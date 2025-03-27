Запрет на ловлю рыбы введут в Кызылординской области

С 1 апреля по 10 июня на водоемах Арало-Сырдарьинского бассейна вводится ежегодный запрет на вылов рыбы в связи с началом периода нереста и размножения, сообщает Zakon.kz.

В этот период специалисты Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области, управлением гражданской обороны и оперативно-спасательным отрядом проводят усиленный контроль на водоемах.

В Комитете рыбного хозяйства пояснили, что основная цель акции – охрана водных биоресурсов, предотвращение незаконного вылова рыбы и проведение разъяснительной работы среди населения.

"В рамках мероприятия инспекторы и сотрудники спасательных служб организуют рейды, осуществляют государственный контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства, ведут разъяснительную работу с рыболовами-любителями и субъектами рыбного хозяйства о необходимости соблюдения правил рыболовства", – отметили в комитете.

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