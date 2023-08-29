Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

От Айданы до Медины: как менялась мода на имена в Казахстане

От Айданы до Медины: как менялась мода на имена в Казахстане Фото: pixabay
Имена влияют на жизни людей и рассказывают истории целых стран и наций, сообщает Zakon.kz.

Если посмотреть, как менялась мода на имена в Казахстане с течением времени, можно проследить множество тенденций: от политических и социальных изменений — до знаковых явлений поп-культуры и отголосков древних традиций.

31 год — средний возраст материнства в стране; 32 года назад Казахстан обрел независимость. Предлагаем на примере модных имен проследить, как люди, рожденные на рубеже эпох, называют своих детей сегодня, и как за годы суверенитета трансформировалось самосознание казахстанской нации.

1990-е: Нурсултан, Айдана, Таншолпан

В девяностые менее 20% самых популярных имен в Казахстане были исконно казахскими. С обретением независимости расстановка постепенно меняется. И уже через 10 лет в рейтинге 63% мужских и женских имен имеют тюркские или арабские корни.

В январе 1990-го года в список самых популярных попадает имя Нурсултан, мода на него достигает своего пика в ноябре-декабре 1991-го. За два месяца в стране появилось 907 маленьких тезок первого президента. Однако в 95-м Нурсултан резко выбывает из топ-20 мужских имен. Также с обретением независимости снискало любовь казахстанцев имя Азамат: в переводе с казахского — "гражданин".

Нурсултан Назарбаев

Фото: архив первого президента Казахстана

С 1992-го по 1998 годы родители не устают называть своих новорожденных дочек Айданами. В переводе с казахского это "лунная мудрость"; с арабского Danah переводится как "жемчужина идеальных размеров". Никакой связи имени с политической, социальной и культурной жизнью обнаружить не удалось. Но вот что о многолетней популярности Айдан говорит казахстанская журналистка и пиар-менеджер Айдана Карибжанова:

"Возможно, это связано с тем, что после обретения независимости казахстанцы больше стали называть детей исконно казахскими именами — то есть такими, в которых корень или составные части представлены самыми обычными казахскими словами: "луна", "мудрость", "душа"".

Мысль о том, что возрождение национальной идентичности начинает отражаться в именах, подтверждает еще одно событие: в феврале 1993-го в список модных женских имен врывается необычное имя Таншолпан ("утренняя звезда"). Занятно, что тремя месяцами ранее в эфир выходит одноименная передача, завоевавшая сердца многих зрителей. Совпадение?

Дильназ Ахмадиева

Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva

2000-е: Александр, Дильназ, Аружан

В 2000-м году, будто бы по щелчку тумблера, после многолетнего главенствования Айдан список самых модных имен возглавило имя Аружан и целых 10 лет не покидало первую строчку. Еще одно женское имя, долго мелькавшее в топе — Дильназ.

Другой интересный факт: в 2000 году боксер Бекзат Саттарханов становится олимпийским чемпионом, а потом на самом пике карьеры погибает в автокатастрофе. А в 2001 году 1807 младенцев по всему Казахстану назвали Бекзатами.

Вплоть до октября 1991-го более 10 лет первую строчку самых востребованных мужских имен не покидало имя Александр. При этом к 2017-му в десятке как мужского, так и женского рейтинга не осталось ни одного славянского имени.

Эта тенденция связана в основном с эмиграцией нетитульных наций. Численность русских в Казахстане за последние 30 лет сократилась более чем вдвое. В 1989 году в республике проживало 6,23 млн русских, а в 2022 году их осталось около 3 млн человек. Также сыграла свою роль естественная убыль населения. В 2021 году в Казахстане родилось 32 300 русских, а умерло 60 300, в результате чего естественная убыль составила 28 000 человек. Еще около 520 000 русских приходится на прочую убыль.

Однако причина постепенного сокращения популярности славянских имен не только в эмиграции и низкой рождаемости: сами русские имена стали разнообразнее, уменьшив в рейтинге удельный вес традиционных Елен, Татьян, Сергеев и Александров. Теперь к ним в компанию попали Аксиньи, Марфы, Наумы, Емельяны и другие.

Особенно сильно новое веяние ощутили на себе ЗАГСы и православные священники. Крестить младенцев под новыми именами активно стали с 1990-го года, когда 1 октября Верховный Совет СССР принял закон "О свободе совести и религиозных организациях", утвердивший за церквями статус юридического лица. Этот закон ознаменовал окончание более чем 70-летней борьбы с религией в Советском Союзе.

