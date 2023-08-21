Астрологи рассказали, кому ретроградный Меркурий принесет удачу

Удачливы в ближайший период ретроградного Меркурия будут три знака зодиака: Раки, Весы и Стрельцы, сообщает Zakon.kz.

Астрологи утверждают, что Раки в период до 15 сентября обеспечат себе карьерный взлет и получат заработок мечты. Даже если их уволят, это будет важным шагом именно для профессионального роста.

Весы в период ретроградного Меркурия сумеют проанализировать свою финансовую жизнь правильно и понять, как им достичь высот в этой области, пишет портал teleprogramma.pro.

Стрельцы изменят свои жизненные приоритеты и добьются многого, обещают знатоки звезд.

Ранее казахстанский астролог Ирина Абдраимова более подробно рассказала об этом непростом периоде и дала советы читателям, как пережить ретроградный Меркурий.