Кто ты, Человек в маске? Почему казахстанский Робин Гуд творит добро тайно
Он называет себя просто – "Человек в маске". Его страничка в Instagram – настоящая хроника добрых поступков. Только наш герой считает, что творить добро нужно тайно, поэтому скрывает свое лицо. Черные солнечные очки, медицинская маска и кепка, белая толстовка с капюшоном и рюкзак за спиной – так он появляется перед теми, чьи мечты намеревается исполнить.
Я долго искал себя
Согласитесь, невольно всплывает вопрос: все-таки кто же этот Робин Гуд? Найти ответ оказалось непростой задачей. Но приблизительную картинку из этой мозаики доброты собрать удалось.
Итак, под маской скрывается 26-летний житель Уральска. Он небогат – представился обычным человеком, который работает и саморазвивается во многих направлениях. Его главная цель в жизни – изменить мир к лучшему.
"Перед тем, как создать аккаунт, я был в поисках себя. Не знал, кто я и кем стану. Долго искал свое предназначение в жизни. И как-то ночью, когда мне не спалось, я задал себе вопрос: "Чем бы я занимался, если бы стал богатым и успешным?". И ответ был однозначный – благотворительностью. С детства я люблю смотреть фильмы и мультфильмы про супергероев, восхищаюсь тем, как они помогают людям. Хотел бы быть похожим на них. До того, как я надел маску, я на протяжении года занимался благотворительностью. Потом подумал: а почему бы не снимать это на камеру и не подавать людям пример для свершения добрых дел?"Человек в маске
Маска не слетит
Молодой человек говорит, что пока не намерен показывать свое лицо. По его словам, ему не нужна слава или пиар. Главное, чтобы люди, которым он помогает, верили в светлое будущее.
"Оставаться в маске для меня – важное и обязательное условие. Как сказал пророк Мухаммад: "Давайте садака так, чтобы левая рука не видела, что дает правая". Поэтому я никогда не покажу своего лица. Иначе весь смысл благих деяний будет утрачен. Всегда хочется сделать больше и приносить пользу людям. Я мечтаю, чтобы в мире не было бедности, и человек оставался человеком в любой ситуации".Человек в маске
Часто парень на улице раздает деньги старикам, голодным – еду, детям – новые вещи. К слову, он инкогнито помогает не только казахстанцам, но и бедным из других стран. Еще без его внимания не остаются бездомные животные. Также молодой человек является донором крови.
С помощью единомышленников
Уралец уже собрал небольшую команду единомышленников. Волонтеры из разных уголков Казахстана делятся информацией о людях, нуждающихся в помощи. К сожалению, помочь всем физически невозможно, поэтому они отбирают самые душераздирающие истории.
"Есть волонтеры в разных городах, они скидывают информацию о нуждающихся в помощи семьях. Также люди сами обращаются. Мы выбираем тяжелые судьбы и, конечно, оцениваем свои возможности".Человек в маске
На страничке у парня указаны реквизиты, куда неравнодушные могут скидывать деньги для помощи. От вопросов о том, чья карта пополняется, какую сумму обычно люди отправляют, тратит ли он их на свои нужды, собеседник уклонился. Однако добавил, что работает, обеспечивает себя и родных, а порой личные средства вкладывает в сбор помощи. Поэтому присваивать чужое не будет.
О добрых делах
Даже если к работе Человека в маске и есть вопросы, результаты ее бесценны. К примеру, отец пятерых детей работает таксистом на арендованном автомобиле. После ДТП у него инвалидность, а у младшего ребенка – сложный диагноз, и он нуждается в операции. Узнав о тяжелом положении семьи, благотворитель подарил таксисту дом и машину. Также на собранные неравнодушными людьми деньги младенец сейчас лечится в Астане, в ближайшее время его прооперируют.
А у 10-летнего сироты по имени Кайсар отсутствуют обе руки. Несмотря на недуг, он жизнерадостный и любит рисовать, придерживая кисть ртом и плечом. Человек в маске пообещал исполнить мечту мальчика и подарить протез, который стоит 17 миллионов тенге.
"Когда видишь все своими глазами, становится очень тяжело. Я стараюсь сдерживать себя, не показывать людям своих эмоций. Но всегда сопереживаю. А люди порой не верят в свою удачу, спрашивают, не шучу ли я или не фальшивые ли деньги. Потом просто плачут от счастья".Человек в маске
Подобных историй сотни, а благих деяний – не счесть. Житель Уральска признается, что после всего лучшая награда – даже не получать благодарность, а видеть, как благодаря тебе человек искренне улыбнулся. А ведь добро творить может каждый, и если всем объединиться, то счастливых людей на земле станет больше.