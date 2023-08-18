Пульс жизни: алматинец с пересаженным сердцем рассказал, как идет на поправку

В прошлом месяце в Алматы впервые была проведена пересадка сердца. Пациент уже выписался домой и чувствует себя хорошо. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как парень живет с новым органом.

13 июля в НИИ кардиологии и внутренних болезней была проведена первая уникальная операция по пересадке донорского сердца в Алматы. Теперь в груди 23-летнего Данияра Байдулаева бьется сердце 53-летней алматинки.

Материал по теме Посмертное донорство в Казахстане: алматинка спасла четыре жизни

Пусть вечно бьется сердце мамы

Спасительница Данияра оказалась домохозяйкой. Она долгое время страдала артериальной гипертензией. В разные годы трижды перенесла инсульт. Последний случай оказался для женщины роковым, врачи городской клинической больницы №4 констатировали смерть мозга.

Родственникам рассказали о возможности донорства и помощи нуждающимся пациентам с заболеванием сердца, печени и почек. Они согласились без уговоров, заявив, что "сердце мамы будет продолжать биться и поможет кому-то еще".

Алматинка путем посмертного донорства подарила новую и здоровую жизнь четырем людям: печень пересадили в Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова, а почки получил ребенок в Астане. Среди счастливчиков был и Данияр Байдулаев.

Фото: Zakon.kz

Помог боевой настрой

После почти семичасовой операции Данияр две недели находился в клинике под присмотром врачей. 2 августа его выписали домой. Однако медики ежедневно поддерживают с ним связь.

"Послеоперационный период Данияра Байдулаева протекает достаточно благоприятно. Он принимает лекарства, мы контролируем анализы. Сейчас видим, что у него хорошее состояние, стал лучше переносить физические нагрузки. Основной риск – отторжение, чтобы орган мог максимально прижиться, он принимает иммуносупрессивнаю терапию. В дальнейшем парень может вести активный образ жизни. Единственная особенность, что он пожизненно будет принимать лекарства, чтобы его организм не распознал инородный орган. Хотя сейчас его сердце работает, как самое обычное". Заведующий отделением кардиохирургии Рустем Тулеутаев

Фото: Zakon.kz

Реаниматолог Михаил Воронцов поделился мнением, что же помогает уверенно восстанавливаться необычному пациенту.

"То, что все идет по плану, помог прежде всего возраст Данияра. Молодые люди легче переносят любые операции. Также немаловажен психологический настрой на выздоровление. А у юноши он боевой. Пациент быстро принял решение и выразил согласие на трансплантацию, это тоже сыграло свою роль. В послеоперационный период любой человек будет переживать о последствиях, для этого с ним работает психотерапевт, который помогает настроиться на позитивный лад". Анестезиолог-реаниматолог Михаил Воронцов

Фото: Zakon.kz

Задают глупые вопросы

Данияр Байдулаев рассказал, что с шести лет имел проблемы со здоровьем, поэтому не посещал школу, а учился на дому. После освоил графический дизайн и работал на удаленке, так как быстро утомлялся при физических нагрузках.

В листе ожидания парень состоял с 2016 года. В первый же год для него нашелся подходящий донор, но он не смог полететь на операцию в Астану из-за семейных обстоятельств. Тогда он упустил возможность, но не отчаивался и с надеждой ждал нового шанса. И удача вновь улыбнулась ему.

"В этот раз я приехал без раздумья. Операция планировалась в моем родном городе, никуда не нужно было ездить, с донором у нас была хорошая совместимость, поэтому для меня это большая удача. Не знаю, какое чудо мне помогло, что все было в мою пользу. Я с улыбкой вошел в операционный зал и не сомневался в том, что все будет хорошо". Данияр Байдулаев

Фото: Zakon.kz

Парень признается, что сейчас чувствует себя хорошо. Пока больших планов не строит. Основная задача – полностью восстановиться.

"С каждым днем мне становится лучше. Ощущений особых нет. Ничего инородного и необыкновенного не чувствую. После восстановления хочу пойти на фитнес, заниматься собой, потому что раньше я этого не мог себе позволить. Да и после операции похудел немного, уже набираю вес. Думаю, поменять род деятельности, но сферу еще не выбрал. Вообще я люблю ездить на мотоцикле". Данияр Байдулаев

Молодой человек отметил, что окружающие на его новое сердце реагируют неоднозначно. И даже порой задаются глупыми вопросами.

"Внимания ко мне стало больше. Иногда задают глупые вопросы, типа, чувствую ли я донора, так как ношу его сердце. А некоторые боятся подходить близко, отходят за метр, чтобы вдруг чем-то не заразили, считают, что у меня еще слабый организм. Я их понимаю, для них это необычное явление. Благодарен семье донора и врачам. О доноре ничего не знаю, только то, что ей было 53 года. С ее родными не встречался". Данияр Байдулаев

Единичный случай

Раньше пересадка донорского сердца проводилась только в Национальном научном центре кардиохирургии в Астане. Поскольку это очень трудоемкий процесс: необходима подготовка персонала и наличие специального оборудования. И самое главное – появление донора, констатация смерти мозга, обследование умершего, согласие его семьи, разрешение судебной медицины, изъятие органов, обследование пациента и только потом – трансплантация органа. Здесь задействованы и другие спецслужбы, как полиция и в случае необходимости санавиация.

Фото: Zakon.kz

В НИИ кардиологии и внутренних болезней добавили, что после констатации смерти мозга потенциальный донор сердца подвергается скринингу в три этапа:

первый заключается в сборе точной информации относительно возраста пациента, роста, веса, пола, группы крови по системе АВ0 и резус-фактора, причины смерти и рутинных лабораторных данных;

второй включает дальнейшее исследование в поисках потенциальных противопоказаний;

третий происходит во время операции по изъятию органа для исключения повреждения органа.

"Реципиент подбирается в зависимости от группы крови, индекса массы тела, роста. Вес донора не должен отличаться от веса реципиента более чем на 30%. Донор сердца не должен быть старше 60 лет, так как такое сердце имеет достаточный резерв для восстановления, с отсутствием кардиопатии и травмы сердца, с нормальной ЭКГ и ЭХОКГ". Заведующий отделением кардиохирургии НИИ кардиологии и внутренних болезней Рустем Тулеутаев

В Казахстане с 2012 года выполнено более 90 трансплантаций донорского сердца. На сегодняшний день в листе ожидания на трансплантацию сердца стоит 140 взрослых и семь детей.