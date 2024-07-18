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Законодательство РК

Нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя

Нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 13:14 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя, сообщает Zakon.kz.

18 июля 2024 года в Instagram-Stories госкорпорация поделилась перепиской, в которой женщина задала интересный вопрос:

"Мой супруг сменил свое имя в связи с трудностью произношения. Обязательно ли менять отчество нашим детям 8 и 11 лет?"

В свою очередь сотрудник "Правительства для граждан" ответил следующее:

"Да, в соответствии с действующим законодательством РК отчество детям присваивается от имени отца. При перемене имени отца необходимо внести соответствующие изменения в акты о рождении детей".

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