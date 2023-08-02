Яблоневые сады против таунхаусов: чем завершился скандал с застройкой предгорий в Алматы

Жители района обсерватории в Алматы добились сноса нового коттеджного городка, который построили в предгорьях на месте яблоневых садов. Корреспондент Zakon.kz разобрался в ситуации и выяснил, почему таунхаусы приговорили к сносу.

Два трехэтажных таунхауса в современном стиле расположились у самых предгорий – в живописной местности, посреди яблоневых садов, вдали от городской суеты и шума. Жить в такой обстановке хотели бы многие алматинцы, но этим мечтам не суждено сбыться: суд постановил, что коттеджи возвели с нарушениями.

Фото: Zakon.kz

Борьба за яблоневые сады

Василиса Куанышева много лет живет в районе обсерватории. Она рассказала, что три года назад, когда территорию начали готовить под застройку, здесь началась усиленная борьба за яблоневые сады.

"Жители вместе с учеными объединились и отстояли участок. После этого стали поднимать тему по защите оползнеопасных склонов. Потому что именно там, где застройщик собирался строить, в 2016 году сошло два оползня и завалило дорогу. А внизу находится санаторий и жилой массив. Геологи говорят, что стройка здесь ненадежна – все равно что в пенопласт вкрутить шурупы. Хоть участок мы отстояли, его все равно огородили забором". Василиса Куанышева

Фото: Zakon.kz

В том же году риелторы начали активно распродавать участки на склонах с яблоневыми садами. Неравнодушные местные жители снова забили тревогу.



"Яблоневые сады своими корнями удерживают эти склоны. Также они – легкие нашего города. Верхняя зеленая часть должна оставаться нетронутой: если ее вырубят, то смог, который мы наблюдаем зимой, поднимется еще выше. Соответственно, экология в городе ухудшится". Василиса Куанышева

Активистка обратилась к доктору географических наук Виктору Благовещенскому, который подготовил независимое заключение. С этим документом на руках Василиса Куанышева стала обивать пороги разных министерств, чтобы остановить массовую вырубку плодовых деревьев.

"Это территория Казахстанского института земледелия и плодоводства. Здесь когда-то выводили различные сорта яблонь, груш, слив, черешни. Участки не предназначены для проживания. Раньше это была часть Талгарского района, позже ее перевели в Медеуский. Целевое назначение земель изменили, их раздробили на мелкие участки для удобной продажи и стали перепродавать". Василиса Куанышева

Фото: Zakon.kz

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После обращения комиссия Министерства по чрезвычайным ситуациям РК осмотрела местность, где начали строительство, и вынесла заключение, что здесь возможен оползень техногенного характера – по вине человека, из-за неправильного подреза горных склонов.

"Но застройщики не придали значения словам экспертов. Одна из застройщиков за день вырубила 213 деревьев. Мы обратились в экологическую полицию. Они выписали штраф, но оказалось, что он до сих пор не уплачен. Потому что хозяйка заявила, что это ее собственность, и она может делать, что хочет". Василиса Куанышева

Фото: Zakon.kz

Прошлой весной на склонах начали появляться новые особняки. В отношении одного из застройщиков возбудили уголовное дело за вырубку деревьев, но его закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Снести за счет застройщика

А вот второму застройщику не удалось избежать наказания. Таунхаус "Мечта" по адресу Обсерватория, 104/4 попал в поле зрения не только активистов, но и специалистов Управления градостроительного контроля Алматы. Они заметили, что жилой комплекс строят с нарушениями – на земельном участке под индивидуальное жилищное строительство, а также с отклонениями от согласованного эскизного проекта.

Фото: Zakon.kz

Разбирательство по гражданскому делу в Алматинском городском суде длилось больше года. В приговоре судья Гульбарам Есжанова указала, что владелец Анастасия Фоменко строила танхаусы "Мечта" без необходимых разрешений и документов, игнорируя возражения общественности. Объект признали опасным для жизни. Нарушения не были устранены, поэтому застройщице выписали штраф. Апелляционный суд вынес итоговое решение: снести сооружение за счет застройщика.



Все живут, а нам нельзя

С решением суда застройщики не согласны. Жилец таунхауса по имени Александр заявил, что у него есть все разрешительные документы на дом.

