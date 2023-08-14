"Мой любимый проект": почему родители стремятся воспитать из ребенка гения и к чему это приводит

Философия "успешного успеха" незаметно взяла в оборот даже самых маленьких. Интернет полнится заманчивыми предложениями раннего развития для детей до года, а то и вовсе до рождения. Так что это, примета времени или опасная родительская прихоть? Zakon.kz разбирался в вопросе с психологом.

"Ранее развитие – это не дань моде, а необходимость, диктуемая потребностями современного технологического мира", - утверждает один из пропагандирующих подобные педагогические методики ресурсов.

Далее, правда, чуть сбавляет градус пафоса и между строк призывает взрослых не гнаться за сотворением армии вундеркиндов. Хотя и в этой части пассажи вызывают недоумение. Как вам, например, идея совмещать сразу несколько схожих подходов (что-то да выстрелит?), отлучить "лабораторное" чадо от телевизора и не устанавливать никаких норм, дабы не расстроиться, что неполноценно "развили малыша"? Заметьте, речь идет, скорее, о комфорте сверхчувствительного к своим педагогическим промахам родителя, а не испытывающего эти промахи на себе ребенка.

Глазами родителей

По словам детского психолога Анастасии Абрамкиной, столь явное рвение воспитать идеального наследника, мамину и папину гордость, причину зависти всех знакомых по детской площадке часто уходит корнями в банальные комплексы и попытки компенсировать собственные неудачи.

"Для некоторых ребенок – это не отдельная личность, а вложение в свое будущее. И тут как повезет: кто-то ответит бунтом и отдалиться, кто-то будет терпеть и страдать. Влияют и установки, передающиеся из поколения в поколение: "что люди подумают?", "нам лучше знать", "вырастешь и будешь делать, что хочешь", "потом еще спасибо скажешь" и т.п. У нас вообще принято считать, что взрослые "лучше знают", потому что "прожили жизнь", получили опыт. Возможно, это и так, но индивидуально для них, ведь опыт субъективен, их опыт не панацея для другого человека, пусть и менее осведомленного. Задача родителя - обратить внимание на то, что для ребенка интересно и в чем он преуспевает, помочь в этом и поддержать. Чем интереснее человеку определенное занятие, тем выше шансы добиться в нем успеха".

Чем чревато

Сколь бы ни воодушевляла красочная фантазия о кровиночке, в три года цитирующей Кафку, умножающей в уме пятизначные числа и не отвлекающейся при этом от игры на тромбоне, важно помнить, что у любого достижения есть своя цена. И тем она выше, чем смелее амбиции.

"Опять же, идем от индивидуальных особенностей, метода воспитания, взаимоотношений в семье. Маленькому ребенку можно навязать, что угодно. Объясняя, пытаясь заинтересовать, давя авторитетом. Мы будем говорить о токсичных вариантах развития ситуации. Завышенные ожидания от родителя, как правило, редко сопровождаются похвалой, а в случае не устраивающего результата дети получают либо наказание (упреки, допросы "почему не вот так", лишение чего-то, молчание, игнорирование или другие способы донести свое недовольство), либо дополнительную нагрузку. В итоге дети или бунтуют, или "ломаются", или пытаются соответствовать изо всех сил, попутно обрастая ментальными проблемами". Анастасия Абрамкина

Специалист напомнила: высокие результаты на "развивашках", кружках или в школе – еще не гарантия стремительного карьерного взлета в дальнейшем. Дабы уважить родню, дите научится выполнять поставленные перед ним задачи, действовать по алгоритму… И рискует так и остаться лишь удобным исполнителем, лезущим из кожи вон ради соответствия требованиям очередной авторитетной фигуры – работодателя. Потому что оценки, баллы и грамоты не так важны для мира, как умение быстро ориентироваться в ситуации, находить разные пути решения проблем и думать собственной головой. Особенно для мира "современного", "технологического".

Как не навредить

Во-первых, учесть, что в разном возрасте люди располагают разными возможностями концентрации внимания. Малыш априори не способен долго фокусироваться на одном занятии, посему попытку усадить его за пианино или абакус на пару часов, естественно, одарит соответствующей реакцией.

"Детям от 3-х лет - не больше 2-3 занятий в неделю по часу. Детям постарше нагрузку следует распределять, исходя из нагрузки в школе. Если ребенок в восемь утра уже в школе, потом на продленке, домой приезжает к 19:00, а в 20:00 тренировка или кружок, то лучше, конечно, не больше 2-х раз в неделю. Не забываем, что это ребенок, а не взрослый. У него все еще есть потребность в игре, отдыхе, нахождении дома и проведении времени с родителями. Из практики: многие родители считают, что, загрузив ребенка на 12 часов, они получают гарантию того, что он "не будет страдать ерундой". Увы, это приведет как раз к обратному эффекту. Не в 15 лет, так в 20, не в 20, так в 30. Подростковый период - тоже важный этап во взрослении и становлении личности, который нужно прожить. Человек все равно переживет то, что должен был пережить в 15, только позже, когда получит свободу".

Во-вторых, учитывать интересы маленького человека и не забывать о том, что они могут меняться со временем.

"В детстве ему нравилось плаванье, а в 13 лет он захочет на борьбу. Дайте ему возможность попробовать это. Попробует – может, понравится, а может, нет. Это и есть "поддержка с воздуха", та самая помощь в поисках себя. Если вы видите, что ваш ребенок преуспевает в точных науках, у него технический склад ума, делайте упор на это. Предложите ему какие-нибудь кружки, которые потенциально могли бы помочь ему развиваться в этой области. Помогите в организации досуга в этой же области. Естественно, речь тут идет уже о более взрослых детях, когда вы можете в динамике оценить его навыки и склонность".

В-третьих, быть чутким и объективно оценивать чужие возможности, не отказывать в отдыхе.

"В более взрослом возрасте определить, что сын или дочь не тянет нагрузку, сложнее, но как вариант, на что следует обратить внимание: ребенок замыкается и ничего не хочет, становится агрессивным, негативизм не по возрастным нормам, могут быть жалобы разного рода со стороны школы, расстройство пищевого поведения и прочие отклонения, которых ранее не наблюдалось. Но порой такие проявления могут быть связаны вовсе не с переутомлением, поэтому стоит разбираться на холодную голову, с помощью специалистов".

В-четвертых, научиться поддерживать, а не довлеть. Не критиковать пристрастия, не упрекать за скромные результаты. Куда полезнее спокойно разговаривать, проявлять искренний интерес к увлечениям и идеям ребенка уже с самых малых лет. И конечно, быть для него положительным примером. Ведь трудно привить другому, скажем, любовь к литературе, если сам отбросил книги вместе со школьными буднями.