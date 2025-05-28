#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Происшествия

Водитель с сюрпризом задержан в Шымкенте

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 14:42 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, перевозившего 250 г синтетического наркотика. Об этом 28 мая 2025 года рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Министерство внутренних дел РК продолжает реализацию принципа "Закон и Порядок".

"В рамках международного оперативно-профилактического мероприятия "Канал" сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности выявили факт незаконного оборота наркотических средств. В Шымкенте остановлена автомашина, в ходе осмотра которой у водителя обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом а-PVP. Общий вес изъятого вещества составил 250 г".Куандык Альжанов

Замглавы комитета подчеркнул, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

27 мая 2025 года в МВД назвали причину задержания иностранцев в Астане и показали кадры спецоперации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Похищение невесты закончилось трагедией в Алматинской области
Происшествия
00:08, 28 мая 2025
Похищение невесты закончилось трагедией в Алматинской области
Самокатчик снесла 55-летнюю алматинку и скрылась с места ДТП
Происшествия
18:16, 27 мая 2025
Самокатчик снесла 55-летнюю алматинку и скрылась с места ДТП
В МВД назвали причину задержания иностранцев в Астане и показали кадры спецоперации
Происшествия
17:49, 27 мая 2025
В МВД назвали причину задержания иностранцев в Астане и показали кадры спецоперации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: