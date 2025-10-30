Балерина Капучино и Тралалеро Тралала: почему современные дети не смотрят мультфильмы

И почему это проблема, о которой следует поговорить, но не спешить обвинять интернет. На эти вопросы Zakon.kz ответил психолог. Спойлер: в любом расследовании главное – не выйти на самого себя.

Помните то волшебное чувство, когда, усевшись перед телевизором, ты погружаешься в сказку? А в ней – прекрасные принцессы, зачарованные принцы, крестные феи, коварные мачехи, люди, кони и говорящее все – от мышки до книжки. Где красавица обязательно очнется от поцелуя любви, а справедливость восторжествует, даже если против рыцаря с мечом выступает огнедышащий дракон размером со среднюю алматинскую высотку. Где все так чудесно и красочно, что не жалко и "засмотреть до дыр" и так уже потрепанную видеокассету.

Однако времена изменились. Золушкин растоптанный 38-й уже не влезает в хрустальную туфельку, Леди осознала, что Бродяга – не ее уровень, Красавица разглядела в Чудовище абьюзера, а Леопольд научился отстаивать границы и не желает больше "жить дружно". Рухнули древние замки. Может, часть сказочного лора попросту утратила актуальность, кто знает.

А на смену всему этому "нафталину" пришли новые герои. Подвинься, Микки-Маус, Тралалеро Тралала идет! И ведет за собой Балерину Капучино, Тут Тун Сахура, Бомбардиро Крокодило, антропоморфных котов с драмами в личной жизни... Словом, много всякого непонятного.

И притом – бессмысленного.

"Сейчас появился термин brain rot (деградация мозга. – Прим. ред.) Так говорят о контенте, не несущем совершенно никакой смысловой нагрузки. Зато там быстро сменяются кадры, яркие цвета, каждую секунду на экране разворачивается некое действо. Дети смотрят такое с удовольствием. Но в этом нет ничего хорошего", – уверена клинический психолог Анастасия Абрамкина.

При этом специалист не склонна винить во всем приписываемый большинству современных ребятишек СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ведь это, по ее словам, не особенность характера, а особенность мозга, нарушение, отражающееся негативно на всех сферах жизни.

"К примеру, я себя считаю многофункциональным человеком. Я могу одновременно слушать подкаст, готовить и прислушиваться к тому, что происходит в детской комнате. Но у меня нет СДВГ. И если источников информации, шумов вокруг слишком много, это начнет меня раздражать, потому что я почувствую информационный перегруз. Ребенок с таким нарушением – другое дело. Он действительно может одновременно играть в видеоигру, слушать музыку, смотреть видео на смартфоне и читать книгу. И при этом обрабатывать всю поступающую информацию, хотя и не концентрироваться на ней. Такому школьнику, допустим, сложно делать уроки: моргнешь – у него уже что-то в руках. По мере взросления из-за хаотичных мыслей в голове он будет становиться все более тревожным. И да, малышу с СДВГ тяжело полтора часа смотреть один мультфильм. Но тяжело это может даваться и обычному малышу", – объясняет она.

Почему? Для ответа на этот вопрос воскресите в памяти любую полнометражку. В ней, скорее всего, помимо активной фазы, есть "хождения по мукам" в виде знакомства с персонажами и постепенного погружения в сюжет. И так оно, наверное, и должно быть. Но! Зачем ждать кульминации в двухчасовом кино, если можно включить двухминутный ролик на YouTube, где каждая секунда – кульминация? И никаких тебе "меня зовут Элис, и это моя история на шесть частей". Согласитесь, не всякому взрослому хватит терпения заглотить весьма "калорийную" в плане хронометража ленту, а потом "переваривать" ее, подобно удаву. Вот и маленьким не хватает. Особенно когда на иглу альтернативы – brain rot – их подсаживают с самого горшка.

"Если основная задача родителя не развить в ребенке абстрактное, логическое мышление, научить понимать причинно-следственные связи между событиями, а просто сунуть в руки игрушку, лишь бы не мешал, – увы, у такого чада возникнут проблемы с концентрацией внимания", – предупредила Абрамкина.

Последствия свалятся позже – вероятно, в школе, когда дите с терпением-минуткой усадят за парту и заставят сидеть в позе лотоса руками все 45, не отвлекаясь от доски.

Впрочем, если ребенком занимаются, у него широкий кругозор, он прошел предметно-манипулятивный и ролевой этап в развитии, то даже час таких видео в день не нанесет вреда, подытожила собеседница.

А иначе все пойдет к Тралалеро Тралала под хвост.

