Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Турции

39-летняя уроженка Казахстана Лейла Касимова волею судеб сменила место жительства, переехав из уютной Алматы в шумный Стамбул. Как Турция повлияла на казахстанку, изменив ее взгляды на жизнь, читайте в материале Zakon.kz.

Лейла одна воспитывает сына-подростка, которого зовут Алиаскар, ему 10 лет. Их переезд в Стамбул не был запланирован, все вышло совершенно случайно. Как рассказывает молодая женщина, ее жизнь шла своим чередом. До поры до времени Лейлу вполне устраивал ее жизненный уклад, быт, стабильная работа, окружение, но в один из дней она поняла, что в родном городе ей стало тесно, и ей захотелось грандиозных перемен. Так и случилось, будто Вселенная ее услышала и устроила все в лучшем виде. Теперь, неожиданно для себя, Лейла живет и работает в Стамбуле. До переезда казахстанка была администратором в одном из языковых центров.

Фото: из личного архива Лейлы Касимовой

"На самом деле я не выбирала именно Стамбул как постоянное место жительства. Так получилось, что мы с сыном прилетели сюда в качестве туристов в марте 2020 года, а буквально через неделю случился локдаун. И мы были вынуждены остаться жить здесь и делать ВНЖ (вид на жительство), а потом уже и школа началась и нужно было срочно искать хорошую съемную квартиру, прописывать здесь ребенка. Вот так мы тут остались". Лейла Касимова

Как рассказывает казахстанка, учитывая их с сыном потребности и жизненные ценности, Турция больше всего подходит для проживания, потому что, на ее взгляд, это ориентированная на семейные ценности страна с преобладанием мусульманского населения.

Еще наша соотечественница всегда хотела жить у моря, и в этом плане Стамбул вписался в ее мечту идеально.

Фото: из личного архива Лейлы Касимовой

Об адаптации

"Я человек, любящий тишину и спокойствие, поэтому жизнь в Стамбуле первое время была для меня настоящим стрессом. По сравнению с Алматы это шумный мегаполис, но потом я приняла этот город, полюбила его, поняла, что Стамбул – это город возможностей. Здесь можно зарабатывать неплохие деньги, если ты не ленивый". Лейла Касимова

В целом Лейла положительно отзывается о местных людях и говорит, что это отзывчивый и гостеприимный народ, во время их обустройства на новом месте ей многие помогали, подсказывали что-то, советовали, понимали, что она одна с ребенком. Как подмечает наша соотечественница, ей на пути в основном попадались хорошие доброжелательные люди.

"Были моменты, которые мне поначалу дались непросто. Турки неторопливый народ, любят наслаждаться жизнью, любят смаковать, бывают непунктуальными. Я тяжело к этому привыкала, потому что по натуре мне свойственен быстрый темп, а тут я заметно замедлилась, что оказалось совсем даже неплохо для меня", – говорит она.

О Казахстане и о гражданстве

Девушка рассказывает, что почти три года не приезжали в Алматы. Но этим летом решили приехать к родным.

"Вообще я уверена, что нет на свете города лучше, чем Алматы, но пока я не думаю, что могу вернуться туда, хотя Казахстан – это моя родина, а Алматы – мой родной город. Но в Турции у меня уже сложилась своя жизнь, появились новые знакомства, работа. На данный момент меня все устраивает и пока, скорей всего, я не планирую возвращаться, время покажет". Лейла Касимова

Тема смены гражданства для Лейлы болезненная.

"Если бы Казахстан разрешил двойное гражданство, то, честно говоря, я бы не отказалась от гражданства Турции. Мне бы это облегчило жизнь в разы, так как я мать-одиночка, а женщины, воспитывающие ребенка без мужа, получают пособие и медуслуги от государства. С другой стороны, и от нашего гражданства я отказываться не хочу, потому что это моя Родина, там мои корни, мои родители. Поэтому у меня пока смешанные чувства", – делится Лейла.

О работе

Лейла работает в компании, которую открыла наша соотечественница. Компания занимается консалтингом, медтуризмом, продажей недвижимости, а также помогает с переездом, решает юридические вопросы. В основном организация консультирует и оказывает содействие людям из стран СНГ.

