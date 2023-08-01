Партнеры по бизнесу: как Казахстан и Афганистан развивают взаимовыгодное сотрудничество
3-5 августа 2023 года в столичном конгресс-центре на территории ЭКСПО состоится первый казахстанско-афганский бизнес-форум. Ожидается приезд 200 делегатов. Гости организуют выставку своих товаров, в частности ковров, драгоценностей и шафрана.
"За последние 10 лет наши казахстанские предприниматели шесть раз ездили с такой миссией в Афганистан. Теперь наша очередь встречать гостей-партнеров. Все пребывающие - бизнесмены, представители крупных энергетической и телекоммуникационной компаний, сотрудники банков, производители ковров, драгоценных камней, специй и другие мастера. В рамках выставки афганистанские предприниматели выставят весь ассортимент популярных товаров, они высокого качества и по доступной цене. Также на форуме выступит министр торговли Афганистана Нуриддин Азизи. В 2022 году товарооборот между нашими странами достиг одного млрд долларов – это большой показатель. Если сравнивать с 2021 годом, рост составил в два раза".Первый заместитель генерального директора Центра развития торговой политики QazTrade Нурлан Кулбатыров
Крупный казахстанский клиент
Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что ежегодно Казахстан в разные страны мира направляет на экспорт около восьми миллионов тонн зерна и муки. Афганистан - основной потребитель отечественной муки.
"70% всего экспорта муки мы отгружаем афганскому народу. Наши бизнесмены плодотворно сотрудничают в этом направлении. За прошлый год объемы поставок муки увеличились на 52% (с 895 126 тонн в 2021 году до 1,3 млн тонн в 2022-м), пшеницы – на 20% (с 571 704 тонн в 2021 году до 686 729 тонн в 2022 году), подсолнечного масла – в 6,2 раза (с 2825 тонн в 2021 году до 17 576 тонн в 2022 году), началась отгрузка ржи".Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев
По данным QazTrade, из 300 экспортеров муки, действующих на территории Казахстана, как с иными, так и с афганским рынком взаимодействуют 183 предприятия. Еще 49 осуществляют отгрузки только в Афганистан. У экспортеров имеются налаженные транспортные коридоры и устоявшиеся бизнес-контакты. Казахстанской сельхозпродукцией пользуются северные афганские провинции – Балх, Баглан, Тахар и Кундуз, а также столичный регион и Кабул.
Кроме того, настоящее время стабилизировались отгрузки лекарственных средств и удобрений.
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Новые торговые маршруты
Директор департамента аналитики международных рынков Центра развития торговой политики QazTrade Ожет Шегирбаев рассказал, что Афганистан является связующим мостом между странами Центральной Азии, Индией и государствами Персидского залива. Сотрудничество откроет доступ к рынку Пакистана в 220 млн человек и Индии в свыше одного млрд жителей, а также портам Гвадар и Карачи, далее в страны Ближнего Востока и Африки.
Кайрат Торебаев прокомментировал, насколько новые торговые маршруты в Пакистан через Афганистан будут безопасны.
"Мы достигли договоренности с крупным игроком на рынке транспортных услуг Пакистана. Он готов обеспечить безопасный и быстрый транзит товаров из Пакистана в Казахстан через Афганистан и обратно, это всего 4000 км. Мы уже апробировали в пилотном режиме отправку грузов этим маршрутом в достаточно короткие сроки".Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев
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Вице-министр уточнил, что туркменская сторона даже делает казахстанцам 30% скидку на транзит грузов через их территорию в Афганистан.
"Для этого единый оператор продвижения экспорта несырьевых товаров QazTrade сделает дешевле доставку казахстанских товаров до станции Болашак. Одновременно мы договорились с Узбекистаном, чтобы они предоставили льготные условия на транзитные железнодорожные перевозки по территориям наших стран, чтобы муку и зерно в Афганистан мы поставляли на паритетной основе".Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев
Богатые запасы
Выгодным для Казахстана станет строительство железнодорожного трансафганского транспортного коридора Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Он позволит развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами Южной Азии и Ближнего Востока.
"Афганистан, как и Казахстан, обладает богатыми залежами минеральных ресурсов, как нефть, газ, уголь, медь, редкоземельные элементы, железная руда, драгоценные и полудрагоценные камни. Афганистан лидирует по запасам лития, который, является металлом будущего", - перечислил Кайрат Торебаев.
Также вице-министр торговли и интеграции сказал, что энергетика одна из приоритетных сфер сотрудничества между двумя странами.
"Казахстан - один из крупнейших производителей нефти и газа в регионе, а Афганистан нуждается в энергетических ресурсах для своего развития. Возможна реализация проектов по добыче и транспортировке энергоносителей, что позволит обеим странам укрепить свою экономику".
Он рассказал, что в этом году казахстанцы открыли торговый дом в афганском городе Герате, где выставляют отечественные продукты.
"Он станет дополнительным каналом диверсификации торговли между странами. По нашим оценкам, Казахстан имеет дополнительный экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму более 500 млн долларов".Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев
Нурлан Кулбатыров добавил, что Афганистан может предложить Казахстану сельскохозяйственные продукты, такие как фрукты, овощи, орехи. А афганские ковры привлекательны высоким качеством и уникальным дизайном. Шафран, выращенный в афганской провинции Герат, отличается вкусом и признан лучшим в мире.
Помощь от Казахстана
Стоит отметить, что Казахстан регулярно оказывает гуманитарную помощь Афганистану. Это один из важнейших векторов нашей деятельности в обеспечении стабильности регионального развития. По различным оценкам, в Афганистане с острой нехваткой продовольствия могут столкнуться 19-20 млн человек, при общем населении в 40 млн человек. Только в этом году Афганистану была передана гуманитарная помощь в объеме 5 403 тонн.
"Казахстан всегда выступал за стабильность в регионе, которая находится в прямой зависимости от ситуации в Афганистане. Поэтому, наша страна на постоянной основе оказывает гуманитарную поддержку, только в этом году было направлен 81 вагон гуманитарной помощи. Оказывать помощь и поддержку Афганистану, в том числе посредством торговли и снабжением всем необходимым, критически важно для афганского народа, и крайне важно для Казахстана, который стремится быть региональным лидером".Директор департамента аналитики международных рынков Центра развития торговой политики QazTrade Ожет Шегирбаев
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Эксперты заявили, что большинство казахстанцев обеспокоены приездом талибов в Казахстан, учитывая их нестабильную политическую обстановку внутри страны. Однако они уверяют, что переживать не стоит. Ожидаемый форум придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между странами и по его итогам будут заключены договора в новых сферах.