Евгений Иванов

Фото: АПН

Казахстанский протоиерей Евгений Иванов вспоминает:

"В 90-е — тогда я уже служил на алтаре, трудился на клиросе — стали приносить младенцев с такими странными для меня именами, как Аристарх, Хризостом и другими, взятыми из святцев. Это хороший интерес, но надо понимать: если имя сильно выбивается из культурного контекста, то родитель должен взять на себя ответственность помогать ребенку с этим причудливым именем преодолевать трудности, которые у него могут возникнуть в будущей жизни".

При этом протоиерей отмечает: наречь ребенка в честь святых можно не при рождении, а во время крещения. Согласно традиции, ребенку дают имя святого или святой, день памяти которых приходится на день рождения малыша или в ближайшую к этому дню последующую неделю.

2010-е: Динмухаммед, Айару, Айзере

В 2010-е на первой строчке мужского рейтинга видна конкуренция Ерасыла, Айсултана и Алихана. Последний одержал безоговорочную победу и лидирует по сей день. Среди девочек соперничество развернулось между Айзере, Айару и Раяной. Значительно популярнее становится имя Динмухаммед и его уменьшительная форма – Димаш.

Айсауле Бакытбек

Фото: Instagram/aisaule_bakytbek

Знаковым в 2017 году стал указ Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Результатом стал переход имен с длинных, двухосновных на короткие одно- или двусложные имена: Амир, Али, Айлин, Айша. Также обращает на себя внимание возросшая частотность специфической казахской буквы ‘ұ’ в именах. Ведь ее латинским аналогом на период публикаций первых версий алфавита была назначена простая ‘u’, без диакритических символов. В соответствии с новыми поручениями президента, озвученными в апреле 2023 года, буква ‘ұ’ может быть обозначена уже как ‘ū’.

Начиная с 2010-го и по сей день родители не устают называть своих дочек именем Айзере ("лунное золото"). Есть версия, что в 2010-м году, к 165-летнему юбилею Абая, возрос интерес к его биографии, и казахстанцы вспомнили о прекрасном древнем имени Зере — так звали бабушку казахского мыслителя. А чтобы осовременить классику, к "Зере" добавили слово "Ай" ("луна, месяц"), ведь луна у казахского народа считается обладательницей высшей красоты.

2020-е: Алихан, Медина, Асылым

Вот уже 5 лет рейтинг популярности среди казахстанцев не покидают имена Алихан и Медина. В числе других полюбившихся родителям имен: Омар, Мухаммед, Амир, Алдияр, Айсултан и Алан – для мальчиков; Асылым, Айша, Айлин, Сафия, Томирис, Аяла, и Раяна — для девочек.

Айкын

Фото: Instagram/AIKYN

В августе малышек с именем Асылым зарегистрировано даже больше, чем Медин. У социологов есть версия, что оба имени ворвались в обиход с легкой подачи певца Айкына и рэпера Джа Халиба. Так, в песне, вышедшей в 2014-м году, Айкын трогательно поет о любви к девушке, называя ее "Асылым" — "моя драгоценная". А "Медина", которая стала хитом в 2017-м году, рассказывает о поиске пути к священному городу мусульман или к дому возлюбленной.

Бахтияр Мамедов

Фото: VK/jah_khalib

В принципе, ничего удивительного тут нет: поп-культура определяет судьбы целых поколений девочек, а иногда и мальчиков. Вспомнить хотя бы песни "Александра" Юрия Визбора, "Лиза" Андрея Губина, "Варвара" группы Би-2 и "Джулия" Батырхана Шукенова, давшие вторую жизнь этим женским именам.

Нельзя не заметить и то, как отражается на выборе имен усиливающееся влияние ислама. Али, Нурислам, Мансур, Ибрахим, Алихан, Хамза, Ислам, Муслим, а также Мухаммад и все его вариации, — вот имена из первой мужской двадцатки сегодня.

История в именах или имена в истории

Ошибочно считать, что если сейчас модно называть новорожденных Асылым, Медина и Алихан, то, значит, эти имена наиболее распространены в Казахстане. Имя Алихан, которое бьет рекорды популярности в стране вот уже 9 лет подряд, носят 59 тысяч человек, тогда как людей с именем Александр, который покинул рейтинг популярных имен аж в 2016-м году – 178 тысяч. Точно так же Медин в стране 44 тысячи, тогда как Татьян – 134 тысячи.

Рейтинги имен могут еще многое рассказать о том, как меняется жизнь страны и ее жителей с течением времени. Но как бы ни влияли культура и политика на увлечения родителей, главное, о чем следует помнить, называя своего ребенка: историю творят не имена, а люди, которые их носят.

Полина Чихичина, АПН

Читайте также

Оползень в Грузии: страна приходит в себя после ЧП, а как защищен Алматы

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Астане

"Кина не будет, электричество кончилось": жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света

Редакция Zakon.kz
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления