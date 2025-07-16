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События

В предгорье Алматы сносят таунхаус

строящийся дом в предгорье Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 17:55 Фото: акимат Алматы
В Алматы по решению суда под снос попал строящийся объект по ул. Оспанова, 89/91, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, собственник (физлицо) без разрешительных документов начал строить дом и возвел подпорную стену тоже без разрешительных документов.

"В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос. 12 апреля Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено. 1 июля постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения", – сказано в сообщении.

Снос начат сегодня, 16 июля 2025 года, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

В июне текущего года в предгорье Алматы начали сносить четырехэтажное здание по ул. Нурмагамбетова, 374/1, которое тоже признано незаконным.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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