Нелегкий путь к знаниям: незрячих алматинцев не принимают в колледжи

Абитуриенты с инвалидностью по зрению пожаловались на то, что не могут поступить в колледжи Алматы. Им отказывают из-за якобы просроченного аттестата. Корреспондент Zakon.kz попытался выяснить, насколько правомерны аргументы учебных заведений.

Руководитель Азиатского общества по правам инвалидов "Жан" Ильяс Фаткулин рассказал, что в организацию за помощью обратились сразу четыре алматинца. Им второй год подряд отказывают в поступлении местные колледжи. Если в прошлом году учебные заведения не устроила "корочка" за 9 класс и абитуриентов отправили дальше учиться в интернат, то в этом году выпускникам 10 класса заявили, что их аттестат и вовсе просрочен и по новому закону теперь принимаются исключительно абсольвенты после 9 класса.

Дело в том, что, если обычные школьники заканчивают 11 классов, то ученики специализированных интернатов учатся 12 лет. Соответственно, в колледжи они поступают после 10 класса. Что и пытались сделать герои нашего материала.

"Ребята имеют инвалидность по зрению. Они подали заявки через портал в разные колледжи, но им отказали. Я позвонил в Управление образования Алматы, поинтересовался, в чем проблема. В ответ услышал: "Они же не видят и не смогут учиться". Эта формулировка дискриминационная. Есть Закон "Об образовании", различные подзаконные акты и Конвенция о правах людей с инвалидностью, в которых указано, что доступ к образованию у всех людей равный". Руководитель Азиатского общества по правам инвалидов "Жан" Ильяс Фаткулин

Руководитель организации считает, что это прихоть учебных заведений, которые просто не желают брать ответственность за детей.

"Почему возникает у колледжей страх брать студентов с инвалидностью? Во-первых, это большая ответственность. Зачастую в колледжи поступают несовершеннолетние, а это все-таки еще не самостоятельный возраст. Во-вторых, ссылаются на то, что у них нет специальных программ. Хотя как образовательные центры они обязаны их создавать. В принципе, никаких особых требований нет, главное, чтобы материалы были в электронном варианте, тогда они будут доступны для незрячего человека. В-третьих, доступная среда, а она по умолчанию должна быть по всему городу". Руководитель Азиатского общества по правам инвалидов "Жан" Ильяс Фаткулин

О сложившейся ситуации выпускники интерната изъявили желание поделиться анонимно.

"Мы окончили интернат для детей с ограниченным зрением. Все учились хорошо. Нам учителя говорили, что программа ничем не отличается от обычных школ. В прошлом году, окончив 9 класс, я хотела поступить в колледж. Но мне везде говорили, что нужно закончить 10 классов, так как у меня инвалидность. Также ссылались на то, что у них нет условий для студентов с ограничениями по зрению. Мне пришлось вернуться в интернат. А в этом году, когда я подала заявки на поступление в разные колледжи, снова получила отказы уже из-за того, что аттестат за 10 класс. Теперь им нужен за 9 класс. А мой за 9 класс уже просроченный, так как он за прошлый год. Парадокс! Я много куда обращалась, выбирала гостиничный бизнес, пыталась сдать документы, отправила заявки, но мне сказали, чтобы все заявки отменила, так как все равно не возьмут, даже на платную основу", – пояснила алматинка.

Другая девочка из детского дома, у нее похожая проблема.

"В прошлом году я подавала документы, мне отказывали. Прямо говорили, что я инвалид по зрению и из детского дома, шансов нет. Такими темпами вернулась в школу. В этом году снова не берут. Теперь говорят аттестат старый. Мне сказали: так как у меня проблемы со зрением, шансов поступить практически нет. Даже посоветовали убрать справку, что я инвалид по зрению, и просто указать, что я из детского дома, тогда будет возможность учиться", – пояснила воспитанница детского дома.

Ильяс Фаткулин, несмотря на то, что является незрячим, с успехом окончил два престижных университета и продолжает учиться в третьем. Молодой человек на своем опыте не сомневается в том, что, если алматинки поступят в колледж, то покажут хорошие результаты и будут вполне самостоятельными.

"Раньше студентам с такой инвалидностью ставили хорошие оценки за "красивые глазки". Сейчас мы работаем с электронными материалами, нам доступна полностью текстовая информация, учебники, презентации. Мы можем учиться наравне с другими ребятами без инвалидности. Такие дисциплины, как физика, математика, химия, даются сложнее, за то с гуманитарными предметами нам легко". Руководитель Азиатского общества по правам инвалидов "Жан" Ильяс Фаткулин

В акимате Алматы прокомментировали инцидент, заявив, что колледжи нарушают закон и их могут оштрафовать до 25 МРП (76 575 тенге) или приостановить их деятельность.

Главным документом при поступлении в колледж для людей с инвалидностью ведомство назвало необходимость предоставления заключения медико-социальной экспертизы по форме 031-У, а про аттестаты и их сроки не было даже речи.

"Колледжи могут отказать абитуриентам с инвалидностью первой или второй группы и с инвалидностью с детства в поступлении при непредоставлении заключения медико-социальной экспертизы по форме 031-У. Либо при отрицательном заключении этой экспертизы, если в ней не рекомендуется обучаться по той или иной специальности, которая требует определенных физических возможностей либо связана с повышенным требованием производственной безопасности. Для получения документа достаточно обратиться в соответствующую медицинскую организацию", – говорится в ответе акимата на официальный запрос.

По информации местных властей, в 2022-2023 году в колледжи города поступили 16 незрячих казахстанцев, в том же учебном периоде в общей сложности обучался 31 студент, а выпустились 15 специалистов. На платном отделении незрячих студентов не было.

"Ежегодно Высший медицинский колледж получает государственный образовательный заказ для обучения незрячих лиц на 16 мест на базе 11 класса по специальности "Сестринское дело", квалификация "Массажист", то есть это отдельный специальный государственный образовательный заказ, где могут поступить на обучение только незрячие лица. Конечно, по другим специальностям и квалификациям также можно обучаться, но с учетом медицинских рекомендаций и противопоказаний". Акимат Алматы

В городском акимате заверили, что все государственные колледжи доступны для незрячих студентов. Они оборудованы кнопкой вызова со шрифтом Брайля, рельефной тактильной дорожкой, световыми знаками и мемосхемой.

"При обучении слабовидящих или незрячих лиц колледжи обязаны создавать соответствующую материальную базу для их освоения дисциплин, к примеру, специальные учебники со шрифтом Брайля, программное обеспечение, позволяющие воспроизводить текстовую информацию в файлах и в интернете, а также применять голосовое управление и набор текста, установку дополнительных табличек со шрифтом Брайля и рельефных тактильных дорожек. Во многих колледжах уже используется компьютерная техника, на которой имеется множество распространенных программ, позволяющих переводить в аудио текстовые документы". Акимат Алматы

Срок подачи документов в колледжи близится к концу. Успеют ли алматинцы, ранее получившие отказ, на законных основаниях поступить в выбранные учебные заведения и освоить профессию мечты – пока не ясно.

Однако они утверждают, что решение этого вопроса для них крайне важно, ведь это предопределит их будущее.