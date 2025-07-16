В предгорье Алматы сносят таунхаус

В Алматы по решению суда под снос попал строящийся объект по ул. Оспанова, 89/91, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, собственник (физлицо) без разрешительных документов начал строить дом и возвел подпорную стену тоже без разрешительных документов.

"В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос. 12 апреля Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено. 1 июля постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения", – сказано в сообщении.

Снос начат сегодня, 16 июля 2025 года, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

В июне текущего года в предгорье Алматы начали сносить четырехэтажное здание по ул. Нурмагамбетова, 374/1, которое тоже признано незаконным.