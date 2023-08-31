Узник "Черного беркута": история пожизненно заключенного
С 1 января 2004 года по 24 сентября 2020 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. В настоящее время смертная казнь и вовсе отменена, эту меру наказания заменили на пожизненное лишение свободы. Приговоренные к такому сроку отбывают свое наказание в специальном РГУ "Учреждение № 39" ДУИС по Костанайской области КУИС МВД РК. Эту колонию в народе еще называют "Черным беркутом". Это единственная колония в стране, где сидят приговоренные к пожизненному сроку. Таких в республике 176 человек.
Согласно действующему в стране законодательству, приговоренные к пожизненному лишению свободы имеют возможность выйти по УДО через 25 лет после начала отбытия наказания. Эта норма распространяется далеко не на всех "пожизненников". К примеру, такой возможностью не могут воспользоваться осужденные за педофилию и терроризм. Но большая часть заключенных "Черного беркута" такой возможностью теоретически могут воспользоваться.
Первый из таких осужденных может выйти на свободу уже 3 января 2025 года.
Первый и последний срок
Владимиру Сорокину (имя и фамилия изменены) сейчас 43 года. 23 года своей жизни мужчина провел в колонии особого режима. На пожизненный срок он был приговорен за серию разбойных нападений и многочисленные убийства. Однако Владимир не всегда был преступником. По его словам, он мечтал о большом будущем.
"Когда-то вставали рано утром с ребятами на пробежку, своими силами организовывали места для занятий спортом. Мечтали, что поступим в Суворовское училище. Когда смотрели новости о каких- либо преступлениях, осуждали это. Говорили, что это подло и мерзко, чем украсть, лучше умереть с голоду. И это не выдумки, мы действительно так думали в детстве", – вспоминает Владимир.
Фото: Zakon.kz
Во всем виновата судьба-злодейка – убийцы часто так себя оправдывают. Мол, не от хорошей жизни пошли на преступление. Владимир не является исключением.
"Произошел определенный переломный момент в жизни. От пьяного человека я узнал то, что должен был узнать от своих родителей. Речь идет о том, что мой отец не является мне родным. Вместе с этим моментом в моем кругу общения появились криминальные личности, которые как-то романтизировали криминальную жизнь. Я постепенно втянулся в это болото. Получалось, что я делал шаг, и вроде бы нужно остановиться, но вроде бы ничего и не произошло. И я делал еще один шаг, затем еще и еще, погружаясь в эту среду все глубже и глубже", – рассказал заключенный.
Фото: Zakon.kz
Свою криминальную "карьеру" Владимир начал в 16 лет. С друзьями в состоянии алкогольного опьянения он совершил грабеж продуктового магазина. Добычей стала небольшая сумма и несколько бутылок спиртного. Через несколько дней его задержали и поместили в следственный изолятор для несовершеннолетних. В 90-е годы подобные учреждения отличались особыми порядками.
"Тяжело, конечно, было. Там царили свои законы и порядки, которые не подчинялись правилам администрации. Можно привести такой пример. Представьте небольшую камеру, которая буквально забита молодыми парнями. Лето, жара и невыносимая духота. Дышать в камере практически нечем. Старшие, так сказать, смотрящие камеры, заставляют всех сидельцев пройти в туалет, крохотное помещение за ширмой. Там, как селедка в банке, стоят все парни, для того, чтобы старшие могли некоторое время подышать свободно", – вспоминает Владимир.
Уроки "малолетки" Владимир не усвоил. Хотя, возможно, и пытался. Несмотря на юный возраст, он завел семью и ребенка. Но старые знакомства снова способствовали тому, чтобы он вернулся в преступный мир. Друзья предложили Владимиру ограбить родителей знакомой девушки. Якобы те часто ездили за границу и у них водились крупные суммы денег. Владимир согласился. К сожалению, разбой не обошелся без крови. Владимир бежал от правосудия в Россию. Там он познакомился с местными представителями криминалитета и сколотил свою ОПГ. Промышляли так же – разбоем и грабежами. Причем каждый выход всегда оставлял четкий кровавый след. Владимир держал в своей группировке жесткую дисциплину. Его авторитет был непреклонен. Однажды, почувствовав в одном из своих подельников угрозу, он без тени сомнения решил от него избавиться.
Стоит отметить, что тогда Владимиру было всего 20 лет. На момент, когда его задержали и приговорили к пожизненному сроку, ему был 21 год.
23 года рядом
С каждым заключенным проводится воспитательная и социально-психологическая работа, направленная на формирование мотивации к исправлению и успешную интеграцию в общество после освобождения. К заключенным на пожизненный срок особый подход и свой метод работы. Особенности работы психолога с приговоренными – это прежде всего умение слушать. Психологи отмечают, что основное отличие осужденных "без срока" заключается в том, что их тяжело мотивировать. Но есть и положительные примеры. Владимира можно включить в этот список.
"Владимир имеет ярко выраженный "синдром отличника". Он участвует во всех мероприятиях и конкурсах, которые проводятся в колонии. Причем он всегда старается быть везде первым. Для него важно побеждать в спортивных соревнованиях и в конкурсах рисунков на любую тематику. Он старается быть полезным. К примеру, когда на территории колонии начал работать швейный цех, он один из первых изъявил желание там трудоустроиться", – рассказала психолог исправительного учреждения Светлана Щербакова.
Фото: Zakon.kz
Психолог Светлана Щербакова знакома с Владимиром давно. В 2004 году сразу после окончания университета она приехала в Житикару. Знакомые сказали ей, что в колонию требуется психолог, и она решила попробовать свои силы. Попробовала и осталась работать. Именно в тот год в колонию привезли первых осужденных к пожизненному лишению свободы, среди которых был и Владимир. Светлана не скрывает, что уже давно могла бы выйти на заслуженную пенсию. Но ей необходимо довести это дело до конца.
"Владимира этапировали в "Черный беркут", как только я стала работать в колонии. Именно он – первый осужденный на пожизненный срок в Казахстане. Я рядом с ним уже 23 года. Все это время я изучаю его личность, разговариваю с ним, стараюсь понять, что творится в его мыслях и душе. Для меня важно знать, какой вердикт суда будет по его делу через два года. Получит ли он свободу или останется доживать свой век за решеткой".
Сам Владимир мечтает о свободе. У него уже даже есть планы, чем он займется, выйдя из тюрьмы. По его словам, первое, что он сделает, это посетит могилы своих близких, которые ушли из жизни, пока он находился в заключении. А позже мужчина хочет увидеть своих двух детей.
Стоит отметить, что дальнейшую судьбу Владимира уже определит суд. Решение будет исходить из его анкетных данных, характеристики и заключения сотрудников колонии, а также психолога.