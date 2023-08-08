Экономическая гонка США и Китая: есть ли риски для Казахстана

Накал торговых отношений между США и Китаем беспокоит весь мир, ведь от коммерции двух держав зависит развитие практически всех стран. Корреспондент Zakon.kz узнал у эксперта, во что может обернуться ужесточенная конкуренция гигантов.

Американо-китайские отношения одни из важных двусторонних связей в мире. Державы являются друг для друга вторыми по объему торговыми партнерами. Однако в последнее время страны ужесточили борьбу за экономическое лидерство, чтобы возглавлять рынок. Политолог Адиль Каукенов говорит, что американцев дразнит глобальное развитие китайцев.

"Китай по многим параметрам уже равен США, в частности касательно высокотехнологического сектора. Допустим, в сфере электромобилей он даже опережает конкурента. Тоже самое наблюдается в производстве гаджетов, на рынке настоящее изобилие китайских смартфонов". Политолог Адиль Каукенов

Администрации обеих стран неоднократно заявляли, что речь идет о плотной конкуренции. Однако мир к высказываниям держав относится с опаской.

"Это две ядерные державы, крупнейшие мировые экономики, гиганты-инвесторы, от них зависит вся торговля между Азией и Европой, Востоком и Западом. На американо-китайском товарообороте, а это свыше 700 миллиардов долларов, ориентируется вся мировая торговля. В связи с этим эксперты подчеркивают, что явное разногласие – не только внутреннее дело Китая и США, но и мирового сообщества". Политолог Адиль Каукенов

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Накануне The Washington Post сообщила, что США резко сократили закупки китайских товаров. Так, с начала этого года по май, если сравнивать с аналогичным периодом 2022-го, импорт продукции из Китая упал на 24%. Как объяснил Адиль Каукенов, основными причинами обвала взаимоторговли стали тарифные ограничения.

"Недовольными выступают США. Особенно ярко это было видно при Дональде Трампе и Джо Байдене. США переживают, что Китай слишком близко к ним подобрался, они рискуют уступить ему первенство. Здесь идет речь о том, насколько это честная конкуренция. Американцы возмущены тем, что их компании проигрывают. Считая, почему они должны делиться технологиями с прямыми конкурентами. Из-за этого не хотят, чтобы американские инженеры помогали китайским компаниям. Как мера реагирования, они накладывают санкции на крупнейшие китайские бизнесы". Политолог Адиль Каукенов

Из-за того, что американские компании хотят стать более независимыми от китайских поставщиков, конкуренция между ними остается напряженной. По доступной информации, около 66% общего объема экспорта Китая в США обременены тарифными ограничениями. Ощутимое снижение китайского экспорта в США замечены на такие товары, как IT-оборудование, электроника, автомобильные запчасти и полупроводники.

"Кто одержит победу в этой гонке, предсказать невозможно, потому что это живой процесс. Но если, конечно, не будет какого-то форс мажора. Другое дело, что будет борьба именно в разных регионах и тут зависит, какая страна предпочтет какие технологии. Мы уже наблюдаем в Африке, Латинской Америке, Азии выбирают тех, кто предложит выгодную цену на какие-то активы. В любом случае, Китай перешел в точку невозврата и такого резкого разрыва в товарообороте нет. При том, что есть политическая борьба между Китаем и США, и, учитывая санкции, товарооборот все равно растет. Если бы не было ограничений, он бы рос еще стремительнее". Политолог Адиль Каукенов

Комментируя ситуацию, в МИД КНР заявили, что США своими действиями по внесению китайских компаний в санкционный список и расширению давления на них стремятся подорвать процветание и стабильность Синьцзяна и сдержать развитие Китая. Кроме того, Китай выражает свое недовольство и решительное возражение в связи с решением правительства США о предоставлении военной помощи региону Тайвань, и уже сделал серьезное представление американской стороне.

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Для снижения рисков производители, работающие на американских заказчиков, переносят свои мощности в Юго-Восточную и Южную Азию. Пользуясь положением Китая, сразу три страны: Мексика, Вьетнам и Таиланд выразили готовность масштабно торговать с США.

"Геополитическая конкуренция плохо влияет на единство мира. К тому же, Китай нуждается в американском рынке, а США – в китайском. Однако Китай продает товары США намного больше, чем США реализуют свое производство в Китае. Это не сопоставимые цифры. Трамп пытался компенсировать и сделать сделку, чтобы Китай закупал дополнительные объемы, чтобы снизить неравномерность. Но эта взаимозависимость неразрывна. Даже, к примеру, когда по чипам ввели ограничения, это прежде всего ударило по американским производителям, потому что их основными покупателями были китайские компании. Китай уже созревший конкурент и задача США не дать возможность ему стать с еще большей экономикой и военно-политической силой, чем на сегодняшний день являются сами США". Политолог Адиль Каукенов

Какова роль Казахстана в этой мировой цепочке и как торговая гонка мировых гигантов отразится на нашей стране, разъяснил политолог.

"Казахстан по большей степени находится в стороне от этих процессов. В силу того, что через нас не проходят эти торговые пути. Казахстан – сухопутная страна, не имеющая выхода к морю. А вся торговля между США и Китаем идет морем. Единственное, мы видим информационную атаку. Есть для нас и другой момент: Китай наш сосед, он является одним из крупнейших экономических, торговых, инвестиционных партнеров. Отношения с США для нас тоже важны, но они находятся от нас далеко. Если вдруг в мировом масштабе будет большой дипломатический, политический, экономический раскол, то, конечно, на нас это негативно отразится. Но пока мы далеки от этих процессов". Политолог Адиль Каукенов

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Пока напряженность в вопросах экономики между КНР и США только обостряется. В ближайшее время в США намерены подготовить законопроект по ограничению инвестиций в высокотехнологичный сектор Китая. В свою очередь администрация Китая заинтересована посетить США для урегулирования вопросов торговых ограничений на китайский экспорт. Поэтому шанс на мирный диалог и смягчение тарифов все-же существует.