"Летом 2021 года мы приобрели 70 соток земли в районе обсерватории. Целевое назначение было ЛПХ (личное приусадебное хозяйство). ПДП участка на момент покупки указывалось как Ж1. На нем было оформлено АПЗ на строительство жилого дома", – говорит мужчина.

Молодой человек рассказал, что давно мечтал жить вместе с друзьями на лоне природы. Для этого он выбрал район обсерватории. Он и предположить не мог, что столкнется с проблемами, потому что эта местность уже плотно застроена.

"Никаких запретов не было. Мы подали документы на смену целевого назначения участка, через полгода получили новый госакт, в котором сказано, что у нас целевое назначение – ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Разработали эскизный проект блокированного жилого дома. Мы подали документы в Управление архитектуры на согласование в мае 2022 года. Получили строительный талон – разрешение на строительство жилых домов. Сначала согласовали эскизный проект на возведение первого блока, через месяц получили разрешение на второй блок", – пояснил Александр.

Фото: Zakon.kz

По его словам, строительство начали после получения всех необходимых документов. Когда на территорию завезли строительную технику, застройщики столкнулись с протестами местных активистов, которые требовали прекратить стройку.

"До строительства мы познакомились с соседями. Они не были против стройки, но предупредили, что поблизости живет активистка, которая всегда протестует против новых домов. У нас возникал вопрос: почему ей жить там можно, а нам нельзя? Ведь оползень может сойти не только с нашего участка", – говорит мужчина.

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Александр отметил, что перед строительством участок исследовали геологи. Они провели изучение грунта, пробурили 25 скважин глубиной 12 метров, взяли пробы почвы для обследования.

"Эта порода признана пригодной для строительства. Мы сделали строительную площадку, завезли вибростанки, которые в течение двух недель вибрировали почву, поливали и делали основу для фундамента. "КазСейсмоСтрой" дал заключение, что построенное здание отвечает требованиям и является сейсмобезопасным. Имеется техотчет по инженерно-геологическим изысканиям, согласно которому по условиям рельефа участок относится к потенциально не подтопляемым территориям. Также есть заключение эксперта, который подтверждает, что наш дом безопасен и соответствует строительным нормам", – сообщил Александр.

Фото: Zakon.kz

По его словам, пока велась стройка, к застройщику каждый день с проверками наведывались представители разных структур.

"Неужели есть люди, которые строят себе некачественное жилье? Но нас ни на день не оставляли в покое. Мы собрались с соседями и подали на активистов досудебную претензию, потому что по их вине останавливали стройку. Осенью 2022 года мы закончили первый блок и сдали его в эксплуатацию. Мы получили на него документы, акт ввода в эксплуатацию, который был зарегистрирован Департаментом юстиции, был получен техпаспорт. Как можно самовольно получить акт ввода в эксплуатацию, самовольно его зарегистрировать и самовольно получить эти документы? Это просто невозможно. Данный документ выдан Управлением архитектуры, о чем свидетельствует запись в журнале выдачи и подпись архитектора", – указывает застройщик.

Фото: Zakon.kz

Районный суд застройщики выиграли, но апелляцию проиграли. Жильцы намерены подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Они считают вынесенное решение апелляционной инстанции незаконным.

"Мы хотим спокойно жить в своем доме, который мы законно приобрели. У нас на руках все разрешительные документы. Мы вложили в это строительство колоссальный труд, деньги, столько нервов потратили на разбирательство. А теперь его хотят снести и наши земли отнять у нас – это рейдерство и несправедливость. Ладно, если бы мы одни там построили дом, но там плотная застройка", – заявил Александр.

Разглашению не подлежит

Редакция Zakon.kz решила узнать, кто выдавал разрешения на строительство и что будет с этим участком, если коттеджный городок все-таки снесут. На официальный запрос в Управлении градостроительного контроля Алматы дали такой ответ:

"20 июля 2023 года постановлением Алматинского городского суда исковые требования Управления градостроительного контроля Алматы удовлетворены в полном объеме, однако в окончательной форме решение не изготовлено. Постановление судебной коллегии вступает в законную силу со дня его оглашения, но может быть пересмотрено в кассационном порядке Верховным судом РК в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в установленном законом порядке. В связи с вышеуказанным подробная информация, касающаяся сноса данного коттеджного городка, не подлежит разглашению".

Фото: Zakon.kz

За кем в конечном счете правда и что появится на спорном участке – коттеджи или яблоневые сады, покажет время. Zakon.kz будет следить за развитием ситуации.