Бостонский теракт: Диас Кадырбаев рассказал о пребывании в тюрьме США

Прошло десять лет после взрывов на Бостонском марафоне. При этом теракте погибли три человека. В этих событиях оказались замешаны двое казахстанцев. Они были осуждены и отбыли срок в США. О законах американской тюрьмы и как туда не попасть, рассказал Диас Кадырбаев, сообщает Zakon.kz.

Бостонский ежегодный марафон в США – один из старейших марафонов мира, проводится он с 1897 года. В последние годы в нем участвуют до 30 тыс. бегунов и до 500 тыс. зрителей каждый год.



15 апреля 2013 года в мероприятии участвовали более 24 тыс. спортсменов. В самый разгар забега в северной части Бойлстон-стрит недалеко от финишной черты, прямо напротив главной трибуны, прогремел взрыв. Через несколько секунд на 200 метров выше по этой же улице произошел второй взрыв.

По сообщению Бостонской детской больницы, с места теракта были доставлены не менее восьми детей.

Погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

Днем 18 апреля ФБР опубликовало снимки двух подозреваемых, сделанные во время марафона. Было установлено, что это братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Позже Тамерлан погиб при задержании, а Джохара удалось взять живым. Также по подозрению в причастности к теракту задержали еще троих человек. В том числе двоих казахстанцев. Один из них – Диас Кадырбаев – близкий друг Джохара Царнаева.

Фото: социальные сети

В подкасте Зamandas, автором которого является режиссер Кана Бейсекеев, Диас Кадырбаев в трехчасовом интервью подробно рассказал о том, какие отношения у него были с Джохаром Царнаевым, о пребывании в карцере в ожидании суда и о жизни в тюрьме.

Возьми все, что хочешь...

Диас Кадырбаев – коренной алматинец, родился в обычной семье. В 2011 году он окончил школу и поступил в Массачусетский университет Дартмута на факультет индустриальной инженерии. Во время учебы Диас познакомился с Джохаром Царнаевым. Казахстанец отмечает, что Джохар всегда был очень обаятельным парнем. Открытым и добрым.

Фото: социальные сети

Когда произошел теракт, у Диаса не было даже мысли о том, что это преступление мог совершить его друг. Даже после того, как знакомый сказал, что в новостях показывают подозреваемого в теракте, похожего на Царнаева, Кадырбаев не верил в то, что тот может быть причастен к этому преступлению.

Диас в шутку написал Джохару: "Ты видел себя в новостях?". Он в ответ посмеялся смайликами. Еще какое-то время спустя Царнаев прислал сообщение: "Можешь взять все, что хочешь, из моей комнаты". После этой смс его телефон стал недоступным. Из комнаты Джохара Диас взял бейсболку, зарядку от айфона, пепельницу, рюкзак и ноутбук. В дальнейшем следствие установило, что в рюкзаке нашли средства, из которых можно было изготовить бомбу: баночку вазелина и выпотрошенные фейерверки. Но позже ФБР подтвердило, что из тех фейерверков бомбу сделать было нельзя.

Весь вечер и всю ночь молодой человек с друзьями смотрел новости. По всем каналам уже передавали, что подозреваемые, действительно, братья Царнаевы. Диас понял, что у него могут возникнуть проблемы из-за вещей, которые он взял из комнаты. Он сложил все в рюкзак и просто выкинул его в ближайший мусорный бак.

На следующий день в дом Диаса ворвался спецназ ФБР. Агенты бюро расследований обвинили его в воспрепятствовании правосудию во время расследования теракта.

Два года в надежде

После задержания казахстанца поместили в следственную тюрьму Essex County Jail. Это в Мидлтоне, штат Массачусетс. Там парень провел два года, один месяц и 22 дня до оглашения приговора.

Все это время Диас сидел в карцере. Это одиночная камера строгого режима размером два на три метра. В камере было одно окно размером примерно 50х50 сантиметров, на уровне головы, стекло непрозрачное, так что можно было только различить, день сейчас или ночь. Свет был включен круглосуточно. Контроль был повышенным, офицер делал обход каждые 20 минут и заглядывал в узкую застекленную щель в двери. Камеры были расположены по периметру прямоугольного внутреннего зала размером примерно с баскетбольную площадку, в два этажа, всего 60 камер.

"Я жил там надеждами. Я думал, что скоро выйду. Если бы я знал, что я в карцере буду больше двух лет, то я бы не выдержал. Потом мне начали писать письма, примерно через месяц после моего заключения. Первое письмо я получил от незнакомой девушки из другого штата, где она говорила, что ознакомилась с моим делом и считает, что я не виновен. Дальше больше. Писем было по 30 – 50 штук в день, практически со всего мира. Мне писал один одноклассник из Казахстана. Интересно, что мы с ним ранее плотно не общались. Он писал мне раз в неделю. Просто рассказывал, как у него дела. Эти письма меня спасали", – рассказал Диас.

Через время Диасу разрешили свидания. На них приезжали его мать и отец.

Особенно парню запомнилась девушка Сара. Американка из другого штата приезжала к нему, чтобы просто его поддержать. Девушка рассказывала о том, что происходит в мире, о последних новинках в кино и музыке. Несмотря на строгую изоляцию в камере, Диас смог наладить контакт и со своими соседями.

