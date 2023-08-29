От Айданы до Медины: как менялась мода на имена в Казахстане

Имена влияют на жизни людей и рассказывают истории целых стран и наций, сообщает Zakon.kz.

Если посмотреть, как менялась мода на имена в Казахстане с течением времени, можно проследить множество тенденций: от политических и социальных изменений — до знаковых явлений поп-культуры и отголосков древних традиций.



31 год — средний возраст материнства в стране; 32 года назад Казахстан обрел независимость. Предлагаем на примере модных имен проследить, как люди, рожденные на рубеже эпох, называют своих детей сегодня, и как за годы суверенитета трансформировалось самосознание казахстанской нации.

1990-е: Нурсултан, Айдана, Таншолпан

В девяностые менее 20% самых популярных имен в Казахстане были исконно казахскими. С обретением независимости расстановка постепенно меняется. И уже через 10 лет в рейтинге 63% мужских и женских имен имеют тюркские или арабские корни.

В январе 1990-го года в список самых популярных попадает имя Нурсултан, мода на него достигает своего пика в ноябре-декабре 1991-го. За два месяца в стране появилось 907 маленьких тезок первого президента. Однако в 95-м Нурсултан резко выбывает из топ-20 мужских имен. Также с обретением независимости снискало любовь казахстанцев имя Азамат: в переводе с казахского — "гражданин".

Фото: архив первого президента Казахстана

С 1992-го по 1998 годы родители не устают называть своих новорожденных дочек Айданами. В переводе с казахского это "лунная мудрость"; с арабского Danah переводится как "жемчужина идеальных размеров". Никакой связи имени с политической, социальной и культурной жизнью обнаружить не удалось. Но вот что о многолетней популярности Айдан говорит казахстанская журналистка и пиар-менеджер Айдана Карибжанова:

"Возможно, это связано с тем, что после обретения независимости казахстанцы больше стали называть детей исконно казахскими именами — то есть такими, в которых корень или составные части представлены самыми обычными казахскими словами: "луна", "мудрость", "душа"".

Мысль о том, что возрождение национальной идентичности начинает отражаться в именах, подтверждает еще одно событие: в феврале 1993-го в список модных женских имен врывается необычное имя Таншолпан ("утренняя звезда"). Занятно, что тремя месяцами ранее в эфир выходит одноименная передача, завоевавшая сердца многих зрителей. Совпадение?

Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva

2000-е: Александр, Дильназ, Аружан

В 2000-м году, будто бы по щелчку тумблера, после многолетнего главенствования Айдан список самых модных имен возглавило имя Аружан и целых 10 лет не покидало первую строчку. Еще одно женское имя, долго мелькавшее в топе — Дильназ.

Другой интересный факт: в 2000 году боксер Бекзат Саттарханов становится олимпийским чемпионом, а потом на самом пике карьеры погибает в автокатастрофе. А в 2001 году 1807 младенцев по всему Казахстану назвали Бекзатами.

Вплоть до октября 1991-го более 10 лет первую строчку самых востребованных мужских имен не покидало имя Александр. При этом к 2017-му в десятке как мужского, так и женского рейтинга не осталось ни одного славянского имени.

Эта тенденция связана в основном с эмиграцией нетитульных наций. Численность русских в Казахстане за последние 30 лет сократилась более чем вдвое. В 1989 году в республике проживало 6,23 млн русских, а в 2022 году их осталось около 3 млн человек. Также сыграла свою роль естественная убыль населения. В 2021 году в Казахстане родилось 32 300 русских, а умерло 60 300, в результате чего естественная убыль составила 28 000 человек. Еще около 520 000 русских приходится на прочую убыль.

Однако причина постепенного сокращения популярности славянских имен не только в эмиграции и низкой рождаемости: сами русские имена стали разнообразнее, уменьшив в рейтинге удельный вес традиционных Елен, Татьян, Сергеев и Александров. Теперь к ним в компанию попали Аксиньи, Марфы, Наумы, Емельяны и другие.

Особенно сильно новое веяние ощутили на себе ЗАГСы и православные священники. Крестить младенцев под новыми именами активно стали с 1990-го года, когда 1 октября Верховный Совет СССР принял закон "О свободе совести и религиозных организациях", утвердивший за церквями статус юридического лица. Этот закон ознаменовал окончание более чем 70-летней борьбы с религией в Советском Союзе.

