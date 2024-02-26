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Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Канаде и в Швеции

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция Фото из личного архива героини
39-летняя уроженка Шымкента Нафиса Казакбаева - мама троих детей в разводе. Сейчас живет в Канаде, до переезда туда 10 лет прожила в Швеции. С какими трудностями приходится сталкиваться казахстанке, читайте в материале Zakon.kz.

Наша соотечественница – настоящий полиглот, потому что, помимо казахского и русского языков, знает еще пять: английский, шведский, турецкий, азербайджанский и узбекский. В ее планах выучить еще и арабский, поскольку женщина мечтает попасть в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж (паломничество в Мекку).

Нафиса Казакбаева переехала в Швецию в 2009 году и жила там до 2019 года. Потом она вернулась в Казахстан, чтобы уехать в Канаду по учебе, но в то время случилась пандемия коронавируса, которая нарушила все планы, и она осталась учиться в Казахстане онлайн в Канадской языковой академии ILAC, после окончания, которой она поступила в один из самых лучших колледжей в Канаде - Сentennial college.

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

Так, по учебной визе, казахстанка уехала в Канаду в 2021 году. Получила образование в сфере китченен-менеджмента (кулинарный менеджмент), а также профессию шеф-повара. После окончания обучения Нафиса Казакбаева стала обладательницей официального разрешения на проживание и трудоустройство в Канаде. Женщина живет в городе Торонто. Теперь казахстанка работает проект-менеджером в одной из компаний и параллельно ведет компанию по услугам клининга (cleaning company).

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

"Я являюсь гражданкой Казахстана и, конечно же, очень скучаю по родине. Мои родители, сестры и родные живут в Казахстане. Обычно на родине я бываю редко, в основном родители приезжают навестить меня сюда. Поездка в Казахстан и обратно в среднем обойдется от 1500 канадских долларов и выше, 1 американский доллар стоит 1,30 канадского доллара", – рассказывает женщина.

У Нафисы Казакбаевой трое детей: 19-летняя Севинч, 15-летний Амирхан и 9-летняя Элида. Так сложились обстоятельства, что дети нашей героини живут сейчас в Швеции в качестве беженцев со своим отцом. Бывший муж казахстанки забрал детей обманным путем и запрещает им общаться с матерью. Нафиса Казакбаева не видела детей с лета 2021 года. Женщина планирует прилететь в Казахстан для прояснения этой ситуации через суд.

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

Дети нашей собеседницы в Швеции участвовали в программе, где пробовали свои силы в 58 разных видах спорта. По завершении мероприятия награды вручал принц Даниэль, герцог Вестергётландский – шведский физкультурный тренер, владелец спортзалов.

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

О языке

В Канаде два официальных языка: английский и французский. Там принято знать хотя бы один из них. Как говорит наша героиня, бесплатных языковых курсов для иностранцев там нет.

Об адаптации

Сложностей с адаптацией в Канаде у нашей героини не возникло, но, как подчеркивает женщина, если сравнивать условия жизни в Швеции, то, на ее взгляд, льготы и условия для приезжих там намного лучше, чем в Канаде.

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

Отношение к приезжим и местные зарплаты

"Живя в Канаде, я не ощущаю себя эмигрантом, так как в основном все "канадцы" – это и есть эмигранты. По этой причине ты не чувствуешь себя приезжим. Для сравнения - совсем противоположная история в Швеции, я это прочувствовала на личном опыте. Там, даже если ты первоклассный специалист и проживаешь в стране длительное время, ты все равно для них будешь приезжий. Но в целом уровень жизни в Швеции лучше, чем в Канаде", – пояснила Нафиса Казакбаева.

Минимальная зарплата в Канаде в час составляет 16,75 канадского доллара. По ее словам, в основном люди, которые работают в сфере услуг, получают минимальную зарплату в час и по мере карьерного роста работника зарплата увеличивается. Но если у сотрудника есть опыт и подходящие навыки и работа в хорошей компании, то можно зарабатывать 30 долларов в час и больше.

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

Об увлечениях и спорте

Наша героиня много чем увлекается, очень любит природу. Путешествия – это ее страсть.

"В Канаде очень красивая природа, много разных водопадов. Я, кстати, живу неподалеку от города Гамильтон, который является "столицей" водопадов и насчитывает более 100 водопадов. Я люблю посещать разные провинциальные парки, во многих уже побывала и хочу посетить все национальные парки Канады. Прошлым летом я даже побывала на берегу Атлантического океана неподалеку от места крушения знаменитого "Титаника". Я всегда мечтала увидеть кита, белугу, и мне повезло увидеть их на побережье Атлантической Канады", – поделилась впечатлениями Нафиса Казакбаева.

Еще казахстанка любит водные увлечения, она занимается плаванием и в летний сезон катается на Paddle Board и на байдарке, а зимой женщина предпочитает катание на коньках и лыжах. Еще в список ее спортивных увлечений входит верховая езда и стрельба из огнестрельного оружия. Пройдя обучение, наша героиня получит разрешение на ношение оружия. Как пояснила Нафиса, это занятие ей по нраву и для самообороны пригодится.

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

Аренда жилья

Как говорит казахстанка, в целом жилье в Канаде - очень дорогое удовольствие. Аренда квартиры-студии здесь обходится ей в 1500 канадских долларов ежемесячно. В самом Торонто студию можно арендовать за 1800 канадских долларов, снять комнату можно от 700 канадских долларов и выше.

О медицине

Медицина в Канаде финансируется за счет госбюджета. Всем гражданам Канады и тем, у кого легальный статус, государство гарантирует бесплатное медицинское обслуживание. В целом это покрывает обычные медицинские нужды.

О минусах

В качестве минусов проживания в Канаде наша соотечественница отметила долгое ожидание интервью на получение визитерской (гостевой) визы в США. По ее словам, визу необходимо ждать два года из-за большого потока людей.

Нафиса Казакбаева, наши за рубежом, Канада, Швеция

Фото из личного архива героини

О налогах

В Канаде сложная система сбора налогов. Тут все зависит от территории проживания. Все налоговые сборы осуществляются на федеральном и провинциальном уровнях. Основной налог, который взымается с частных лиц, это подоходный налог. Его сумма будет зависеть от уровня дохода и от географического расположения провинции, в которой проживает человек.

"Также тут существует достаточно высокий процент с продаж. К примеру, покупая что-либо в провинции Онтарио, вы платите 13%. Получается, вы платите подоходный налог, плюс оплачиваете процент с продаж и снова платите 13%, и так на каждый потраченный доллар вы три раза платите налог", – поделилась казахстанка.

Также Нафиса Казакбаева консультирует других казахстанцев, желающих пожить в Канаде и в Швеции, ведет советующие группы на страницах в Facebook. Эти сообщества она создала, чтобы помочь своим соотечественникам и объединять казахстанцев за рубежом.

По ее словам, когда она стала жить за рубежом, у нее не было возможности спросить или узнать что-либо у своих соотечественников, она делала много ошибок и поэтому хочет, чтобы другие люди не повторяли ее ошибок.

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