Нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя, сообщает Zakon.kz.
18 июля 2024 года в Instagram-Stories госкорпорация поделилась перепиской, в которой женщина задала интересный вопрос:
"Мой супруг сменил свое имя в связи с трудностью произношения. Обязательно ли менять отчество нашим детям 8 и 11 лет?"
В свою очередь сотрудник "Правительства для граждан" ответил следующее:
"Да, в соответствии с действующим законодательством РК отчество детям присваивается от имени отца. При перемене имени отца необходимо внести соответствующие изменения в акты о рождении детей".
Ранее НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" напомнила казахстанцам про изменение в процедуре расторжения брака, которое действует более четырех лет – с ноября 2019 года.
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