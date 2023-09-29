Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Дерево Робин Гуда" спилили в Великобритании

Дерево Робин Гуда спилили Фото: wikimedia
16-летнего подростка арестовали за то, что он спилил одно из самых фотографируемых деревьев – "дерево Робин Гуда", сообщает Zakon.kz.

Дерево Платан Гэп, простоявшее более 200 лет в Национальном парке Нортумберленда, обнаружили поваленным после ночного шторма.

На пне были видны следы белой краски, и он выглядел чисто срезанным. Крона дерева частично лежала на древнеримском укреплении.

Это дерево также известно как "дерево Робин Гуда". Оно фигурировало в фильме Кевина Костнера "Робин Гуд: принц воров" 1991 года.

Полиция Нортумбрии сообщила об аресте подростка по подозрению в нанесении ущерба.

Исполнительный директор администрации национального парка Нортумберленд Тони Гейтс заявил, что, по всей видимости, дерево было "срублено намеренно".

Читайте также

Самолет с наемниками ЧВК "Вагнер" взорвался в Мали
Российский самолет с наемниками ЧВК "Вагнер" на борту взорвался в Мали
Более 3 тысяч человек эвакуировали из-за аномальных ливней в Греции
Более 3 тысяч человек эвакуировали из-за аномальных ливней в Греции
Аниме
Демографический кризис: власти Японии обратили внимание на аниме
Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления