Водитель с сюрпризом задержан в Шымкенте

Фото: Zakon.kz

В Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, перевозившего 250 г синтетического наркотика. Об этом 28 мая 2025 года рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Министерство внутренних дел РК продолжает реализацию принципа "Закон и Порядок". "В рамках международного оперативно-профилактического мероприятия "Канал" сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности выявили факт незаконного оборота наркотических средств. В Шымкенте остановлена автомашина, в ходе осмотра которой у водителя обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом а-PVP. Общий вес изъятого вещества составил 250 г". Куандык Альжанов Замглавы комитета подчеркнул, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 27 мая 2025 года в МВД назвали причину задержания иностранцев в Астане и показали кадры спецоперации.

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