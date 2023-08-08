Больше, чем родное: как живет первый казахстанец с пересаженным сердцем

Жить без сердца невозможно. Каково же, когда в тебе бьется чужой орган? Вполне здорово, знает по себе Жанибек Успанов. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как изменилась жизнь уроженца Костанайской области после операции.

8 августа Жанибек Успанов празднует свой второй День рождения. Мужчина победил тяжелое заболевание, шанс жить как все он получил ровно 11 лет назад. В эту дату казахстанские врачи пересадили ему донорское сердце. Уникальность случая в том, что с него дан успешный старт трансплантации сердца в Казахстане.

А жить-то как хочется

Как-то Жанибек заболел ангиной. Не придал этому особого значения и запустил болезнь. Недуг обострился в артрит, полиартрит, ревматоидный артрит, в итоге отразился на сердце. Другого выхода, как пересадить его, не оставалось.

"В 2008 году попал в реанимацию. С тех пор на протяжении четырех лет всячески старался продлить свою жизнь. Но болезнь прогрессировала. Требовалась трансплантация. Я все изучил об этом и остановился, потому что операцию делали за космическую сумму за рубежом. При сердечной недостаточности у меня произошла потеря трудоспособности, поэтому я работал охранником. Каждый глоток воздуха давался, как в кредит. Но я старался быть бодрячком, не впадал в отчаяние". Первый казахстанец с пересаженным сердцем Жанибек Успанов

Но чудо все-таки случилось. Жанибеку нашли донора. Им стала 49-летняя Ирина Воротникова, которой констатировали смерть мозга. Ее сын дал согласие на изъятие органа для трансплантации. Тогда в груди 38-летнего пациента вновь забилось сердце, только уже здоровое.

"Я оказался в нужном месте и в нужное время. Конечно, на тот момент были опасения, ведь "замена сердца" звучало как нечто сказочное. Было страшно. Со своим сердцем я мог прожить не более года. Жить-то хотелось. Рискнул и все получилось. За мной смотрели на высшем уровне, потому что это была достаточно серьезная операция в истории казахстанской медицины. Помню, как после пробуждения мне казалось, что сердце колотится и оно вот-вот выпрыгнет из груди. Сейчас я к этому привык". Первый казахстанец с пересаженным сердцем Жанибек Успанов

Со своим спасителем мужчина дружит больше 10 лет. Но приятели не вспоминают причину знакомства, потому что, если для Жанибека это был счастливый день, то для Игоря - трагический, ведь он потерял маму.

"На самом деле герой – Игорь Воротников. Ему был всего 21 год, когда он принял решение спасти мне жизнь. По факту с него и началась история казахстанской трансплантации сердца, потому что не будь его согласия, неизвестно, когда бы это случилось. Мы с Игорем до сих пор тепло общаемся, недавно у него родился сын". Жанибек Успанов

Дубль два

После того, как молодой человек в один день избавился от многолетней болезни, он много рассуждал о канонах счастья и здоровья. По его словам, как бы эгоистично это ни звучало, человеку нужно в первую очередь заботиться о себе и не зацикливаться на проблемах.

"Я вот думал, прожил 38 лет, денег толком не заработал, здоровье угробил, трудился, не зная отпуска. Барахтался и вот результат – больное сердце. А когда перед тобой вновь открываются все двери, начинаешь ценить свою жизнь, время, окружающих. Хочется что-то поменять в мире, помочь нуждающимся, радоваться мелочам". Жанибек Успанов

Пересмотрев свою жизнь, Жанибек вместе с семьей переехал в столицу. После операции у мужчины родились двое здоровых детей: дочь в 2012 году и сын в 2016-ом.

Мужчина устроился работать пресс-секретарем в Национальный научный кардиохирургический центр. Узнав о деятельности Всемирной федерации спорта после трансплантации, организовал группу "Өмір тынысы", объединяющую казахстанцев, которым пересадили донорские органы.

"Мы объединились с пациентами после трансплантации. Изучаем, как жить с новыми органами и не вернуться к тому состоянию, из которого чудесным образом выбрались. Проводим соревнования для лиц, перенесших трансплантацию и людей, которые находятся на диализе, встречаемся в разных городах. Ежегодно охватываем больше 120 человек. Выезжаем за рубеж. В прошлом году были в Великобритании, участвовали в соревнованиях для людей после трансплантологии. В турнирной таблице из 30 стран дошли до середины". Жанибек Успанов

Любое сердце нужно беречь

Есть такой риск, как хроническое отторжение. Поэтому, чтобы организм Жанибека Успанова не распознал чужеродный орган, он пожизненно будет принимать лекарства.

"Раньше я был узнаваемым и меня это немного смущало. Потому что, когда приходил куда-то, все начинали со мной обращаться, как с хрустальной вазой, вплоть до того, что не дышите на него. А сейчас я уже живу, как обычный человек. Для профилактики наблюдаюсь у врача, раз в год госпитализируюсь. Жалоб никаких нет. Единственное, надо быть все время в тонусе, заниматься спортом и делиться хорошим настроением. Мне кажется, что женское сердце крепче, потому что они эмоциональные, могут поплакать, покричать и освободить себя от негатива. А мужчины в этом плане более сдержанные и это плохо. Любое сердце нужно беречь и исключить все те моменты, которые приводят к различным заболеваниям". Первый казахстанец с пересаженным сердцем Жанибек Успанов

Собеседник отмечает, что если парные органы можно пересадить от живого донора, то сердце только трупным донорством. Ежегодно мы теряем много людей, которые умирают, не дождавшись донорства. А ведь есть возможность спасти больше жизни. Но давать согласие на посмертное донорство или нет, право каждого.