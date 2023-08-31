Блог тебе в помощь: необычные авторы Казнета

31 августа – международный день блога. Роль блогерства в наши дни очевидно велика. И хотя большинство блогов посвящено развлечениям и юморескам, есть и авторы, поднимающие глубинные социальные и духовные вопросы.

Доктор Марта и ее друзья

Блог российско-казахстанского режиссера Софии Витвер в Instagram – Cinema.special.doc – создан недавно. У него пока мало подписчиков, и он посвящен первому инклюзивному мини-сериалу, главные роли в котором играют звезды казахстанского кино и… дети с синдромом Дауна. У семьи – Софии Витвер, ее супруга композитора Сергея Перминова – растет дочь Марта с синдромом Дауна.

Фото: из личного архива героев

София сняла меньше года назад получасовой художественный фильм "Особенный доктор", в котором Марта Перминова (во время съемок ей было 10 лет) превосходно сыграла главную роль вместе со звездами казахстанского кино Азизом Бейшеналиевым и Галиной Табала.

Фото: кадр из фильма Доктор Марта

"Особенный доктор" стал пилотной картиной снимающегося в настоящее время в Алматы одноименного мини-сериала, в котором играют дети с синдромом Дауна и профессиональные популярные артисты : Алексей Шемес, Татьяна Тарская, Чингиз Капин, Ольга Ландина.

Фото: из личного архива героев

"Особенные дети без всяких скидок на "ограниченные возможности" раскрывают актерские таланты, органично вписываясь во взрослый нетривиальный сюжет, интересный широкому кругу зрителей", – объясняет София Витвер.

Фото: из личного архива героев

Фото: из личного архива героев

Ерден Телемисов и Азиз Бейшеналиев с маленькими артистами

София Витвер в блоге обозначает социальную миссию фильма, сериала, который снимается, чтобы познакомить зрителей с особенными детьми – без прикрас и искажений.

Фото: из личного архива героев

"В обществе особенные дети – до сих пор табуированная тема, многие родители боятся показать таких деток даже близким и родным людям. Мы хотим, чтобы люди увидели в особенных детях уникальных личностей, которых незачем прятать и не за что жалеть, и которые могут многое нам дать и многому нас научить", – убеждена София.

Приходи в TikTok на исповедь

В TikTok (а также в Instagram и Facebook) блог иеромонаха Варсонофия – otets.varsonofiy – настоятеля Храма Архангела Михаила села Тургень

Алматинской области набирает все большую популярность.

Фото: из личного архива героев

Иеромонах Варсонофий уже больше двух лет ведет собственные странички в соцсетях и имеет аудиторию около 105 000 подписчиков.

Он признает, что в современном мире без соцсетей не обойтись. Иеромонах изучил почти все ресурсы в соцсетях. И по собственному опыту признал, что именно в Тик-Токе на его страничке подписчики очень хорошо реагируют на видеоролики.

Фото: из личного архива героев

Священник давно понял, что именно социальные сети сегодня в полной мере восполняют дефицит общения, и они предоставляют уникальную возможность общаться, хоть и виртуально, с большим количеством людей, что не удается в жизни реальной.

Иеромонах Варсонофий по своему священническому долгу должен говорить с людьми, у которых накопилось много вопросов и проблем. В церкви не всегда получается поговорить с прихожанами.

Фото: из личного архива героев

В соцсетях же можно задавать самые разнообразные вопросы, в том числе очень личные, ведь легко скрыться за никнэймом и, сохранив анонимность, задать священнику любой вопрос.

С самого начала Тик-Ток привел иеромонаха Варсонофия в ужас: лента была полна матов... Но священник понимал, что сегодня это беда не только соцсетей. Но иеромонах Варсонофий не дрогнул, и, по его словам, "решил поднимать это дно, болото к поверхности, к чистой воде, к свежему воздуху". Этим он и занимается сегодня, поставив себе когда-то задачу, чтобы исходящая от него информация отличалась от той, которая гуляет в соцсетях, – порой сомнительного свойства, но броская.

Фото: из личного архива героев

Самый популярный вопрос, который задают иеромонаху Варсонофию: "Если мы уйдем из этого мира, то найдем ли по ту сторону свою половинку?". Кстати, видео с ответом священника получило около пяти миллионов просмотров.

Фото: из личного архива героев

Пандус для Жаслана

Блог suleimenov.zhaslan принадлежит человеку с ограниченными возможностями, колясочнику. У Жаслана Сулейменова приобретенная инвалидность I группы.

Фото: из личного архива героев

По его мнению, в Астане не создана доступная среда для людей подобной категории.

Фото: из личного архива героев

Жаслан обращался в Министерство труда и социальной защиты населения РК и даже к Уполномоченному по правам человека при президенте РК, писал этим представителям интересов населения. Жаслан получает отписки.

Написал он в 2018 году жалобу в департамент Комитета труда на столичный акимат: здание не было оборудовано пандусом. А ведь в акимат постоянно приезжают колясочники. Именно на это письмо был отклик – акимат подвергли штрафу в миллион тенге. "Жалоба возымела действие: установили соответствующий нормам пандус на центральном входе – взамен того скользкого, на котором я чуть не сломал себе шею".

Фото: из личного архива героев

Обо всех своих действиях, письмах, звонках Жаслан сообщает в своем блоге. Он объединил людей с такими же сложностями в жизни, собрал огромную информацию и пытается добиться решения многих проблем для людей с ограничениями.

Фото: из личного архива героев

В своих обращениях, заявлениях Жаслан Сулейменов подчеркивает: "Если даже в столице Казахстана, в центральных местах, по сегодняшний день не создана среда, благоприятная для людей с ограничениями – для колясочников, то как же люди с подобными проблемами живут в аулах, на периферии?" И блогер Жаслан Керей не получил внятных ответов.

Учу прилагать усилия

Татьяна Дельцова, бывший главный редактор и телеведущая, в своем блоге делится опытом с будущими журналистами.

Фото: из личного архива героев

Фото: из личного архива героев

Каково содержание ее блога? Она объявляет: "Учу прилагать усилия". И делает это без давления и нравоучительности. Будто предлагает рецепты вкусных блюд и замечательных десертов.

Фото: из личного архива героев

Татьяна не только призывает постоянно "работать над собой", она заботится о себе и своих подписчиках, предлагая им научиться расслабляться, этому тоже посвящены интересные посты.

Интересно, что Татьяна была достаточно востребована как журналист, но в какой-то момент резко поменяла свою профессиональную судьбу. В сорок с небольшим лет поступила в университет, получила диплом. И пошла преподавать в университет, там стала популярным преподавателем.

Фото: из личного архива героев

Студентам она показывает, как получать знания с удовольствием – любопытством, жадностью и без напряжения. Ведь Татьяна Дельцова и сама постоянно учится.

Автор: Галина Галкина, АПН