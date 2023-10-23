Новые места для прогулок появились в Алматы

В Алматы для жителей и гостей южной столицы открыли новые места для прогулок – пешеходно-прогулочная зона по ул. Молдагалиева и ул. Чехова, а также сквер у Дома школьников №6, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 октября 2023 года рассказали в Telegram-канале акимата мегаполиса:

"В рамках благоустройства Турксибского района в этом году была завершена пешеходно-прогулочная зона по ул. Молдагалиева и ул. Чехова, а также реконструирован сквер у Дома школьников №6. Эти проекты являются продолжением ранее обустроенной прогулочной зоны по ул. Сауранбаева".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам алматинки Нурсулу Оразбековой, на новой пешеходно-прогулочной зоне по ул. Молдагалиева, где она часто гуляет с внуками после школы, стало комфортно, а хорошее освещение дает возможность гулять здесь и вечерами.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

пешеходно-прогулочная зона

Акиматом продолжается работа по реализации программы "Бюджет народного участия".

"В этом году для Турксибского района было выделено 1,5 млрд тенге на реализацию 82 проекта. На сегодня уже завершено 58 объектов, включая освещение дворов, строительство детских площадок, установку углубленных мусорных контейнеров и ремонт пешеходных мостов. До конца ноября планируется завершить еще 24 проекта, включая строительство детских площадок, ремонт пешеходных мостов и обустройство пешеходно-прогулочных зон", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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