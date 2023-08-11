Под маской добра: кто и зачем дискредитирует волонтерство и благотворительность в Казахстане

Волонтерские и благотворительные организации нередко сталкиваются с непониманием и негативом как со стороны представителей госструктур, так и общества, почему так происходит и кому это может быть выгодно – в материале Zakon.kz.

Трудно назвать более благородные и вдохновляющие занятия, чем волонтерство и благотворительность. Мы знаем множество примеров, когда волонтеры кормят и обогревают пострадавших от стихийного бедствия, раздают еду и одежду бездомным, помогают в поисках пропавших, благотворительные фонды собирают средства на сложные операции для больных детей, оплачивают образование талантливым школьникам и студентам. Казалось бы, такие действия должны вызывать только восхищение и благодарность.



Но нет, вместо "спасибо" и "какие молодцы" волонтеры и благотворители неожиданно слышат в свой адрес оскорбления, обвинения в тунеядстве и мошенничестве.

Отдельные активные блогеры устраивают в соцсетях целые расследования о том, что ест, где живет, сколько платит за квартиру и в каком кафе замечен руководитель той или иной волонтерской организации. Волонтеров и благотворителей "поливают грязью" и организуют травлю, пишут жалобы во все доступные инстанции. Читаешь и недоумеваешь: за что, откуда такая агрессия и желание навредить? На этот вопрос "разоблачители" отвечают историями о том, как благотворительный фонд прикарманил их деньги, как некие люди, представившиеся волонтерами, сделали селфи рядом с разрушенным домом и уехали, как студентов позвали на работу в якобы волонтерский центр, а в итоге заставили рекламировать сетевой маркетинг.

Появление таких историй заставляет задуматься: что не так со сферой волонтерства и благотворительности? О том, как и почему возникает негативное отношение к волонтерским и благотворительным организациям, мы поговорили с исполнительным директором ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Татьяной Миронюк.

Работают под прикрытием

Как выяснилось, не все организации, называющие себя волонтерскими, являются таковыми. Иногда под видом благотворительности деньги собирают мошенники, а якобы волонтерская деятельность оказывается в лучшем случае самопиаром, в худшем – способом получения бюджетного финансирования.

Как отметила исполнительный директор НВС, случаи, когда волонтерские организации используют как прикрытие – довольно частое явление.

"К сожалению, такое случается часто в наше время, неправительственные организации открываются под конкретный проект или событие, а не для реализации своей уставной деятельности. Во главе угла стоит финансовый или ресурсный вопрос. Получается, что организация больше нацелена на получение финансирования, нежели на консолидацию усилий и решение проблем, с которыми она должна работать". Татьяна Миронюк

Но, по ее словам, есть и обратная сторона. Государственный социальный заказ зачастую сформулирован таким образом, что вообще не дает возможности развиваться НПО, нет ресурса на коллектив или хорошие условия для работы. Поэтому у каждой медали есть всегда две стороны и найти этот баланс бывает очень сложно.

"Например, меня как просто волонтера обижает сравнение с теми, кто носит ящики на улицах. Знаете, в автобусы заходит молодежь с прозрачными ящиками для денег, где написано, что эти средства якобы на лечение какого-то ребенка. Так волонтерством прикрываются явно мошеннические схемы. Однажды я даже увидела, как молодой человек собирал средства якобы для Национальной волонтерской сети. Очень удивилась, учитывая, что являюсь руководителем НВС и мы точно не организовывали такой сбор средств". Татьяна Миронюк

По словам нашей собеседницы, многие организации или инициативные группы, к сожалению, не читают законы, по которым работают. Они просто "на пустом месте" начинают сбор денег, не оформляя официальные документы, не представляя отчеты в положенной законом форме, допускают множество нарушений. И закономерно у них через какое-то время возникают проблемы либо с налоговыми, либо с правоохранительными органами.

"Из-за мошенников и не оформленных соответствующим образом сборщиков средств страдает репутация других волонтерских, благотворительных и в целом неправительственных организаций, которые проводят все положенные процедуры, подают публичные отчеты. Но у людей уже нет доверия, и, если честно, я их понимаю". Татьяна Миронюк

Казахстанским НПО зачастую не хватает важной информации: с кем необходимо работать, как правильно вести документооборот, как читать законодательство, по которому должны работать, где получать оперативную консультацию.

Кейсы недобросовестных организаций, выбивающих финансирование под прикрытием добрых дел, а также действия мошенников формируют негативную реакцию на волонтерство и благотворительность. А волны "хейта" в соцсетях вызывают цепную реакцию, люди видят негативные посты и присоединяются к ним, не разобравшись в ситуации.

"Из-за недостатка достоверной информации в нашем обществе идет подмена понятия волонтерства. Его ошибочно приравнивают к благотворительности либо вообще думают, что волонтеры – это доставщики продуктовых корзин. И бонусом они обязаны отработать все нужды заявителя. Как будто волонтер не существует, как личность, а волонтерская организация не имеет своих приоритетов в работе". Татьяна Миронюк

Нередки случаи использования якобы волонтерства для самопиара и продвижения по службе. Студентов называют волонтерами, но фактически используют как разнорабочих без оплаты труда. Также волонтеров используют как бесплатную замену социальных работников, то есть, для закрытия "дыр" в профессиональных социальных услугах, которые должны оказывать профессиональные соцработники, получающие зарплату из бюджета.

