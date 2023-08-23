Цветущие яблони и скейт-площадки: Алматы делают комфортным для пеших прогулок

Алматы снова станет городом садом. По крайней мере, об этом мечтают чиновники. Они пытаются создать для алматинцев новые парковые зоны. Чтобы жители могли наслаждаться цветением яблонь. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как улучшают городскую инфраструктуру для отдыха.

Алматинцы должны прогуливаться не только в центре, но и на окраинах, считает заместитель акима города Алишер Абдыкадыров. Чиновник вместе с журналистами сегодня прокатился сразу по нескольким районам, чтобы показать, как создаются новые парки и скверы, а где уже реконструируются проблемные участки.

Фото: Zakon.kz

Пешеходная зона по улице Байсеитовой от Сатпаева до Жамбыла

Пресс-тур начался с нового сквера по улице Байсеитовой. Раньше здесь была заброшенная площадка, она использовалась как стоянка и место считалось небезопасным. Но теперь здесь все приведено порядок: высажены 14 тысяч разных кустарников и более 200 деревьев.

Фото: Zakon.kz

Парк разделен на тихую и активную зоны. Так на активной стороне имеются спортивные и детские площадки. Уникальность объекта в самой большой по городу скейт-площадке - больше 1200 квадратных метров.

"Работы здесь завершились в августе. Основные работы были проведены по созданию дорожек, проложены отдельные дорожки для велосипедов, заменены скамейки. Имеется бесплатный уличный туалет, он работает. Здесь есть настольный теннис, футбольные и баскетбольные, детская площадки, вот дети на каникулах специально приезжают, чтобы покататься на скейтах". Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Журналисты в ходе объезда поинтересовались деталями новой парковой зоны, а также отметили, что место у алматинцев считается мемориальным. Ведь у входа установлен памятник казахстанскому фигуристу Денису Тену, а значит площадку можно назвать его именем.

"Место пока названия не имеет. Предложения, чтобы дать ему официальное название могут быть рассмотрены, но пока таких обращений не поступало". Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Парк "Желтоксан"

Парк "Желтоксан" - 31 гектар - относится к проблемному и в настоящее время находится не в лучшем состоянии. Проект создан в 2020 году, а в 2021 начались строительные работы. Однако спустя год договор с компанией был приостановлен из-за ненадлежащего и некачественного исполнения оговоренных работ.

Фото: Zakon.kz

"Договор расторгли. Мы подали в суд и выиграли процесс в июне. Переобъявили конкурс. Работы выполнены на 80%. Новый подрядчик только приступил, он будет завершать проект. По плану в ноябре все будет готово. Здесь Аэропортовское озеро, по нему проводится механическая очистка. Мы тянем арычную сеть и даем растениям подпитку. Засохшие деревья нужно срочно спасать, сейчас ими занимаемся, поливаем. Будем восстанавливать всю поливочную систему, подключать освещение. Осенью будем досаживать зеленые насаждения". Руководитель Управления экологии и окружающей среды Серик Адилбаев

Фото: Zakon.kz

Уникальность парка в том, что здесь под открытым небом музей приуроченный декабрьским событиям 1986 года в Алматы.

"Это один из самых крупных парков. Он соединяется с парком Желтоксан-1, который был построен в 2021 году. В вечернее время человек 500 здесь спокойно может прогуливаться". Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Набережная вдоль русла реки Есентай, микрорайон Кокмайса

На этом участке раньше ничего не было. Два года назад стартовал проект по благоустройству территории. Однако тот же подрядчик не сумел уложиться в поставленные сроки, за что акимат снова подал на него в суд.

"Много чего не доделали. На оставшуюся сумму объявили новый конкурс. 29 августа должны выйти итоги. На следующей неделе мы ожидаем, что уже появится компания, которая все это завершит". Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров

Фото: Zakon.kz

Власти отмечают, что работы здесь завершены на 80%. Большую часть все же удалось сделать. До конца ноября должны достроить детскую площадку и установить освещение.

Парковая зона вдоль реки Боралдай

До начала строительных работ с территории вывезли 100 грузовиков с мусором. И только после принялись готовить площадку под парк. Здесь планируют построить футбольное поле, детские и спортивные площадки, а также сделать пешеходную зону. А главное укрепить берег реки и вырастить сад.

Фото: Zakon.kz

"1500 деревьев посадят в сентябре. Источник полива река и скважины пробурлят. Посадка тополей будет. Вообще на этом месте сделаем казахский сад, вырастим плодовые яблони, потом можно будет проводить народные празднования, как Наурыз и цветение яблонь, потому что наши яблони цветут и не уступают даже японским сакурам. Вокруг водоема уже сейчас напрашивается задумка сделать необычный сад, а в будущем вырастим тут лотосы и кувшинки". Руководитель ТОО "Грин ланд" Гульзада Калдыбаева

Фото: Zakon.kz

Сквер в микрорайоне Аксай-2 от улицы Маргулана до улицы Толе би

В этом парке уже созданы специальные спортивные зоны для детей и пожилых. А еще установлены специальные скамейки, на которых можно не только сидеть, но и лежать. Есть здесь и семейные качели и завершает весь ансамбль интересные арт-объекты и альпийские горки.

Фото: Zakon.kz

"Аксай-4 станет продолжением от улицы Маргулана до улицы Улугбека. Общая протяженность составляет 950 метров. Было много жалоб от жителей, по их инициативе эти работы проводятся. Мы охватим отдыхом все возраста. Здесь также есть зона для выгула домашних животных". Заместитель акима Ауэзовского района по благоустройству Шархан Турсынбаев

Фото: Zakon.kz

Всего в Алматы насчитываются 542 парковые зоны общей площадью 977 гектаров, где сейчас произрастает около четырех миллионов зеленых насаждений. Уже через два года к 2025 году площадь таких зон отдыха планируют увеличить до 1 157 га, а к 2030 и вовсе до 1 457 га.