"Что касается налогов, то, соответственно, их платит мой руководитель. Также здесь обязательно выплачивается страховка. Так как это иностранная компания, то работодатель обязан трудоустроить одного иностранца и пять граждан Турции". Лейла Касимова

Досуг

С момента наступления тепла и до конца октября по выходным Лейла с сыном стараются выезжать за город, бывать на море, гулять в городских парках.

В холодное время года казахстанцы стремятся обойти все культурные арт-объекты, музеи, галереи и, конечно, ТРЦ – в Стамбуле развлекательные центры встречаются на каждом шагу.

"Мы с сыном у турок переняли одну добрую семейную традицию. Местные жители в один из выходных дней всей семьей завтракают вне дома. К примеру, где-нибудь в парке или за городом устраивают пикник или трапезничают в каком-нибудь уютном кафе. И когда у нас выпадает такая прекрасная возможность, мы с огромным удовольствием тоже так делаем", – поделилась жительница Стамбула.

Лейла отмечает, что в Турции хорошо развит общественный транспорт и можно без труда добраться с одного конца города в другой. Тут на выбор для удобства курсируют электрички, метро, есть метробус – это такой скоростной автобусный транспорт, он ездит по специальной выделенной полосе.

Школьное образование

Сын Лейлы перешел в четвертый класс, сейчас мальчик учится в частной школе с религиозным уклоном. Первые два года Алиаскар получал образование в государственной школе, учебники и само обучение в таких школах бесплатное, единственное - школьная форма приобретается родителями за свой счет. Кстати говоря, в государственных школах имеют право учиться бесплатно даже иностранцы.

"Мне нравится, что в частной школе, помимо основных предметов, есть программа, где детям прививают семейные ценности, они изучают три языка: турецкий, арабский и английский. На турецком сын говорит уже свободно, хотя, когда мы приехали сюда, он ни слова не знал. Дети, в принципе, легко адаптируются, поэтому я не переживала по этому поводу", – подмечает казахстанка.

Фото: из личного архива Лейлы Касимовой

Обучение в школе, где учится Алиаскар, стоит порядка 5 тыс. долларов в год, но Лейле как матери-одиночке сделали внушительную скидку и, как говорит женщина, теперь сумма посильная дня нее. Учебники, развозку и питание оплачивают отдельно. По словам нашей соотечественницы, школьная форма в Турции стоит намного дешевле, чем в Казахстане. Ребенка на весь учебный год можно одеть на сумму в пределах 20 тыс. тенге. Плюс в том, что и сама форма в Турции более свободна в выборе стиля, тут нет классического костюма, дети ходят в футболках и обычных брюках спортивного кроя.

Фото: из личного архива Лейлы Касимовой

О языке

В Турции для иностранцев существуют курсы изучения турецкого и арабского языков на бесплатной основе. После изучения языка можно получить какую-нибудь профессию, к примеру, повара или парикмахера. Кстати, если время позволяет, можно изучать любой другой язык, не обязательно турецкий, что само по себе довольно неплохо.

Медуслуги

Также Лейла рассказала, что такой услуги, как "вызов врача на дом", в Турции нет, так как в стране практикуют семейные доктора.

По ее словам, иностранцы, находящиеся в Турции, могут бесплатно вызвать скорую помощь. Но оплата за оказание медуслуг будет зависеть от вида клиники: частная или государственная.

Льготы и пособия

По информации нашей соотечественницы, раньше в Турции были льготы только для граждан Сирии, сейчас есть какие-то возможности для беженцев из Украины. Для других категорий иностранцев никаких льгот и пособий в Турции нет. Зарплаты в среднем тут варьируются приблизительно в пределах 15–20 тыс. лир (более 300 тыс. тенге).

Фото: из личного архива Лейлы Касимовой

Стоимость жилья

Как поясняет Лейла, ценник съемного жилья в Стамбуле высокий из-за туристического спроса. По мере приближения к Босфору (пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным) цена аренды растет. Как и везде, стоимость жилья зависит тут от ряда факторов, но, как считает казахстанка, цены в Алматы и в турецком городе примерно одинаковые.

"Турция неплохая страна для семейного размеренного проживания. Но за последние два года цены на все заметно выросли", – отмечает она.

Как говорит Лейла, Стамбул – это город контрастов, и каждый в нем найдет что-то свое. Свое место под солнцем, свое счастье, кто-то дом, а кто-то обретет себя в городе, где сбываются мечты.