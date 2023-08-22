"Трест, который лопнул": в Атырау жильцы многоэтажек снова хотят из ОСИ и ПТ в КСК

Жильцы ряда многоэтажных домов города Атырау решили изменить форму управления коммунальным хозяйством. Среди них люди, живущие в пятиэтажке у драмтеатра.

Жильцы этого дома в прошлом году вышли из КСК и по настоянию одного из активистов дома организовали простое товарищество (ПТ). Взявшие на себя ношу управлять большим домом в рамках ПТ, они не смогли ее потянуть. Что им помешало, выясняла корреспондент Zakon.kz.



Еще в июне 2023 года отечественные законодатели сообщили, что остался месяц для того, чтобы всем жителям многоквартирных домов перейти в объединения собственников имущества (ОСИ) или в простые товарищества (ПТ) и что КСК должны прекратить свою работу. Однако коммунальная "революция" в стране продвигалась туго, и, видя не очень положительный результат перехода от КСК к ОСИ и ПТ, чиновники разрешили остаться всем формам самоорганизации жильцов многоквартирных домов. В настоящее время в Атырау 1 228 домов, которые обслуживают 39 ОСИ, 947 ПТ, 31 КСК, 30 ИП и 7 ТОО по обслуживанию многоэтажек. Но те, кто перешел в ОСИ и ПТ, пришли к выводу, что совершили опрометчивый шаг, и уже готовят документы для возврата в ведение КСК и других форм управления.

Желание самоликвидации

Среди таких "отказников" в нефтяной столице "лопнувшее" ПТ пятиэтажки в районе драматического театра. Дом относительно старый, сдан в эксплуатацию в конце 1999 года. В 2022 году, в момент организации простого товарищества, многие жители поначалу упирались. Они не хотели подписывать соответствующую доверенность даже при недовольстве работой своего КСК. Были и те, кто поддерживал КСК.

Председатель КСК, узнав настроение людей покинуть кооператив, недоумевал в общедомовом чате: в их квартирах тепло, в кранах холодная и горячая вода, свет, подъезды убирают, деревья летом поливают.

"Что еще надо?" – вопрошал он.

Но претензий к нему накопилось предостаточно – косметического ремонта давно не было, элементарные скамейки поставить у подъезда допроситься было невозможно, подвал в плачевном состоянии, проблемы с канализацией, надо менять задвижки на трубах.

Вот поэтому большая часть жителей была настроена уйти куда угодно, лишь бы не оставаться в КСК, председатель которого постоянно жаловался на маленький тариф. Не было прозрачности в деятельности кооператива, да и сам глава кооператива собственников квартир разговаривал с жильцами "через губу", что тоже стало фактором негативного настроя жильцов. И заверения активиста, входившего ранее в совет КСК, что при ПТ будет вестись хорошая работа, упали на благодатную почву.

Новые недоразумения

Большая часть жителей согласилась доверить управлением одному из жильцов дома. Люди поставили свои подписи под доверенностями. Председателя КСК из общедомового чата удалили. Не было времени, да и необходимости на выяснение отношений. Предстояло оформить все документы, подготовить дом к зиме, провести опрессовку, а в подвале – много работы по замене вентилей и кранов. Все деньги, которые станут поступать новому управляющему, должны тратиться только на свою многоэтажку, убеждал активист (имя и фамилию озвучить в СМИ отказался).

Но и при ПТ недоразумения продолжились. Жильцы, которые не подписали доверенность на управление домом, отказались платить эксплуатационные расходы при тарифе 45 тенге за кв. м. Хотя это минимальная сумма, утвержденная депутатами в ходе сессии. Убеждения и угрозы подать в суд таковыми и остались. Никто и не собирался заниматься судебными делами – хлопотно.

Денег нет и не будет

Тем не менее, 90 процентов жильцов аккуратно переводили оплату на банковский счет доверенного лица, а некоторые даже за несколько месяцев вперед. Активист объяснял, что следовало собрать на ремонтные работы в подвале. Однако все равно осилить солидный намеченный объем не получилось. Денег на все недостаточно, огорошил в общедомовом чате активист.

