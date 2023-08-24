Атомное сердце: почему жители Улкена поддерживают строительство АЭС

Ранее в поселке Улкен Алматинской области прошло публичное обсуждение возможного строительства АЭС. Мнения разделились, но "против" высказались преимущественно общественники. Журналист Zakon.kz выслушал доводы местных и прогулялся по здешним улочкам в попытках найти объяснение их позиции.

Улкен, вопреки своему гордому имени, маленький, тихий, и неприметный, притаился в Алматинской области в более 300 км от южной столицы. Путь неблизкий, дорога сложная. На въезде уставших от "американских горок" гостей, помимо указателя, встречает покосившаяся деревянная "избушка". Некогда кафе "Чайка", по словам местных. Удастся ли птичке расправить крылья – вопрос спорный: у здания есть хозяин, но, видимо, нет интереса приводить его в надлежащий вид.

Фото: Zakon.kz

"Вы зачем эту разруху снимаете?! Снимите хоть раз что-нибудь красивое! Опять гадости про наш Улкен напишете", - негодует дворник, по всей видимости, распознавшая в подозрительных чужаках с камерами журналистов.

Продолжая грудью защищать честь малой родины, она добавляет:

"Нормально мы тут живем! Есть рыба, есть работа, люди хорошие, тихо".

Как и советовали, отправляемся на поиски красоты. И она здесь действительно обнаруживается: Балхаш "под боком", голубое небо, непуганые чайки снуют туда-сюда. Даже часть зданий кажутся относительно новенькими.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Правда, в большинстве своем смотрят на любопытных пустыми провалами окон да щерятся разбитым стеклом.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Проследив направление наших взглядов, прохожий объясняет:

"Конечно. Люди ведь уехали, побросали все. Здесь же ГРЭС должны были строить, дома поставили, чтобы люди жили и работали. А потом – ничего. Стали уезжать. Инициатива по строительству АЭС дает нам надежду на то, что люди вернутся, поселок заживет. Конечно, мы только за! И нечего придумывать страх божий".

На данный момент, по его словам, улкенцы трудятся на рыбзаводах – таких здесь три - да ездят по вахтам. О качестве дороги, по которой им приходится колесить в поисках заработка, мы уже сказали выше.

Материал по теме АЭС в Казахстане: без вреда окружающей среде и здоровью населения

Школа, магазины, столовая. Больница, отчего-то приютившаяся в нутре многоквартирного дома. Пустые детские площадки, где не видно играющей ребятни. Обстановка навевает ощущение, будто ты попал в постапокалиптический мир, где жители однономоментно исчезли, оставив после себя лишь воспоминания о надеждах на комфортную жизнь.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Оттого и не удивились заезжие журналисты, когда вступительное слово акима Жамбылского района Нурлана Ертаса пришедшие на обсуждение сельчане встретили даже не одобрительными кивками – аплодисментами.

"Я живу здесь уже 40 лет. Жду атомную станцию, она нам нужна. Она нужна для будущего нашего Казахстана! Эксперты решают, атомщики решают, я верю нашему Правительству! Я приветствую это решение и хочу, чтоб наш Казахстан процветал! Я хочу, чтоб наш Улкен наконец-то начал жить полноценной жизнью! Мы не можем больше жить без электроэнергии, тем более ходя по урану. Мы тоже хотим жить цивилизованно", - восклицают с трибуны аксакалы.

Материал по теме Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры

И слушая их, хочется верить, что, как и надеются люди, однажды населенный пункт действительно получит второе дыхание. "Глаза" домов вновь станут ясными, и Улкен "заговорит" тысячами голосов. Пусть даже для его "выздоровления" придется прибегнуть к имплантации "атомного сердца".