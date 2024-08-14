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Жители села Улкен Алматинской области поддержали идею строительства АЭС

Высказались о строительстве АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:47 Фото: акимат Алматинской области
В городе Конаеве прошли публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

На встрече, организованной Гражданским Альянсом Казахстана 14 августа, присутствовали эксперты, представители общественных организаций и жители Алматинской области.

Главным аргументом в пользу строительства АЭС стала острая необходимость решения проблемы дефицита электроэнергии в стране. Эксперты детально рассказали о планах развития атомной энергетики в стране, акцентируя внимание на безопасности, экологичности и экономической эффективности данного проекта.

Высказались о строительстве АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:47

Фото: акимат Алматинской области

Жители региона активно включились в дискуссию, поднимая наиболее волнующие их вопросы, такие как безопасность, экология и экономическая составляющая.

"Только то государство, которое эффективно использует достижения цивилизации, будет развиваться и двигаться вперед. Страна не может процветать, если она не обеспечена мощным источником электроэнергии. Для развития экономики, запуска производств и новых предприятий нам необходимо строительство АЭС. И только при правильном использовании современных технологий, уделяя особое внимание вопросам безопасности, у нас все получится".Председатель Общественного объединения инвалидов и ветеранов Семипалатинского полигона Алматинской области Нурлыбай Мусапиров

Эксперты отметили, что на АЭС в Казахстане будут использоваться реакторы III и III+ поколения, соответствующие строжайшим стандартам МАГАТЭ. Также стоит отметить экологичность АЭС и, что самое важное и главное, отсутствие выбросов СО2 в атмосферу. Специалисты рассказали о передовых технологиях переработки отходов, которые сейчас используются по всему миру.

Высказались о строительстве АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:47

Фото: акимат Алматинской области

Все эти меры принимаются для того, чтобы сделать атомную энергетику максимально безопасной и экологичной, отметил житель поселка Улкен Сергей Третьяков.

"Наш мир меняется, растет потребление электроэнергии, а наши электростанции, построенные в 70-х годах, устарели. Нам нужно стабильное энергоснабжение, и атомная энергетика – это решение. Да, есть опасения, но современные реакторы безопасны, а в Казахстане есть 57-летний опыт работы с атомными технологиями без серьезных аварий. АЭС – это чистая энергия, независимость от внешних поставок и рабочие места. Строительство АЭС в Улькене – это шанс для всей страны использовать свой научный потенциал и создать полноценную атомную отрасль. Я с 1985 года жду эту стройку. По-человечески, я считаю, что атомная станция нужна для наших детей и будущего. Если, не дай бог, соседи откажут нам в электроэнергии, мы останемся вообще без света. Это же перспектива и необъятные возможности, которые повысят престиж нашей страны. В Китае есть АЭС, Узбекистан уже строит. Я за здравый смысл, может, хватит нам бояться? Давайте для своего потомства оставим хороший источник электроэнергии. Я за АЭС", – сказал Третьяков.

В ходе обсуждения было отмечено, что строительство АЭС в Казахстане обеспечит энергетическую независимость страны, а также создаст новые рабочие места и даст большой импульс развитию смежных отраслей.

Высказались о строительстве АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:47

Фото: акимат Алматинской области

Сейчас особое внимание уделяется еще и подготовке высококвалифицированных специалистов для обслуживания АЭС.

Жители Алматинской области на общественных слушаниях в Конаеве продемонстрировали поддержку идеи развития мирной атомной энергетики. Идею строительства АЭС поддерживают и ветераны энергетической отрасли, которые уверены, что АЭС – единственное решение надвигающегося энергетического кризиса. Общественные деятели отметили, что АЭС повысит качество жизни казахстанцев, а молодежь связывает с атомной энергетикой развитие новых технологий.

Высказались о строительстве АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:47

Фото: акимат Алматинской области

Собравшиеся поддержали проект и отметили, что он вселяет уверенность в то, что сейчас страна на пороге новой эры – эры атомной энергетики, которую нужно внедрять и развивать для будущих поколений.

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