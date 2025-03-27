#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
501.81
541.5
5.96
Общество

Запрет на ловлю рыбы введут в Кызылординской области

Запрет на ловлю рыбы введут в Кызылординской области , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 18:20 Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК
С 1 апреля по 10 июня на водоемах Арало-Сырдарьинского бассейна вводится ежегодный запрет на вылов рыбы в связи с началом периода нереста и размножения, сообщает Zakon.kz.

В этот период специалисты Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области, управлением гражданской обороны и оперативно-спасательным отрядом проводят усиленный контроль на водоемах.

В Комитете рыбного хозяйства пояснили, что основная цель акции – охрана водных биоресурсов, предотвращение незаконного вылова рыбы и проведение разъяснительной работы среди населения.

"В рамках мероприятия инспекторы и сотрудники спасательных служб организуют рейды, осуществляют государственный контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства, ведут разъяснительную работу с рыболовами-любителями и субъектами рыбного хозяйства о необходимости соблюдения правил рыболовства", – отметили в комитете.

Ранее наш журналист разбирался, что происходит с рыбным рынком Казахстана в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Население Казахстана к 2050 году может вырасти до 27,5 млн человек
Общество
18:31, Сегодня
Население Казахстана к 2050 году может вырасти до 27,5 млн человек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: