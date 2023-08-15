Можно ли избежать аллергии, выбрав нужную породу кошек и собак

Бытует мнение, что можно миновать аллергическую реакцию от четвероногого, если приобрести определенную разновидность домашнего питомца. Существует даже список пород, на которые человек реагирует реже всего. Zakon.kz поговорил с аллергологом, чтобы выяснить, правда это или миф.

По мнению специалистов, к таким породам собак относятся: китайская хохлатая, басенджи, пудель, французская болонка, американский голый терьер, йоркширский терьер, цвергшнауцер, джек-рассел терьер, жесткошерстная такса, дратхаар, брюссельский гриффон, ши-тцу. В семействе кошачьих – канадский сфинкс, донской сфинкс, петерболд, корниш-рекс, ликои, девон-рекс, сибирская кошка, яванская кошка (яванез), балинезийская кошка, ориентальная кошка. Специалисты объясняют, что неаллергенных животных не существует, но есть их разновидности, когда при взаимодействии с человеком меньше проявляется аллергическая реакция за счет того, что организм кошки вырабатывает меньше белка (Fel D1), вызывающего аллергию.

Как рассказал аллерголог-иммунолог высшей категории, главный аллерголог Алматы Таир Нурпеисов, аллергия у человека может быть на любые породы, гарантий никаких нет.

"На самом деле аллергические реакции могут вызывать любые породы кошек и собак, даже "лысые" и "гипоаллергенные". Дело в том, что даже у сфинксов при видимом отсутствии шерсти она на самом деле есть, просто крайне короткая и секущаяся. Кроме того, аллергеном часто являются белки в составе слюны, мочи, кала, эпителия". Таир Нурпеисов

Интересен факт, что в Европе и США аллергия на собак встречается чаще, чем на кошек. В Казахстане же как раз наоборот. Аллерголог считает, что дело не в генетике, а скорее – в статистике. Видимо, любителей собак у нас в стране меньше, чем кошек.

Мы решили уточнить, что делать страстным любителям домашних животных, которые очень хотят взять домой четвероногого друга, но при этом страдают аллергией.

"Есть исследования, которые показывают, что в семьях, где изначально были собаки, дети становятся аллергиками реже. Однако врачи крайне не рекомендуют аллергикам заводить домашних животных. Даже если у вас на данный момент нет прямой аллергии именно на этот вид животного. Аллергия, к сожалению, может развиться, расшириться, а течение заболевания –усугубиться". Таир Нурпеисов

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Также существует ряд препаратов, которые помогают с симптомами аллергии при контакте с животным. Это таблетки, капли, спреи, гели и растворы. Но, как заверил врач, это не панацея и как метод справиться с аллергией, спровоцированной кошкой или собакой, не подойдет.

"Применение современных препаратов эффективно и безопасно, но при постоянном контакте с аллергеном заболевание все равно прогрессирует, иногда скрытно (латентно), и проявляется уже на стадии осложнений", – объяснил специалист.

По словам специалиста, прежде чем завести собаку или кошку, следует обратиться к аллергологу и совместно взвесить все возможные риски. Ведь в случае, если аллергия все-таки проявится, расстаться с животным и пристроить его в любящую семью будет намного сложнее.

Аллерголог прокомментировал следующий распространенный совет от специалистов по воспитанию и разведению собак. Некоторые заводчики убеждены, что для того, чтобы наверняка выяснить, есть ли аллергия на желаемое вами животное, необходимо срезать у щенка или котенка немного шерсти и в виде образца принести в лабораторию. Там сделают анализ, исключив будущую реакцию вашего организма.

"Этот способ сильно напоминает культ Вуду. В серьезных лабораториях уже есть все реактивы для определения аллергии к кошкам, собакам и другим домашним животным. Не нужно приносить туда образцы шерсти будущих питомцев. Однако, повторюсь, даже если у вас нет аллергии именно на кошек, но есть на какое-то другое животное, заводить кошку не рекомендуется". Таир Нурпеисов

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Есть и такое мнение, что если появилась аллергия на нового пушистого друга, не стоит тут же избавляться от животного, нужно просто подождать – есть вероятность, что организм может адаптироваться к новому раздражителю, и слезотечение, чихание, зуд и покраснение глаз со временем пройдет. На это нам специалист сказал следующее:

"Аллергия сама по себе не проходит. При длительном и постоянном контакте могут пропасть симптомы, то есть заболевание перейдет в скрытую форму, но будет продолжать прогрессировать. Через несколько месяцев или лет вам придется столкнуться с осложнениями, такими как астма, тяжелые дерматиты, поливалентная пищевая и лекарственная аллергия, даже аутоиммунные патологии". Таир Нурпеисов

Он добавил, что существует так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая заключается в создании у аллергика толерантности к определенным веществам, то есть лечит саму аллергию. В том числе имеются зарубежные препараты для снижения сенсибилизации к кошкам и собакам. Но даже после такого лечения домашних животных все равно заводить нельзя.

"Рекомендую всем нашим согражданам при любых подозрениях или сомнениях обратиться к аллергологам для уточнения наличия аллергии как таковой и ее индивидуального профиля. Только зная свои аллергены, можно прожить полноценную и здоровую жизнь без постоянной медикаментозной поддержки", – подытожил врач.

Делая вывод, можно вывести следующее: гипоаллергенные породы – это, к сожалению, миф. Нет таких пород кошек или собак, которые подходят всем аллергикам без исключения. И дело в аллергене. Если у человека аллергия на шерсть, то в этом случае можно попробовать завести бесшерстную собаку или кошку, и все будет хорошо. Но все намного сложнее, если аллергия на перхоть или слюну.

Но не надо отчаиваться! Варианты обзавестись маленьким другом есть всегда. Может быть, если не сложилось с собакой или кошкой, вам прекрасно подойдут грызуны, черепахи, попугаи или аквариумные рыбки?