"Мы узнали, что в нашем ПТ нет возможности держать постоянного слесаря, электрика. При аварийной ситуации, когда надо было перекрыть стояк в подвале, я в отчаянии звонила активисту, у которого были ключи, но он не всегда находился дома". Жительница дома Сания Жанаева

По ее словам, в подвале поначалу что-то делали, меняли краны, но денег постоянно не хватало. Новое руководство не спешило с регулярными отчетами о доходах и расходах ПТ. Просьбы жильцов дать полный расклад игнорировались, неудобные сообщения из домового чата удалялись. Сам же новый управляющий (имя и фамилию назвать в СМИ отказался) постоянно ссылался на основную работу, из-за которой у него не хватает времени на дом и составление отчетов.

По словам активиста, он надеялся, что ПТ удастся все отремонтировать и накопить деньги на дальнейшее благоустройство многоэтажки. Но новое руководство "подкосила" финансовая инфантильность жителей.

"Даже за несколько месяцев сделано столько, что КСК не делал долгие годы, например, мы отремонтировали девять задвижек. Раньше даже не могли подвал на ключ закрыть, он представлял собой проходной двор, рыбаки там червей разводили. Жаль, что доверенное лицо отказалось вести дела, и никто из жителей не хочет им стать. Мы бы копили деньги и сделали из подвала конфетку, в котором ничего не течет и краны держат давление. Говорите, мне самому стать ответственным лицом за финансовую сторону? Ой, нет, я не могу взять на себя такую ношу ", – доказывает активист.

Лето практически на исходе, и за эти месяцы можно было бы провести опрессовку системы отопления пятиэтажки, проверить прохудившиеся батареи. Но не тут-то было. Оказалось, сантехники ПТ ушли калымить на другой объект. О том, чтобы нанять других сантехников, в ПТ даже не думали. Тем временем, на счету дома осталось немногим более 700 тыс. тенге.

Время покажет?

"Прошел год, как мы подписали доверенности на управление нашим домом. Активисты ношу не потянули, большой дом, дело серьезное. Как и в бывшем КСК, при ПТ тоже говорили о недостаточности средств. В тариф заложен косметический ремонт подъездов, но ничего не делали. Мы в своем подъезде скинулись, собрали нужную сумму. Наняли маляра, побелили, покрасили, на входе в подъезд лестницу привели в порядок. Я сразу подписался за выход из ПТ, обеими руками за новое КСК со штатом работников. Нам тогда можно спать спокойно, в любой момент можно будет позвонить туда, и сразу придут, все сделают. На носу же самый сложный отопительный период - вдруг прорвут трубы, кто поможет?". Житель дома Темирлан

Расстроенные жители потребовали вернуть их на обслуживание в КСК. Состоялось собрание о ликвидации ПТ. Одно из коммунальных ИП, офис которого находится в другой части города, согласилось взять этот дом на свой баланс. Будет ли толк – покажет время.

В Атырау не единичны случаи, когда жители города, создавшие ПТ либо ОСИ, разочаровавшись, вернулись в КСК. Все сводилось к сбору денег, а реальной работы люди не видели.

"Трудно вести работу коммунальным формам управления при рекомендованном минимальном тарифе 45 тенге за квадратный метр. Это в КСК, которые обслуживают много домов, могут перенаправить средства для ремонтных работ сначала на один дом, потом на другой. А у ПТ такой возможности нет. Неправильно то, что через суд не взыскивают средства с должников. Многие добиваются повышения тарифа - в Атырау есть крепкие ИП и ТОО, которые его подняли выше 100 тенге за квадратный метр, у них там новые дома, охрана на въезде во дворы, и люди не отказываются от оплаты. Правильно в стране сделали, что оставили КСК, если все их закрыть, бардак начнется ", – считает исполняющий обязанности заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Атырау Кайрат Хабиев.

Между тем, в Атырау до сих пор остаются старые дома, в которых действует тариф и 35 тенге за квадратный метр эксплуатационных расходов. Люди не хотят понять, что с таким тарифом многое не сделать, все дорожает, но продолжают стоять на своем, отказываясь его повышать хотя бы до 45 тенге.