"Южная инновация": как в Шымкенте собирают электрокары

Небольшое шымкентское предприятие не первый год переделывает автомобили в электрокары на экспорт. Уже начали даже собирать "с нуля", один такой вариант уже уехал в Африку. С предпринимателем поговорил корреспондент Zakon.kz.

Инженер Нурсултан Сейсембаев открыл небольшую мастерскую еще в 2020 году, тогда же вместе с друзьями они решили заняться "конвертацией" обычных автомобилей в электрокары. Сначала просто брали автомобиль и ставили в него электрический мотор. Потом начали собирать авто "от и до" самостоятельно – из разных комплектующих.



Первый такой собранный "с нуля" электромобиль назвали Kemet Automotive. Машину они подготовили уже в этом году – для сенегальской компании из Западной Африки. На сборку электрокара потратили около семи месяцев. Запчасти и комплектующие для автомобиля покупали в Казахстане, но некоторые приходилось заказывать за рубежом.

"Почему решили создавать электрокары в Шымкенте? Потому что это мой родной город и ресурсы здесь все позволяют. Для нас локация не имеет значения. Это был наш первый опыт сборки электрокара. Мы создали прототип для сенегальской компании, у нас с ними контракт", – сказал Нурсултан Сейсембаев корреспонденту Zakon.kz.

Готовые машины реализуют за границей. По словам Нурсултана, в Казахстане продавать электрокары они пока не могут – нет сертификации для таких авто. Частыми покупателями сейчас являются предприниматели из Таиланда и Африки. На этом останавливаться ребята не хотят. Энтузиасты сейчас ведут переговоры с партнерами из Кыргызстана и Узбекистана.

"Мы постоянно развиваемся и не стоим на месте. Отработали уже около 12 проектов. На создание прототипа электрокара уходит достаточно много времени – около года. В Казахстане электрокары мы не продаем, нет заинтересованных компаний в сотрудничестве", – рассказывает Нурсултан.

На предприятии Нурсултана вместе с ним трудятся около 20 сотрудников. Время производства зависит от запчастей, которые необходимы для машины. А на разработку обычно уходит месяц, говорит Нурсултан. Стоимость электрокара варьируется от 4,5 до 20 миллионов тенге. Только большим спросом экологичные авто среди шымкентцев особо не пользуются.

"Наши конвертированные автомобили отличаются от других, они не новые. Мы этим занимаемся, чтобы все машины, которые уже есть в стране, не ушли в утилизацию и увеличили срок службы. К тому же это выгодно, не тратишь бензин. Как мы это делаем, мы снимаем мотор автомобиля и заменяем его на электрический. Заряжать такие электрокары достаточно просто, есть специальные батареи, которые обеспечивают питание. Заряжать можно у себя дома, если электричество хорошее, то машина заряжается за час примерно, если плохая, то лучше оставлять на ночь", – говорит Нурсултан Сейсембаев.

К слову, за год число электромобилей в Казахстане выросло втрое. Впрочем, доля электрокаров в общем автопарке страны все еще ничтожно мала – всего 0,04%. Ежемесячная статистика Министерства внутренних дел РК с марта 2022-го по март текущего года показывает значительный рост количества электромобилей в стране: с 631 до 1,9 тыс. При этом резкое увеличение числа зарегистрированных авто с электродвигателем отмечается с декабря прошлого года: за месяц сразу плюс 521 "зеленая" машина.

Также активно росли продажи новых электрокаров с января по март текущего года. Это первый существенный сдвиг по росту количества электромобилей за последние десять лет.