"Возможно, многим покажется, что это случаи из разных сфер жизни. Но это все – взаимосвязанные цепочки. Как только мы подменяем понятие, остановить неверное трактование или в целом деятельность, которая разрушительна для сообщества, становится крайне сложно. Это требует ресурсов для просвещения, образовательных программ, медийного информационного компонента. Поэтому так важно освещать деятельность в сфере волонтерства и благотворительности. Чем больше мы говорим об этом, тем меньше шанса у мошенников". Татьяна Миронюк

Доверять, но проверять

Безусловно, деятельность волонтеров и благотворителей достойна уважения и всеобщей поддержки. Но прежде чем опускать купюру в прозрачный кубик или делать перевод на карточку благотворителя, стоит предпринять несколько простых действий. Чтобы не оказалось в итоге, что вы только что пополнили карман мошенника или помогли получить повышение нечистому на руку сотруднику госконторы.

"Первое, что стоит сделать, – просто проверить социальные сети организации, которой намереваетесь помочь. Конечно, здорово, если у нее есть сайт, но сейчас это тоже не показатель. Социальные сети должны быть "живыми", желательно, чтобы не были отключены комментарии. Потому что человек должен ознакомиться с возможностями организации, открыто задать вопрос. Несмотря на поток неконструктивных комментариев, с которыми бывает очень непросто справиться, каждый приходящий на страницу организации должен иметь возможность получить обратную связь". Татьяна Миронюк

Второй шаг, который стоит предпринять, – проверка регистрации волонтерской или благотворительной организации. Для этого существует база данных НПО.

Исключение – инициативные группы, которые еще не прошли регистрацию, как неправительственные организации, но имеют полное право заниматься волонтерскими или благотворительными проектами. И они так же, как зарегистрированные НПО, обязаны следовать третьему критерию – публичности отчетов.

"Да, такие отчеты могут быть не идеальными, но если организация или инициативная группа заботится о своей репутации и планирует работать дальше, то публикация расходов средств, поступивших от граждан, обязательна. Если есть еще и публичные документы, то это большой плюс в формировании доверия". Татьяна Миронюк

Еще одно важное правило – гражданам необходимо планировать свои траты на благотворительность. Это убережет от необдуманных поступков. Например, можно установить приоритет на каждый месяц и направлять на счета проверенных организаций определенную сумму – процент трат на покупки, процент от заработанной суммы.

"Бывает психологически сложно выделить определенную сумму на благотворительность. Но это нормальная реакция человека на расходование средств. Лучше выделять ограниченную сумму, четко представляя, кому ты помогаешь и почему. Не доверяйте людям без системы, с ящиками на улицах или в социальных сетях, где сегодня много роликов с плачущими детьми. Для этих людей сбор денег – их нелегальный бизнес. Даже если очень "щемит" в сердце – дайте себе время, выдохните, попейте чаю и подумайте. А потом "загуглите", кому вы хотите помочь, сделайте небольшое исследование для себя. Так вы не попадете в сети мошенников и найдете "свой" фонд или организацию, инициативную группу, которым хотите помогать". Татьяна Миронюк

И еще одно очень важное правило – задавать вопросы. Спросить у волонтеров, сборщиков денег, на какую организацию они работают, чем занимаются. Вы имеете право знать, кто и для чего проводит сбор денег. Конечно, не стоит сразу начинать с претензий и обвинений в чем-то, но для того, чтобы разобраться и понять, нужно спрашивать. Представители честных, работающих в рамках закона организаций и инициативных групп не будут против ответов на ваши вопросы.

"Есть ряд мифов о волонтерстве в целом. Первое, что нужно знать: если нет принципа добровольности – это не волонтерство. Например, эко-акции в вузе, безусловно, несут положительный эффект, но это не волонтерство в полной мере. Студенты так или иначе зависимы от руководства вуза. Если вы получаете конкретную оплату, не компенсацию за то, что вы потратили, а прямо оплату за труд, то это тоже не волонтерство. Если вы не можете понять, какое благо приносит ваша активность, а волонтерство – это всегда действие, кстати, этим и отличается от благотворительности, то без социального эффекта это не волонтерство. И, конечно, если вы наносите вред своими действиями или если это видимое мошенничество – это не волонтерство". Татьяна Миронюк

По информации НВС, в официальной базе данных сегодня более 600 зарегистрированных волонтерских организаций по всему Казахстану. Кроме того, инициативные группы, не имеющие полноценной регистрации как НПО, но работающие в рамках закона, составляют порядка 80% от общего числа волонтерских объединений, таких в стране около 2500.

Сейчас одно из наиболее выраженных направлений в волонтерской работе – это экологические проекты. Другие сильные направления – работа с пожилыми и с людьми с инвалидностью, также набирает обороты направление волонтерского участия в ликвидации последствий ЧС.