"Были вентиляционные шахты, которые соединяют камеры. Через эти шахты и общались. Люди менялись, рассказывали о себе, кто-то попадал в карцер из-за каких-то своих проступков, кто-то ждал суда. Через эту вентиляцию я познакомился с одним парнем. Он ждал своего приговора. Ему дали 10 лет. И он совершил суицид. Он порезал себе горло и вены. Меня проводили мимо его камеры, там все было в крови. Я даже не знал, что в человеке может быть столько крови. Я видел, как его выносили, накрытого простыней, полностью пропитанной кровью", – вспоминает Диас.

Спустя чуть больше двух лет Диаса Кадырбаева признали виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорили к шести годам лишения свободы. Срок он должен был отбыть в федеральной тюрьме минимальной безопасности Big Spring штата Техас.

Законы выживания за решеткой

В этой тюрьме заключенные делились кланово по национальностям. Были мексиканские, азиатские, чернокожие и белые группировки.

Фото: bop.gov

С новичками в тюрьме обычно сразу никто не общается. К примеру, нельзя приобрести у повара какие-то украденные продукты из кухни или посещать общий кинозал. Потому что никто не уверен точно, что ты не стукач или сидишь по нехорошей статье, как, например, за педофилию или изнасилование. Таких людей обычно видно сразу. Они ходят сами по себе, не посещают места массовых скоплений заключенных, ни с кем не контактируют. Чтобы примкнуть к какой-то группировке, необходимо самому обратиться к главному в банде.

"Все лидеры кланов должны проверить твои документы. Ты запрашиваешь у суда свое личное дело и его в запечатанном виде должен отдать главе клана. Важно, что пакет должен быть именно запечатан, чтобы не появилось сомнения в том, что ты вынул из пакета какие-то компрометирующие документы. Главарь группировки знакомится с бумагами, и если он не нашел нечего подозрительного, он говорит, что ты ровный парень и можешь двигаться с ними. И только после этого ты получаешь доступ к определенным благам, к примеру, кинозалу, общению с другими и контрабанде", – пояснил Диас.

Несмотря на то, что азиатская группа заключенных приглашала казахстанца примкнуть к ним, наш соотечественник предпочел общество мексиканцев. Благодаря своей коммуникабельности Диас через время смог даже подружиться с их лидером.

"Получилось так, что после карцера я радовался всему. Я был счастливым, я постоянно улыбался. Все думали, что я сумасшедший. Я был очень открытым, я ничего не скрывал, мне все было интересно. И получилось так, что ему нравилось это. Мы раз пообщались, два. Потом стали близкими друзьями. Он продолжает отбывать срок, мы иногда созваниваемся, общаемся", – сказал бывший заключенный.

В такой обстановке землячества не обходится без конфликтов. Часто группировки враждуют и происходят стычки.

"Был такой момент, когда все "мексы" начали драться против всех белых. То есть где-то на ровном месте зацепились, и потасовка быстро распространилась на всю тюрьму. Сначала на одном этаже, потом на другом. Это была моя самая крупная драка за весь срок. А вообще, драки очень страшные, там и черепа разбивают, другие увечья наносят. Потом после уже идут какие-то переговоры и группировки приходят мирному решению", – рассказал Диас.

Сам парень в драках не участвовал. Потому что по тюремным правилам он мог подставить свою нацию – азиатов. Никто бы не разбирался, в какой группировке состоит Диас, мстить начали бы именно азиатам.

Долгая дорога домой и первое желание на воле

Отсидев в общем пять с половиной лет, казахстанец получил долгожданное освобождение. Если, конечно, это можно назвать освобождением. После техасской тюрьмы его перевели в миграционную тюрьму, где он ожидал своей депортации на родину. Там он пробыл еще два месяца. Наконец, после того, как все бюрократические проволочки были улажены, его в сопровождении двух полицейских отправили в аэропорт.

"Мы остановились на заправке. Один из офицеров спросил у меня, нужно ли мне что-то из магазина. И тут я понял, что я свободен, я отбыл свое наказание. Я попросил у него жевательную резинку. В тюрьме это запрещенный продукт, а на свободе я очень любил жевать жвачку. Он удивился, но выполнил мою просьбу", – поделился Диас.

Диаса Кадырбаева в американском аэропорту встретили два маршала подразделения Министерства юстиции США. Они были обязаны доставить его в Алматы. В родном городе его встречала семья.

Все проблемы решаемы

Сейчас Диас Кадырбаев живет в Алматы, работает менеджером по продажам. У него есть девушка, которой он сделал предложение. О годах, проведенных за американской решеткой, он вспоминает без сожаления. По его словам, действительно было трудно и страшно, но это опыт и его личный университет. Он считает, что без этих событий в его жизни он не стал бы таким, какой есть сейчас. Но при каждом удобном случае он советует молодым людям всегда быть осторожными и внимательными.

"Не принимайте все за должное, не будьте наивными. Всегда спрашивайте у самого себя: почему это происходит, зачем? Прислушивайтесь к мнению родителей. В определенных ситуациях ставьте свои интересы превыше всего. И помните – все проблемы решаемы, нет безвыходных ситуаций", – советует Диас Кадырбаев.

Все трое друзей Джохара Царнаева, обвиненного в совершении теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года, пытавшиеся уничтожить улики против него, приговорены к тюремным срокам. Это Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев из Казахстана, а также американец Робел Филлипос. Все трое уже отбыли свой срок и находятся на свободе. Джохар Царнаев приговорен к смертной казни. Приговор к исполнению не приведен.