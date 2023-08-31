Узник "Черного беркута": история пожизненно заключенного

Согласно законодательству РК, заключенные на пожизненный срок могут выйти по УДО через 25 лет после начала отбытия наказания. Первый такой осужденный может оказаться на свободе через два года. Как он оказался в колонии и какие у него шансы увидеть небо без решеток, в материале Zakon.kz.

С 1 января 2004 года по 24 сентября 2020 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. В настоящее время смертная казнь и вовсе отменена, эту меру наказания заменили на пожизненное лишение свободы. Приговоренные к такому сроку отбывают свое наказание в специальном РГУ "Учреждение № 39" ДУИС по Костанайской области КУИС МВД РК. Эту колонию в народе еще называют "Черным беркутом". Это единственная колония в стране, где сидят приговоренные к пожизненному сроку. Таких в республике 176 человек.

Согласно действующему в стране законодательству, приговоренные к пожизненному лишению свободы имеют возможность выйти по УДО через 25 лет после начала отбытия наказания. Эта норма распространяется далеко не на всех "пожизненников". К примеру, такой возможностью не могут воспользоваться осужденные за педофилию и терроризм. Но большая часть заключенных "Черного беркута" такой возможностью теоретически могут воспользоваться.

Первый из таких осужденных может выйти на свободу уже 3 января 2025 года.

Первый и последний срок

Владимиру Сорокину (имя и фамилия изменены) сейчас 43 года. 23 года своей жизни мужчина провел в колонии особого режима. На пожизненный срок он был приговорен за серию разбойных нападений и многочисленные убийства. Однако Владимир не всегда был преступником. По его словам, он мечтал о большом будущем.

"Когда-то вставали рано утром с ребятами на пробежку, своими силами организовывали места для занятий спортом. Мечтали, что поступим в Суворовское училище. Когда смотрели новости о каких- либо преступлениях, осуждали это. Говорили, что это подло и мерзко, чем украсть, лучше умереть с голоду. И это не выдумки, мы действительно так думали в детстве", – вспоминает Владимир.

Фото: Zakon.kz

Во всем виновата судьба-злодейка – убийцы часто так себя оправдывают. Мол, не от хорошей жизни пошли на преступление. Владимир не является исключением.

"Произошел определенный переломный момент в жизни. От пьяного человека я узнал то, что должен был узнать от своих родителей. Речь идет о том, что мой отец не является мне родным. Вместе с этим моментом в моем кругу общения появились криминальные личности, которые как-то романтизировали криминальную жизнь. Я постепенно втянулся в это болото. Получалось, что я делал шаг, и вроде бы нужно остановиться, но вроде бы ничего и не произошло. И я делал еще один шаг, затем еще и еще, погружаясь в эту среду все глубже и глубже", – рассказал заключенный.

Фото: Zakon.kz

Свою криминальную "карьеру" Владимир начал в 16 лет. С друзьями в состоянии алкогольного опьянения он совершил грабеж продуктового магазина. Добычей стала небольшая сумма и несколько бутылок спиртного. Через несколько дней его задержали и поместили в следственный изолятор для несовершеннолетних. В 90-е годы подобные учреждения отличались особыми порядками.

"Тяжело, конечно, было. Там царили свои законы и порядки, которые не подчинялись правилам администрации. Можно привести такой пример. Представьте небольшую камеру, которая буквально забита молодыми парнями. Лето, жара и невыносимая духота. Дышать в камере практически нечем. Старшие, так сказать, смотрящие камеры, заставляют всех сидельцев пройти в туалет, крохотное помещение за ширмой. Там, как селедка в банке, стоят все парни, для того, чтобы старшие могли некоторое время подышать свободно", – вспоминает Владимир.

Уроки "малолетки" Владимир не усвоил. Хотя, возможно, и пытался. Несмотря на юный возраст, он завел семью и ребенка. Но старые знакомства снова способствовали тому, чтобы он вернулся в преступный мир. Друзья предложили Владимиру ограбить родителей знакомой девушки. Якобы те часто ездили за границу и у них водились крупные суммы денег. Владимир согласился. К сожалению, разбой не обошелся без крови. Владимир бежал от правосудия в Россию. Там он познакомился с местными представителями криминалитета и сколотил свою ОПГ. Промышляли так же – разбоем и грабежами. Причем каждый выход всегда оставлял четкий кровавый след. Владимир держал в своей группировке жесткую дисциплину. Его авторитет был непреклонен. Однажды, почувствовав в одном из своих подельников угрозу, он без тени сомнения решил от него избавиться.

Стоит отметить, что тогда Владимиру было всего 20 лет. На момент, когда его задержали и приговорили к пожизненному сроку, ему был 21 год.

23 года рядом

С каждым заключенным проводится воспитательная и социально-психологическая работа, направленная на формирование мотивации к исправлению и успешную интеграцию в общество после освобождения. К заключенным на пожизненный срок особый подход и свой метод работы. Особенности работы психолога с приговоренными – это прежде всего умение слушать. Психологи отмечают, что основное отличие осужденных "без срока" заключается в том, что их тяжело мотивировать. Но есть и положительные примеры. Владимира можно включить в этот список.

"Владимир имеет ярко выраженный "синдром отличника". Он участвует во всех мероприятиях и конкурсах, которые проводятся в колонии. Причем он всегда старается быть везде первым. Для него важно побеждать в спортивных соревнованиях и в конкурсах рисунков на любую тематику. Он старается быть полезным. К примеру, когда на территории колонии начал работать швейный цех, он один из первых изъявил желание там трудоустроиться", – рассказала психолог исправительного учреждения Светлана Щербакова.

Фото: Zakon.kz

Психолог Светлана Щербакова знакома с Владимиром давно. В 2004 году сразу после окончания университета она приехала в Житикару. Знакомые сказали ей, что в колонию требуется психолог, и она решила попробовать свои силы. Попробовала и осталась работать. Именно в тот год в колонию привезли первых осужденных к пожизненному лишению свободы, среди которых был и Владимир. Светлана не скрывает, что уже давно могла бы выйти на заслуженную пенсию. Но ей необходимо довести это дело до конца.

"Владимира этапировали в "Черный беркут", как только я стала работать в колонии. Именно он – первый осужденный на пожизненный срок в Казахстане. Я рядом с ним уже 23 года. Все это время я изучаю его личность, разговариваю с ним, стараюсь понять, что творится в его мыслях и душе. Для меня важно знать, какой вердикт суда будет по его делу через два года. Получит ли он свободу или останется доживать свой век за решеткой".

Сам Владимир мечтает о свободе. У него уже даже есть планы, чем он займется, выйдя из тюрьмы. По его словам, первое, что он сделает, это посетит могилы своих близких, которые ушли из жизни, пока он находился в заключении. А позже мужчина хочет увидеть своих двух детей.

Стоит отметить, что дальнейшую судьбу Владимира уже определит суд. Решение будет исходить из его анкетных данных, характеристики и заключения сотрудников колонии, а также психолога.