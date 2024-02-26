Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Канаде и в Швеции

39-летняя уроженка Шымкента Нафиса Казакбаева - мама троих детей в разводе. Сейчас живет в Канаде, до переезда туда 10 лет прожила в Швеции. С какими трудностями приходится сталкиваться казахстанке, читайте в материале Zakon.kz.

Наша соотечественница – настоящий полиглот, потому что, помимо казахского и русского языков, знает еще пять: английский, шведский, турецкий, азербайджанский и узбекский. В ее планах выучить еще и арабский, поскольку женщина мечтает попасть в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж (паломничество в Мекку).

Нафиса Казакбаева переехала в Швецию в 2009 году и жила там до 2019 года. Потом она вернулась в Казахстан, чтобы уехать в Канаду по учебе, но в то время случилась пандемия коронавируса, которая нарушила все планы, и она осталась учиться в Казахстане онлайн в Канадской языковой академии ILAC, после окончания, которой она поступила в один из самых лучших колледжей в Канаде - Сentennial college.

Фото из личного архива героини

Так, по учебной визе, казахстанка уехала в Канаду в 2021 году. Получила образование в сфере китченен-менеджмента (кулинарный менеджмент), а также профессию шеф-повара. После окончания обучения Нафиса Казакбаева стала обладательницей официального разрешения на проживание и трудоустройство в Канаде. Женщина живет в городе Торонто. Теперь казахстанка работает проект-менеджером в одной из компаний и параллельно ведет компанию по услугам клининга (cleaning company).

Фото из личного архива героини

"Я являюсь гражданкой Казахстана и, конечно же, очень скучаю по родине. Мои родители, сестры и родные живут в Казахстане. Обычно на родине я бываю редко, в основном родители приезжают навестить меня сюда. Поездка в Казахстан и обратно в среднем обойдется от 1500 канадских долларов и выше, 1 американский доллар стоит 1,30 канадского доллара", – рассказывает женщина.

У Нафисы Казакбаевой трое детей: 19-летняя Севинч, 15-летний Амирхан и 9-летняя Элида. Так сложились обстоятельства, что дети нашей героини живут сейчас в Швеции в качестве беженцев со своим отцом. Бывший муж казахстанки забрал детей обманным путем и запрещает им общаться с матерью. Нафиса Казакбаева не видела детей с лета 2021 года. Женщина планирует прилететь в Казахстан для прояснения этой ситуации через суд.

Фото из личного архива героини

Дети нашей собеседницы в Швеции участвовали в программе, где пробовали свои силы в 58 разных видах спорта. По завершении мероприятия награды вручал принц Даниэль, герцог Вестергётландский – шведский физкультурный тренер, владелец спортзалов.

Фото из личного архива героини

О языке

В Канаде два официальных языка: английский и французский. Там принято знать хотя бы один из них. Как говорит наша героиня, бесплатных языковых курсов для иностранцев там нет.

Об адаптации

Сложностей с адаптацией в Канаде у нашей героини не возникло, но, как подчеркивает женщина, если сравнивать условия жизни в Швеции, то, на ее взгляд, льготы и условия для приезжих там намного лучше, чем в Канаде.

Фото из личного архива героини

Фото из личного архива героини

Отношение к приезжим и местные зарплаты

"Живя в Канаде, я не ощущаю себя эмигрантом, так как в основном все "канадцы" – это и есть эмигранты. По этой причине ты не чувствуешь себя приезжим. Для сравнения - совсем противоположная история в Швеции, я это прочувствовала на личном опыте. Там, даже если ты первоклассный специалист и проживаешь в стране длительное время, ты все равно для них будешь приезжий. Но в целом уровень жизни в Швеции лучше, чем в Канаде", – пояснила Нафиса Казакбаева.

Минимальная зарплата в Канаде в час составляет 16,75 канадского доллара. По ее словам, в основном люди, которые работают в сфере услуг, получают минимальную зарплату в час и по мере карьерного роста работника зарплата увеличивается. Но если у сотрудника есть опыт и подходящие навыки и работа в хорошей компании, то можно зарабатывать 30 долларов в час и больше.

Фото из личного архива героини

Об увлечениях и спорте

Наша героиня много чем увлекается, очень любит природу. Путешествия – это ее страсть.

"В Канаде очень красивая природа, много разных водопадов. Я, кстати, живу неподалеку от города Гамильтон, который является "столицей" водопадов и насчитывает более 100 водопадов. Я люблю посещать разные провинциальные парки, во многих уже побывала и хочу посетить все национальные парки Канады. Прошлым летом я даже побывала на берегу Атлантического океана неподалеку от места крушения знаменитого "Титаника". Я всегда мечтала увидеть кита, белугу, и мне повезло увидеть их на побережье Атлантической Канады", – поделилась впечатлениями Нафиса Казакбаева.

Еще казахстанка любит водные увлечения, она занимается плаванием и в летний сезон катается на Paddle Board и на байдарке, а зимой женщина предпочитает катание на коньках и лыжах. Еще в список ее спортивных увлечений входит верховая езда и стрельба из огнестрельного оружия. Пройдя обучение, наша героиня получит разрешение на ношение оружия. Как пояснила Нафиса, это занятие ей по нраву и для самообороны пригодится.

Фото из личного архива героини

Аренда жилья

Как говорит казахстанка, в целом жилье в Канаде - очень дорогое удовольствие. Аренда квартиры-студии здесь обходится ей в 1500 канадских долларов ежемесячно. В самом Торонто студию можно арендовать за 1800 канадских долларов, снять комнату можно от 700 канадских долларов и выше.

О медицине

Медицина в Канаде финансируется за счет госбюджета. Всем гражданам Канады и тем, у кого легальный статус, государство гарантирует бесплатное медицинское обслуживание. В целом это покрывает обычные медицинские нужды.

О минусах

В качестве минусов проживания в Канаде наша соотечественница отметила долгое ожидание интервью на получение визитерской (гостевой) визы в США. По ее словам, визу необходимо ждать два года из-за большого потока людей.

Фото из личного архива героини

О налогах

В Канаде сложная система сбора налогов. Тут все зависит от территории проживания. Все налоговые сборы осуществляются на федеральном и провинциальном уровнях. Основной налог, который взымается с частных лиц, это подоходный налог. Его сумма будет зависеть от уровня дохода и от географического расположения провинции, в которой проживает человек.

"Также тут существует достаточно высокий процент с продаж. К примеру, покупая что-либо в провинции Онтарио, вы платите 13%. Получается, вы платите подоходный налог, плюс оплачиваете процент с продаж и снова платите 13%, и так на каждый потраченный доллар вы три раза платите налог", – поделилась казахстанка.

Также Нафиса Казакбаева консультирует других казахстанцев, желающих пожить в Канаде и в Швеции, ведет советующие группы на страницах в Facebook. Эти сообщества она создала, чтобы помочь своим соотечественникам и объединять казахстанцев за рубежом.

По ее словам, когда она стала жить за рубежом, у нее не было возможности спросить или узнать что-либо у своих соотечественников, она делала много ошибок и поэтому хочет, чтобы другие люди не повторяли ее ошибок.