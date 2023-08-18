Как пережить ретроградный Меркурий, рассказала казахстанский астролог

Впереди землян ждет непростой период – наступает ретроградный Меркурий. Он продлится с 23 августа по 15 сентября 2023 года. Как прожить это время благополучно представителям разных знаков зодиака – в материале Zakon.kz.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградным движением планет в астрологии считается явление, когда с Земли кажется, что небесные тела начинают замедлять свой ход и как бы двигаться назад. На самом деле это оптическая иллюзия, они всегда двигаются вперед, и очень быстро. Создается ощущение, что они как бы откатываются в обратном направлении.

Меркурий вращается вокруг Солнца каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Переходит в ретроградное движение и находится в нем по три недели 3-4 раза в год.

Как и почему ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь? Чаще всего воздействие ретро-Меркурия рассматривается в натальной карте человека. Профессиональный астролог Ирина Абдраимова предоставила прогноз, как повлияет это астрономическое событие на знаки зодиака.

"Это время недоразумений, ошибок, оплошностей, опозданий, задержек или отмены рейсов. Будут наблюдаться сбои связи. В эти периоды могут теряться письма, бумаги, ключи. Возрастает вероятность, что ваши слова будут неверно понятыми или когда человек неточно истолковывает информацию. Возникает несогласованность в действиях. В этот период не стоит заключать договоры и деловые контракты, оформлять документы, так как когда Меркурий выйдет из ретроградного движения, человек может передумать, а сделка не состояться. Дело, которое будет начато на фазе ретроградного Меркурия, может быть нестабильно", – объяснила астролог.

Чаще всего это происходит, когда Меркурий с директного движения переходит в ретроградное – сутки планета находится в стационарном движении. Именно в этот период, в данном случае касается чисел 21-22 августа, мышление человека становится замедленным, дела могут останавливаться, а бумаги – теряться. Следующие даты такого состояния – 14-15 сентября.

По словам специалиста, при ретроградном Меркурии не рекомендуется начинать новые дела и курсы обучения. Стоит отложить на другие дни подписание договоров, соглашений. Не особо удачный период для регистрации предприятий. Не следует заниматься покупкой или обменом квартиры, планировать переезд, одалживать деньги или брать в долг, покупать или продавать бытовую технику.

Кроме того, если на это время запланирован отпуск, лучше отправляться в путешествие по изученному маршруту и в знакомую страну.

Но в то же время существует перечень дел, которые обретут успех. В эти дни следует наводить порядок в документах – чаще всего люди находят давно потерянные важные бумаги. Также хорошо в этот период выкинуть все ненужные чеки, ксерокопии, мелкие вещи. Хорошо пересматривать заключенные договоры и условия сотрудничества, встречаться со старыми друзьями, возобновлять старые знакомства. То есть это самое время завершить давно начатые дела. Лучшее время отредактировать и переписать важные тексты, работать с архивами.

Если же у человека в натальной карте при рождении ретроградный Меркурий, то все вышесказанное его касаться не будет, потому что для него это хорошее время.

Влияние на знаки зодиака

С 12 августа планета Меркурий находится в Деве – самом практичном, скрупулезном и основательном знаке зодиака, оказывая особенно сильное влияние. Рыбы, Стрельцы, Близнецы должны быть более осторожны. У таких знаков идет квадратура с натальным Солнцем, а значит, надо быть предельно внимательными.

При принятии важного решения нужно тщательно взвесить "за" и "против". Невнимательность, раздражительность, нервозность – это те состояния, которые могут сопровождать представителей этих знаков в период ретроградности.

"Солнечным Скорпионам, Козерогам, Тельцам, Ракам – Меркурий будет создавать гармоничный аспект к вашему натальному Солнцу, поэтому он проиграется положительно. Могут возобновиться отношения со старыми знакомыми, найтись потерянные документы. Следует возвращаться к своим корням. Овнам и Водолеям нужно стараться уходить от импульсивности в принятии решений, не следует бросаться из крайности в крайность, не быть очень критичными. Так вам удастся избежать ссор и конфликтов. Сбавьте напор, не будьте многословными и резкими в общении. Есть риск, что недопонимания приведут к длительной паузе в общении. У Львов и Весов может быть больше деловых контактов. Огненным и воздушным знакам нужно стараться сохранять спокойствие, благоразумие. Высока вероятность возвращения старых связей, которые когда-то прервались и были интересны. Солнечным Львам в это время очень неплохо, гармонично, так как это огненный знак". Астролог Ирина Абдраимова

А вот для тех людей, которые запланировали свадьбу на эти дни, опасаться нечего – Меркурий никак не повлияет на новый этап жизни влюбленных.

"Ретроградный Меркурий на брак не влияет. Ведь люди заранее приняли решение и подали заявление. Брак связан с планетой Венера, которая отвечает за любовь. Когда идет ретроградная Венера, тогда в этот период не очень хорошо заключать браки", – объяснила эксперт.

Астролог подчеркнула, что когда речь идет о периоде ретроградности и верном проживании этого периода, нужно брать во внимание и тот факт, что есть немало людей, родившихся при ретроградном Меркурии. Это, наоборот, их время.

Многим людям, у которых в натальной карте находится ретроградный Меркурий, некое замедление идет на руку и благоприятствует в какие-то ответственные моменты, так как появляется дополнительное время все хорошо обдумать.

"Такому человеку для усвоения информации нужно больше времени. Он часто и подолгу все обдумывает. И в такой период у него еще больше появится возможности тщательно поразмыслить над вопросом. Или, к примеру, если у человека Меркурий находится в Овне, тогда Меркурий у него не ретроградный, а директный, он привык все делать быстро. Наступает ретро-Меркурий, когда ему приходится остановиться и не торопясь принимать какие-то решения, даже что-то пересмотреть в своих планах. При этом чаще всего окружающим кажется, что некоторая категория людей под влиянием Меркурия становится неторопливая, где-то заторможенная". Ирина Абдраимова

Вместе с тем малыши, рожденные в период ретроградности в августе 2023 года, отличаются от сверстников сообразительностью и более высокими когнитивными способностями. Но для обработки информации им понадобится больше времени, зато усвоят они ее основательно. Родителям таких малышей не стоит зацикливаться на том факте, что ребенок еще не заговорил. Этот навык он освоит позже других малышей его возраста.

У них наиболее успешно будет складываться обучение, общение, публичные выступления, а начинания будут реализовываться легко и успешно. Очень развиты логика, память и рациональность.