на улицу – из 10 собак, которые сейчас безнадзорно бегают по Уральску, у 5 есть хозяева. Когда мы отлавливаем собак по заявлениям граждан или же на стерилизацию, то не можем доказать, что у части животных есть хозяева. Чип позволит идентифицировать хозяев этих псов и привлечь их к административной ответственности", – говорит Куандык Хамитов.

Главный специалист управления ветеринарии ЗКО отмечает, что зачастую владельцы самок выбрасывают на улицу щенков. Стерилизация собак многим владельцам животных не по карману. В ветклинике местного сельскохозяйственного вуза ЗКАТУ животных стерилизуют за 11 тысяч тенге, в частных ветклиниках стерилизация собаки стоит дороже – 18 тысяч тенге.

При этом программы по стерилизации домашних животных за счет государства нет.

Стерилизуют бесплатно только бродячих животных. Так, с начала 2023 года на отлов, стерилизацию и временное содержание бродячих животных в ЗКО было выделено 66 млн тенге.

По плану должны стерилизовать 6 900 животных. План сейчас выполнен на 40% – более 2 000 животных бродячих стерилизовали. Еще 1000 собак по области уничтожили – это агрессивные животные, которые представляли угрозу для людей (отстрел этих животных, как отмечают в ветуправлении, производится на основании заявлений от граждан).

Чего ждут от чипирования домашних животных сами ветинспекторы?

"Мы ждем, что после чипирования бродячих животных станет меньше. Вы идентифицировали собаку, а потом вдруг решили отпустить ее с цепи на улицу. При отлове инспектора сканером считывают данные, и если у животного есть хозяева, то данные по нему отловщики должны передать участковым инспекторам полиции, чтобы те наложили штраф на владельца", – объясняет Куандык Хамитов.

Какая ответственность предусмотрена за отказ чипировать домашних животных?

Если ветврач во время подворового обхода предложит чипировать домашних животных и получит от хозяев письменный отказ, то он вправе направить отказное заявление участковому инспектору полиции.

Согласно статьи 407-2 КоАП РК, владельца животного могут оштрафовать на 10 МРП (34 500 тенге).

В Уральске ситуация сложнее. Здесь вся ответственность за чипирование животных полностью лежит на их владельцах. Ветврачи не проводят подворовой и поквартирный обход хозяев домашних питомцев.

В 2022 году студенты сельхозвуза – ЗКАТУ из числа волонтеров вместе с инспекторами ветуправления 2 месяца обходили частный сектор города и раздавали памятки о том, что предстоит обязательное чипирование домашних животных.

Если люди держат собаку на цепи и не выпускают кошку из дома, то возможно, что административного штрафа за отсутствие чипа у животного в течение нескольких лет можно будет избежать.

Как работают ветклиники Уральска?

Руководитель ветеринарного центра Максим Страмоусов отмечает, что среди уральцев они уже наблюдают активность в постановке на учет домашних питомцев.

"Ежедневно мы чипируем 10-15 животных. На эту услугу есть спрос. Владельцы животных информацией владеют – всех кошек и собак необходимо поставить на цифровой учет, поэтому массово начинают чипировать питомцев", – говорит он.

Но если собака большая или у хозяев в силу обстоятельств нет возможности привезти животное в клинику, то ветврачи выезжают по адресам сами. Дополнительная плата за выезд по одному адресу в черте города – 2000 тенге.

Насколько травмоопасна процедура чипирования для животных?

"Процедура приравнивается к внутримышечной инъекции. Я лично свободно чипирую животных и владельцы их даже не держат. Это практически безболезненно, как сделать укол под кожу. Болевых ощущений животное практически не испытывает", – объясняет Максим Страмоусов.

Что из себя представляет чип?

Это микроскопическое устройство размером 1,5*6 мм, которое вживляется под кожу животного. В спокойном состоянии чип не приносит животному никакого беспокойства. Он активируется только тогда, когда к животному подносят сканер, и прибор считывает информацию с чипа – тот самый 15-значный номер, который регистрируется на владельца животного.

По данному идентификационному коду с чипа можно считать информацию о том, каков вид животного, его возраст, домашний адрес, контактные телефоны владельца. В каждой ветеринарной клинике есть сканер для считывания штрих-кодов с чипов животных. Такие же сканеры есть во всех ветстанциях по районам ЗКО.

При чипировании животного владельцу должны выдать ветеринарный паспорт на питомца, чтобы при его пропаже хозяин мог в заявлении указать, по какому коду искать кошку или собаку.

Будут чипы – собак будут меньше выбрасывать

Максим Страмоусов рассказывает, что основная часть беспризорных животных на улице –это бывшие домашние питомцы, которых выбросили на улицу. Зачастую уральцы заводят собак на летний период – чтобы те охраняли дачу. А осенью прирученных питомцев выбрасывают. Так животные становятся беспризорными.

"Чипизация должна привести к порядку. Больше половины владельцев животных не несут в должной мере ответственность за своих питомцев. На самом деле должно быть так: ты завел кошку или собаку, должен сделать ей профилактические прививки, пролечить от гельминтов. На прогулку собаку выводить на поводке, с ошейником, крупную собаку выводить на прогулку в наморднике", – резюмировал Страмоусов.

Идентификация домашних животных приведет к тому, что люди будут нести ответственность за своих животных. Если будет единая база по домашним животным, то проблем с бездомными животными будет намного меньше. Каждый владелец будет понимать: он выпустит собаку на улицу, и тогда его накажут за то, что животное без присмотра находится в общественном месте.

