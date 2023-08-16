История наркомана и молодежь в наркобизнесе – печальная статистика из Шымкента

В Шымкенте растет количество наркозависимых и наркопреступности. С начала года здесь выявили больше 300 преступлений, связанных с наркотиками, а количество наркозависимых превысило 900.

Правоохранители утверждают, что причина такой статистики в том, что идет популяризация наркотических средств через социальные сети, передает корреспондент Zakon.kz.



"Тратил все карманные деньги на мефедрон"

Обходить целыми днями все аптеки Шымкента Султан (имя изменено) перестал недавно. Молодой человек решился на интервью с одним условием – не показывать его лица и поменять имя. По его словам, впервые он попробовал психотропные вещества в 17 лет. После Султан "подсел" на мефедрон. Говорит, "дозу кайфа" попробовать на вечеринке дали ему друзья. Молодой человек признается, что смертельный яд не только его здоровье, но и жизнь испортил. Со временем интерес к запретному рос, повышалась и доза. Денег стало не хватать.

"Сейчас мне 22, все началось с трамадола, когда мне было 17. Бросила девушка, первая любовь, разбитое сердце, казалось, что это конец света, решил таким образом забыться. Потом связался с такими же наркоманами, как и я, и они меня уже на меф подсадили. Все дошло до того, что я начал употреблять два раза в день. Я не мог быть наедине с собой, были галлюцинации, нервные срывы, часто хотел покончить с собой, думал, что я ущербный. Потом начал уже всю зарплату на меф тратить, я в хорошем ресторане барменом работал, там чаевые хорошие были. Зарплаты на наркотики уже не стало хватать, поэтому начал из дома красть вещи и продавать их. Сначала забирал у мамы ожерелья и сдавал в ломбард, на деньги покупал наркотик", – делится своей историей Султан.

Родные Султана забили тревогу, когда из дома стали пропадать ценные вещи. Молодого человека положили в частный реабилитационный центр. Только лечение там ему не помогло. Завязать с пагубной привычной с первого раза Султан не смог.

"Я вышел из клиники и через неделю начал употреблять. Я с ума сходил без мефедрона. Мама узнала об этом, дома был скандал, а я их не понимал. Потом через время я заметил, что сильно похудел, в какой-то день у меня зубы начали крошиться. А потом и вовсе случилась передозировка. Я думал, что умру. Меня на полу с пеной во рту нашла мама. Тогда я и сам решил, что нужно лечиться и завязывать. Я себя не считал наркоманом, пока не передознулся. Могу сказать лишь одно: не употребляйте никогда и никогда не общайтесь с наркоманами. Вы думаете, что не будет никакой зависимости, а в итоге потом вас с пеной во рту найдут ваши родные. В моем случае мне повезло, вовремя успели, а в вашем случае может быть слишком поздно", – подытожил Султан.

Доступность наркотиков – главная проблема молодежи

Психолог Куляш Сейдалиева рассказывает, что причин, по которым молодежь употребляет наркотики, несколько. Это нереализованные потребности, потеря внимания близких, предательство, эмоциональное, физическое и сексуальное насилие. Чтобы забыться от реальности, несовершеннолетние начинают употреблять запрещенные вещества, говорит эксперт. Помимо этого, на подростков также влияет интернет, точнее, то, как интерпретируют мировые звезды наркотики в социальных сетях. Самое главное, рассказывает специалист, доступность современных наркотиков. Их с легкостью можно купить на просторах интернета, а подсесть на них значительно быстрее. Только вот последствия пагубной привычки намного страшнее, они вызывают стойкие расстройства поведения и необратимые последствия для здоровья, говорит Куляш Сейдалиева.

"Переживая внутренний кризис, человек испытывает боль от стыда, заниженную самооценку от одиночества и обиды. Наркотики помогают заглушать эту боль и временно дают ощущение эйфории. На самом деле корень всей этой проблемы лежит в родителях, все зависит от того, как ребенок общается с родными. Чтобы побороть зависимость, нужно признать ее, потом обратиться к специалистам, которые работают в специальных реабилитационных центрах. В данном случае нужно подойти к лечению комплексно: нужно восстановиться физически, очистить организм, нужно будет привлекать других врачей, потом идет психологическое восстановление. Желательно пройти курс реабилитации. Потому что справиться с этим в одиночку очень тяжело, практически нереально", – отметила психолог Куляш Сейдалиева.

После реабилитации бывшему наркоману нужно социализироваться и поменять круг общения. Это очень важный шаг, говорит психолог. Потому что если оставаться в старом кругу, то высока вероятность попасть в наркобизнес. Большинство зависимых людей, которые по совместительству продают запрещенные вещества, начинают вербовать уже экс-наркоманов.

"Человек не видит другого выхода из круга старых друзей. Потом уже старые друзья начинают говорить им: "хорошо, ты не потребляй, но реализовывай товар". Тут, скорее всего, человеку не хватает социальной адаптации. Поэтому он не употребляет, но продает. Возможно, это нехватка адреналина, человек уже не потребляет наркотики, но при этом чувствует риск и новые ощущения. Тем не менее, мне кажется, что человек, который прошел этот тяжелый восстановительный путь, не будет возвращаться на эту дорожку", – рассказала Куляш Сейдалиева.

Количество наркопреступности не снижается – правоохранители

С начала года в Шымкенте наркопреступность выросла на 17%. По данным прокуратуры, за 7 месяцев в городе совершено 330 преступлений, связанных с наркотиками. Уголовные дела в отношении 300 подозреваемых уже направлены в суд. Среди них есть и несовершеннолетние.

"С начала этого года за совершение преступлений мы установили 4 несовершеннолетних, 47 человек с судимостью и 7 человек, которые стоят на учете в пробации. Эти 7 человек снова совершают преступления. Кроме того, задержано 250 человек, ранее не совершавших преступлений. Всех их обвиняют в распространении наркотиков", – предоставил официальную статистику Жандос Досанов, начальник Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Шымкента.

Самое страшное – это не высокая статистика, говорят прокуроры, а то, что распространением наркотиков занимается молодежь. Организаторы незаконного бизнеса вербуют молодых ребят через социальные сети. Открытую рекламу с вакансией курьера либо закладчика злоумышленники оставляют на стенах многоэтажек, бордюрах или же тротуаре.

"Через Telegram им пишут несколько сообщений, они сперва переписываются, условия оговаривают. На одну поездку курьеру обещают определенную сумму, от 5 или от 2 тыс. тенге. Вначале курьер сам не понимает, что он отвозит или привозит. В связи с этим курьеры, те же студенты, не понимая, что они доставляют, становятся жертвой преступности. Оперативные сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом борются. То есть они сами блокируют интернет-сайты, объявления, принимают меры для задержания тех, кто создает эти сайты", – говорит Жандос Досанов.

В прошлом году в Казахстане выявлено и заблокировано 1606 сайтов, аккаунтов и других ресурсов, имеющих отношение к распространению наркотических средств в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге представитель Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов. По его словам, с участием населения и НПО удалено 4160 граффити-рисунков, содержащих ссылки на интернет-ресурсы по продаже наркотиков. В целом, по данным МВД, за семь месяцев текущего года выявлено 1491 наркопреступление, в том числе 874 факта сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Всего с начала года изъято 4,5 тонны различных наркотических средств. Из них 2,2 тонны марихуаны, более 400 кг гашиша и 87 кг синтетических наркотиков.