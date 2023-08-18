Тонут в мусоре: жители Шымкента жалуются на невыносимый запах

Жители Шымкента массово начали жаловаться на неприятный запах. По словам горожан, коммунальщики не вывозят мусор вовремя. Переполненные мусорные контейнеры добавляют городу специфичный аромат и даже могут стать причиной инфекционных заболеваний, передает корреспондент Zakon.kz.

В Шымкенте 5 административных районов: Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский, Каратауский и Туранский. Сейчас уже акиматы районов не проводят тендеры на вывоз мусора. Жители сами определяют подрядчика и заключают с ним договор. И вот, что получилось.

Закрыть все окна и двери

На проблему с вывозом мусора чаще всего жалуются жители Абайского, Каратауского и Туранского районов. По словам местных жителей, счета за оплату приходят регулярно, а спецмашины нет. Горы отходов скапливаются в контейнерах неделями и по всему периметру распространяется невыносимый смрад. Особенно тяжело приходится людям, живущим в многоэтажках, открыть окна невозможно, как и гулять вечером во дворе, жалуются люди.

"Мусор у нас по улице Гагарина копится уже 2-3 недели. Ни спецмашин, ни уборщиков все это время я не видела. Я буквально за мусорными контейнерами живу, запах ужасный. Сейчас лето, люди арбузы, дыню покупают, те гниют и дышать уже невозможно. Это не главная проблема, потому что потом возле мусора в поиске еды вечером собираются бомжи и бездомные собаки. Дети пугаются и не могут играть даже на площадке. А еще насекомые появились, мух и тараканов много", – жалуется жительница района Туран Дильшат Юнусова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Если жители микрорайона Туран вынуждены терпеть неприятный запах, то жителям другого района, но уже Абайского, наоборот, приходится воевать с подрядчиками. Люди рассказывают, что коммунальщики не вывозят отходы, пока свалка не превратится в полный завал. На жалобы жителей в частной компании извиняются, только вот решать проблему они не спешат, говорят жители.

"Я живу в Абайском районе, ужас какой-то. У нас тут частный дом, подрядчики просто не забирают мусор. Они приезжают, видят мусор в мешке, начинают с нами ругаться, мол, это строительный мусор, мы не обязаны его вывозить. А там нет строительного мусора. Там только отходы бытовые. За что мы платим деньги – один бог знает, а обращаться в акимат смысла нет, сколько жаловались им, результата нет, только нервы тратим", – рассказала Сабина Кадырова.

На то, что зловонные горы копятся неделями, жалуются и жители Каратауского района Шымкента. Некоторым даже приходится вывозить мусор на полигон самостоятельно. Местные жители боятся, что они так и не увидят спецмашин. Зато счета за вывоз бытовых отходов вместе с коммунальными услугами приходят ежемесячно, рассказывают люди.

"Наш мусор в контейнерах копится уже две недели. Кажется, еще столько же простоит. А у нас тут несколько многоэтажных домов, много многодетных семей, у всех огромное количество мусора, только вывозить его, видимо, никто не торопится", – делится жительница Каратауского района Амина Сабыр.

Местные опасаются, что образовавшиеся мусорные свалки станут причиной инфекционных заболеваний в городе. Дурно пахнущие кучи уже облюбовали бродячие псы и грызуны. Последние, уверены жители, мог нанести непоправимый вред.

Фото: Zakon.kz

"За мусорные войны акимат не в ответе"

На жалобы жителей в акимате Туранского района Шымкента заявили, что мусор коммунальщики вывозят постоянно. Если подрядчик задерживается, то, скорее всего, у него сломалась спецтехника. В администрации также рассказали, что за несвоевременный вывоз мусора коммунальщиков штрафуют, только точную сумму взыскания в городской администрации назвать так и не смогли.

На вопрос, что делать с мусором, аким Каратауского района заявил: хозяева домов в любой момент могут разорвать договор с обслуживающей организацией и начать пользоваться услугами другой компании. По словам Ракымберды Мулкеманова, контролировать компании они не могут. Поэтому жителям либо придется обращаться в суд, либо привыкать к неприятному запаху.

"Жители заключают договор с компанией и дальше работают. Между жителями и подрядчиком гражданская правовая сделка. Один обязуется вывозить мусор, другой – платить деньги. Если подрядчики не выполняют условия, жители могут обратиться в суд. У нас большой район, обслуживают жителей несколько подрядчиков", – рассказал аким Каратауского района.

Выяснить, какая компания обслуживает Абайский район и почему контейнеры постоянно переполнены, корреспонденту Zakon.kz не удалось. Сотрудники акимата не отвечают на звонки.

К слову, горы мусора в Шымкенте вырастают регулярно. В прошлом году жители столкнулись с похожей проблемой, спецтехника неожиданно пропала с городских улиц. Тогда подрядчики одной из причин назвали дефицит дизтоплива. Правда, после всеобщего негодования шымкентцев вопрос все-таки решили.

Стоит отметить, если подрядная организация вовремя не вывозит мусор, то горожане могут расторгнуть договор в одностороннем порядке и заключить его с другой компанией. Правда, никто не дает никаких гарантий, что новый подрядчик не будет хуже старого, который хоть изредка, но все же вывозил накопившийся бытовой мусор.