Фото: АПН

Казахстанский протоиерей Евгений Иванов вспоминает:

"В 90-е — тогда я уже служил на алтаре, трудился на клиросе — стали приносить младенцев с такими странными для меня именами, как Аристарх, Хризостом и другими, взятыми из святцев. Это хороший интерес, но надо понимать: если имя сильно выбивается из культурного контекста, то родитель должен взять на себя ответственность помогать ребенку с этим причудливым именем преодолевать трудности, которые у него могут возникнуть в будущей жизни".

При этом протоиерей отмечает: наречь ребенка в честь святых можно не при рождении, а во время крещения. Согласно традиции, ребенку дают имя святого или святой, день памяти которых приходится на день рождения малыша или в ближайшую к этому дню последующую неделю.

2010-е: Динмухаммед, Айару, Айзере

В 2010-е на первой строчке мужского рейтинга видна конкуренция Ерасыла, Айсултана и Алихана. Последний одержал безоговорочную победу и лидирует по сей день. Среди девочек соперничество развернулось между Айзере, Айару и Раяной. Значительно популярнее становится имя Динмухаммед и его уменьшительная форма – Димаш.

Фото: Instagram/aisaule_bakytbek

Знаковым в 2017 году стал указ Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Результатом стал переход имен с длинных, двухосновных на короткие одно- или двусложные имена: Амир, Али, Айлин, Айша. Также обращает на себя внимание возросшая частотность специфической казахской буквы ‘ұ’ в именах. Ведь ее латинским аналогом на период публикаций первых версий алфавита была назначена простая ‘u’, без диакритических символов. В соответствии с новыми поручениями президента, озвученными в апреле 2023 года, буква ‘ұ’ может быть обозначена уже как ‘ū’.



Начиная с 2010-го и по сей день родители не устают называть своих дочек именем Айзере ("лунное золото"). Есть версия, что в 2010-м году, к 165-летнему юбилею Абая, возрос интерес к его биографии, и казахстанцы вспомнили о прекрасном древнем имени Зере — так звали бабушку казахского мыслителя. А чтобы осовременить классику, к "Зере" добавили слово "Ай" ("луна, месяц"), ведь луна у казахского народа считается обладательницей высшей красоты.

2020-е: Алихан, Медина, Асылым

Вот уже 5 лет рейтинг популярности среди казахстанцев не покидают имена Алихан и Медина. В числе других полюбившихся родителям имен: Омар, Мухаммед, Амир, Алдияр, Айсултан и Алан – для мальчиков; Асылым, Айша, Айлин, Сафия, Томирис, Аяла, и Раяна — для девочек.

Фото: Instagram/AIKYN

В августе малышек с именем Асылым зарегистрировано даже больше, чем Медин. У социологов есть версия, что оба имени ворвались в обиход с легкой подачи певца Айкына и рэпера Джа Халиба. Так, в песне, вышедшей в 2014-м году, Айкын трогательно поет о любви к девушке, называя ее "Асылым" — "моя драгоценная". А "Медина", которая стала хитом в 2017-м году, рассказывает о поиске пути к священному городу мусульман или к дому возлюбленной.

Фото: VK/jah_khalib

В принципе, ничего удивительного тут нет: поп-культура определяет судьбы целых поколений девочек, а иногда и мальчиков. Вспомнить хотя бы песни "Александра" Юрия Визбора, "Лиза" Андрея Губина, "Варвара" группы Би-2 и "Джулия" Батырхана Шукенова, давшие вторую жизнь этим женским именам.



Нельзя не заметить и то, как отражается на выборе имен усиливающееся влияние ислама. Али, Нурислам, Мансур, Ибрахим, Алихан, Хамза, Ислам, Муслим, а также Мухаммад и все его вариации, — вот имена из первой мужской двадцатки сегодня.

История в именах или имена в истории

Ошибочно считать, что если сейчас модно называть новорожденных Асылым, Медина и Алихан, то, значит, эти имена наиболее распространены в Казахстане. Имя Алихан, которое бьет рекорды популярности в стране вот уже 9 лет подряд, носят 59 тысяч человек, тогда как людей с именем Александр, который покинул рейтинг популярных имен аж в 2016-м году – 178 тысяч. Точно так же Медин в стране 44 тысячи, тогда как Татьян – 134 тысячи.

Рейтинги имен могут еще многое рассказать о том, как меняется жизнь страны и ее жителей с течением времени. Но как бы ни влияли культура и политика на увлечения родителей, главное, о чем следует помнить, называя своего ребенка: историю творят не имена, а люди, которые их носят.

Полина Чихичина, АПН