"Дерево Робин Гуда" спилили в Великобритании

16-летнего подростка арестовали за то, что он спилил одно из самых фотографируемых деревьев – "дерево Робин Гуда", сообщает Zakon.kz.

Дерево Платан Гэп, простоявшее более 200 лет в Национальном парке Нортумберленда, обнаружили поваленным после ночного шторма.



На пне были видны следы белой краски, и он выглядел чисто срезанным. Крона дерева частично лежала на древнеримском укреплении.

Это дерево также известно как "дерево Робин Гуда". Оно фигурировало в фильме Кевина Костнера "Робин Гуд: принц воров" 1991 года.

Полиция Нортумбрии сообщила об аресте подростка по подозрению в нанесении ущерба.

Исполнительный директор администрации национального парка Нортумберленд Тони Гейтс заявил, что, по всей видимости, дерево было "срублено намеренно".